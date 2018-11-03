DHA YURT BÜLTENİ 11

DENİZLİ - Markette silahlı soygun kamerada GABERİ GEÇİLECEK ====================================== CHP'li Ağbaba: İnönü Stadı'nı yıkanlara teneke bağlanacak CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Dönemin Malatya Valisi Turgut Babaoğlu'na teneke bağladılar, sokak sokak gezdirdiler. Bunu yıkanlara da teneke bağlanacağını herkes bilsin. Bugün iktidara gelebilir. Bugün yıkım ekibi olarak iş başında olabilirler ama Malatyalılar gün geldiği zaman onların da arkasına teneke bağlarlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, Bugün bir olaya daha şahitlik ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyada ilk kez bir olaya tanıklık ediyoruz. Birçok temel atma töreni oldu ama ilk kez bugün Malatya'da bir yıkım töreni yapılıyor. Bir yıkım töreni ilan ediliyor, davet ediliyor, vatandaşlar çağırılıyor, basın mensupları çağrılıyor. Malatya Türkiye'ye herhalde bugün bu konutla ilgili gündeme gelecek. Bir yıkım töreni yapılıyor. Yapılan yıkım törenin yapıldığı yerde öyle sıradan bir yer değil. Malatya'nın yetiştirmiş olduğu en önemli değer İsmet İnönü'nün ismini taşıyan İnönü Stadyumu yıkılıyor. Resmen kentin hafızası yok ediliyor. Kentin hafızası ve kent unutulmaya çalışılıyor. Orası Malatya'nın herkesin iyi hatıralarının olduğu, coşkunun olduğu bir stat. 'Millet Bahçesi' adı altında sanki Millet Bahçesi'ne engelmiş gibi o stat yıkılmaya çalışılıyor. Orası korunabilir belki stat olma anlamını kullanılmayabilir ama herkesin halen sabah yürüyüş yaptığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak görüyoruz. Orası kullanılabilir, orası kullanılamaya devam edilebilir. Konser anlamında kullanılabilir, zaten Malatya'nın öyle bir yere ihtiyacı var ama maalesef burası yıkılarak kentin hem hafızası yok edilmeye çalışılıyor, hem de İsmet İnönü'nün ismi silinmeye çalışılıyor. Bu isim nerede silinmeye çalışılıyor? Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde değil çocuğunu Malatya topraklarına emanet eden, babasını Malatya topraklarına emanet eden değerli hemşerimiz İsmet İnönü'nün memleketi Malatya'da İsmet İnönü'nün ismini taşıyan stat yıkılıyor. Bunu yıkanlara yazıklar olsun diyorum. Allah ıslah etsin onları bir yıkım anlayışı, bu yıkım anlayışı hem kültürel konuda, hem siyasi konuda devam ediyor. Çok gelip geçti hatırlarsınız; İsmet İnönü'nün heykelini yıkmaya çalışan bir vali vardı. Malatyalılar kendi aralarında para toplayarak yaptırdılar o heykeli yıkmaya çalıştılar. Ne yaptılar Malatyalılar? Teneke bağladı. Dönemin Malatya Valisi Turgut Babaoğlu'na teneke bağladılar, sokak sokak gezdirdiler. Bunu yıkanlara da teneke bağlanacağını herkes bilsin. Bugün iktidara gelebilir. Bugün yıkım ekibi olarak iş başında olabilirler ama Malatyalılar gün geldiği zaman onlarında arkasına teneke bağlarlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır. İnsan utanır. Sen Büyükşehir Belediye Başkanısın, utanır biraz insan. Yıkım için tören yapıyor. Malatya'nın en önemli değerinin ismini unutturmak için yıkım için tören yapıyor Malatyalılar. Yıkım için beyefendi tören yapıyor. Bir daha söyleyelim; Türkiye'de ilk kez yıkım için tören yapılıyor. Efendim 'İnönü Stadına ilk kazmayı vurmak için hepinizi bekliyorum' diyor. Bu anlayış cumhuriyete düşman bir anlayış, bu anlayış Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine düşman anlayış, bu kafa bu kafa işte. Bu kadar açık söylüyoruz. Başka iş kalmadı Malatya'nın hafızasını unutturuyor. Yaptığı şey ney? Rabia Parkı. Sanki bu toprakların ürünü. Arabistan, Mısır'dan getirdi Rabia Parkı dikti buraya. Kentle ilgili, kentin değerleriyle ilgili yapmış olduğu hiçbir şey yok. Yap Kemal Sunal ile ilgili bir park, yap Kenan Işık ile ilgili bir park, bir tesis. Kemal Sunal başka memlekette olsa ne olurdu? Heykeller dikilirdi, kültür merkezleri dikilirdi. Kemal Sunal gibi bir değere sahip çıkmıyor niye? Çünkü sinemaya düşman, çünkü sanata düşman bu anlayış. Yerel seçimde bunun hesabını Malatyalılar soracaktır bu anlayıştan. İnönü Stadı'nı yıkan anlayıştan İsmet Paşa'nın ismini taşıyan stadı yıkan anlayıştan hesabını soracaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Veli Ağbaba'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

665 MB ====================================== Seyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttı BURSA- İnegöl karayolunda, üzerine yüklenen yatakla seyir halinde olan otomobili görenler şaşkınlık yaşadı.

Karayolunda yatak yüklü 43 BC 917 plakalı otomobili gören sürücüler, polise ihbarda bulunup, tehlikeli gördükleri durumu cep telefonlarıyla kaydetti. Öğle saatlerinde üzerinde taşıdığı yatakla görüntülenen otomobil, Bursa yönüne yol alarak uzaklaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın seyir halindeki görüntüsü Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================== Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi İş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması bugün sona eriyor. Fuarın son gününde vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi (BKK), Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenleri Merinos AKKM’de bir araya getirdi. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye’nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan fuara, 10 holding ve 20 şirketler grubunun da yer aldığı toplam 191 firma 200 stantla katıldı. Ziyaretçilerin firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan sunan organizasyonda aynı zamanda Hakan Mengüç, Şermin Yaşar ve Ahmet Şerif İzgören’in katılımları ile 3 konferans verildi. Ayrıca kişisel gelişime katkısı olması amacıyla sertifikalı 30 seminer düzenlendi.

BİRDEN FAZLA FİRMAYA FORM DOLDURUYORLAR

Fuarın son gününde de iş arayanların yoğunluğu dikkat çekti. Birçok vatandaş, birden farklı firmaya başvuru formu doldururken, işyeri temsilcilerinden de bilgiler alındı. Ayrıca fuar alanında yapılan anonslarda firmaların ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ve istedikleri özellikler belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan detaylar Süre: 1 dakika 24 saniye, Boyut: 157 MB

Haber: Cansel ORUÇ, Kamera: Gürkan DURAL, (Bursa), (DHA) ====================================== MHP'li Yalçın, Kilis'te il binası açılışına katıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Kilis'te partisinin İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

MHP Kilis İl Başkanlığı'nın yeni il binasına taşınması nedeniyle açılış gerçekleştirildi. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, çevre il ve ilçelerin başkanları ile davetliler katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, açılış öncesi yaptığı konuşmada, “MHP’nin yeni güzide binasında yerel seçimlere en güzel siyasi çalışmaların yapılacağı mekanı açacağız. Açılışın hemen sonrasında il istişare mahiyetinde değerli dava arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek, yerel seçim öncesinde Kilis’te ne yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğini, hangi güzel insanlarla halkın karşısına geçerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl oy isteyeceğimizi tartışacağımız, bunu kararlaştıracağız. Bunu üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Ama öncelikle bu binanın açılışıyla birlikte Kilis’e yeni bir soluğun gelmesini Milliyetçi Hareket Partisi adına Kilis’in geleceğine hükmedecek değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağımızı size peşinen ifade etmek isterim. Öncelikle Kilis’te halkımızın karşısına çok değerli belediye başkanlarıyla, çok değerli belediye meclis üyeleriyle çıkarak, onları takdim etmek suretiyle oyunuza ve reyinize talip olacağız. Sonra da Kilis halkına da hizmet edecekler. İnşallah bu açılış bunun bir başlangıcı olur. Bugün burada yapacağımız istişare toplantımızda bu söylediklerime şimdiden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, söz verdiğim, ifade ettiğim gibi bir başlangıcını teşkil eder diye düşünüyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın karşılanması

- Kurban kesilmesi

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın konuşması

- MHP il Binasının açılışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

334 MB ===================== Stada motosikletle girip sahada turladılar Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda zemin yapısını iyileştirme çalışmanın yapıldığı Yeni Sakarya Stadyumu'nda kimliği belirsiz 2 kişi sahada motosikletle gezdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis zeminin büyük bölümünde 2 santimetre göçük oluşmasına neden olan 2 kişinin peşine düştü

Adapazarı'nda zeminin zayıf ve yetersiz olması sebebiyle bir süre önce bakım çalışmalarının başlatıldığı TFF 2. ekiplerinden Sakaryaspor'un stadyumu olan Yeni Sakarya Stadyumu'nda yaşann bir olay şok etti. Zemin üzerinde inceleme yapan bakım ekibi, sahanın büyük bir bölümünde tekerlek izi olduğunu fark etti. Sahanın çimlerinde büyük çapta tahribat olduğunu gören görevliler, ne olduğunu anlamak için güvenlik kayıtlarını açtı.

Görüntülerde dün akşam 17.40 saatlerinde saha içinde dolaşan bir motosikletin olduğu görüldü. Stadyuma ambulansların giriş yaptığı noktadan girdiği tahmin edilen bir motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin motosikletle saha içinde defalarca tur atarak, aracı kaydırmaları kameraya yansıdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Asayiş Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, stat içindeki ve dışındaki kayıtları izleyerek şüphelilerin eşgallerini tespit etmeye çalıştı.

Yapılan araştırmada görüntülerin kaydedildiği dakikalarda stadyum çevresinden bir elektrikli motosikletin çalındığı ortaya çıktı.Aracı çalıp stadyumda eğlence yaptıkları ileri sürülen 2 şüphelinin, zeminde üzerinden geçtiği noktalarda 2 santimetre göçük oluştu. Yaşanan bu olay "Stadyumda güvenlik zafiyeti mi var? Herkes içeriye nasıl giriyor?" sorularını akıllara getirdi. Konuyla ilgili konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkan Vekili Cumhur Genç bunu yapan kişilerin ve güvenlik şirketinin bunun hesabını vereceğini ifade ederek, "Konunun takipçisi olacağız. Oraya girip bu olayı yapan şahısta, bu zafiyete sebebiyet veren güvenlik firmasındanda şikayetçi olacağız. Güvenlik kameralarından incelemeler yapılıyor. Şahısı bir şekilde bulacağız. Bu ihmalin sebebini güvenlik firmasıda verecek." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera kaydında motosikletle gezenler

-Stadın dışından görüntüler

-Haber-Kamera:Aziz Güvener-ADAPAZARI (DHA) ================ Oto kros yarışları nefes kesti Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Düzce Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen oto kros yarışları nefes kesti. Araçlar en iyi zamanda ilk 3'e girmek için tozu, dumana kattılar.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde olan oto kros yarışlarının Düzce ayağı, Kaynaşlı İlçesi'nde yapıldı. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Düzce Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ralli yarışlarda ralli pilotları en iyi zamanda ilk 3'e girmek için tozu dumana kattılar. Düzce yarışlarında dereceye giren oto kros pilotları Türkiye finalinde yarışacaklar. Ayrıca 4 Kasım tarihinde tırmanma yarışları Türkiye finali de Düzce'de yapılacak.

Yarışlar hakkında bilgi veren Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Arslan, "Kaynaşlı ilçesi otomobil sporları kapsamında çok heyecanlı bir hafta sonu yaşıyor. Bugün itibarıyla bu gördüğünüz pistte Türkiye Oto Kros yarışmasını düzenliyor. 3 yarıştan ibaret olan yarışlar oto kros kategorisinde toprak zeminde parkurda 5 tur olarak düzenliyoruz. Pazar günü de Kaynaşlı ilçesi Topuk yayasında tırmanma etabının son yarışı yani Türkiye ralli final yarışı, Türkiye 1. Ve 2.'lerinin belli olacağı yarışı düzenleyeceğiz. Yarışı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü yapıyor ama Düzce'nin DOSOD Kulübü burada bizimle beraber bize her türlü desteği salıyorlar.ö dedi.

'DÜZCE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın ise Düzce'nin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek "Federasyona bağlı takvimde olan bu organizasyonu Düzce'ye getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal aktivite ve federasyona bağlı yarışların Düzce'de olması Düzce'nin, Kaynaşlı'nın Türkiye'de tanınması, ön plana çıkması için bizde otomobil sporları olarak elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hava var, güzel bir etkinlik oluyor. Önümüzde ki senede otomobil sporları ile ilgili bu organizasyonları Düzce'ye getirmek için çalışacağızö ifadelerini kullandı.

'ZEMİN İSTEDİĞİMİZ GİBİ'

Ralli pilotu Okan Tanrıverdi ise yarışlardan büyük keyif aldıklarını ifade ederek "Biz bu etabı çok seviyoruz. Zemin çok kaygan ve çok keyifli. İlk yarışı bitirdik, ikinci yarışa başlayacağız. Havada güzel, oldukça keyif alıyoruz. Arabalar sınıf, sınıf yarışıyor. Zamana karşı ilk 3'e girmeye çalışıyoruz. Burada kalan ilk 3 araba ise Türkiye finaline gidecekö şeklinde konuştu.