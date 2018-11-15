DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BABASI VE DEDESİNİN BAŞKANLIK YAPTIĞI İLÇEDE ADAY ADAYI OLDU SİİRT'te iş adamı Mehmet Mansur Çalapkulu (48), babası Muhammet Sait ile dedesi İsmail Hakkı Çalapkulu'nun belediye başkanlığı yaptığı Tillo ilçesinde aday adayı oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yapan Çalapoğlu, "Babama ve dedeme yakışır bir şekilde Tillo ilçesine hizmet etmek için bu yola çıktık. Ben de atalarımın siyasi hayatında önemli bir yer tutan ve maneviyatı büyük ilçemiz Tillo'da var olmak istedim" dedi.Evli ve 2 çocuk babası iş adamı Mehmet Mansur Çalapkulu'nun dedesi İsmail Hakkı Çalapkulu 1958- 1963 ve 1968- 1973 yıllarında Demokrat Parti'den, babası Muhammet Sait Çalapkulu ise 1989- 1999 yıllarında Refah Partisi'nden o dönem bucak olan Tillo'da, belediye başkanlığı yaptı. Mehmet Mansur Çalapkulu, 1991 yılında ilçe statüsüne alınan, babası ve dedesinin başkanlık yaptığı 4 bin 129 nüfuslu Tillo'da Mart 2019'da yapılması planlanan belediye başkanlığı seçiminde Ak Parti'den aday adayı oldu. Ak Parti İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yapan Çalapkulu, aileden gelen siyasi gelenek ve ahlakın kendisine ayrı bir moral ve çalışma azmi getirdiğini söyledi.

Aday gösterilip, seçilmesi halinde ilçeyi geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Çalapkulu, "Bu kutlu yürüyüşte, bizi yetiştiren atalarımın siyasi aklı, öncelikle bana özgüven verdi. Bu inancın verdiği güçle Tillo'nun huzuru ve refahı için aday adayı olmaya karar verdim. Babama ve dedeme yakışır bir şekilde Tillo ilçesine hizmet etmek için bu yola çıktık. Ben de atalarımın siyasi hayatında önemli bir yer tutan ve maneviyatı büyük ilçemiz Tillo'da var olmak istedim. İnşallah onların ardından Tillo'ya belediye başkanı olup, onların bıraktığı yolda bu güzel ilçemize hizmet etmeye çalışacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere göstermiş olduğu siyaset bilincini, yerelde ilçemizde de uygulayarak, halkımıza en iyi hizmeti vermek istiyorum. İnşallah önce babamın, sonra da dedemin görev yaptığı bu belediyede başkan olmak bana da nasip olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aday adayı Mehmet Mansur Çalapkulu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- ================================================== 2)İCRADAN ALDIĞI ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI, FATURA ONA KESİLDİ BATMAN'da icra dairesince yapılan ihaleden satın aldığı otomobil çalıntı çıkan Vedat Oğuz (23), hem aracından hem de araç için harcadığı paradan oldu. Yargı yolu kapanan Vedat Oğuz, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacak.

Antalya'da elektrikçilik yapan Vedat Oğuz, 3 yıl önce amcasının oğlunun düğününe katılmak için gittiği Batman'da icradan ihaleyle araç satışı yapılacağı ilanını gördü. Batman 1. İcra Dairesi'nce satışı yapılan 1994 model yerli üretim otomobili 4 bin 200 lira ödeyerek alan Oğuz, aracı çekici yardımıyla Antalya'ya getirdi. Oğuz'un tamir ettirdikten sonra araç muayene istasyonuna götürdüğü otomobilin plaka ile şase numarasının uyuşmadığı anlaşıldı. Otomobili polise teslim etmek zorunda kalan Oğuz, ihaleyi gerçekleştiren icra dairesi aleyhine dava açtı. Vedat Oğuz, dava süresince Antalya- Batman arasında gidip geldi. Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen kararda, davacının, aracı her türlü araştırmayı yapmış şekilde ihaleye sunan icra dairelerine güvenerek aldığına işaret edildi.

MAHKEME DAVACIYA PARA ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Davacının, aracın plaka veya şase numaralarını bir ekspere kontrol yükümlülüğü bulunmaksızın açık artırmayla satın aldığı vurgulanan kararda, "Bu durumda devletin kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince davacıya karşı sorumluluğu doğmuş olup, çalıntı araç nedeniyle davacının ihale masrafı, aracı çekme masrafı, kasko ve tamir masrafları değerlendirildiğinde davacı bu masrafları aracın kendisinde kalacağına duyduğu güven ile yapmış olduğundan davalının bu masraf kalemleri için de sorumluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, araç için harcadığı belirlenen 10 bin 735 liranın yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesini kararlaştırdı.

BAM KARARI KALDIRDI

İki tarafın da yaptığı istinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi ise kararında, dava konusu araçta yapılan şase numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğuna dikkati çekti. "Dava konusu edilen olayın çözümünün özel teknik bilgi gerektirdiği hususu da gözetildiğinde dava konusu aracın icra müdürlüğünce yapılan ihaleyle davacıya satılmasında icra müdürlüğünün herhangi bir kusurlu eylemi bulunmadığı" hükmüne varan üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

BÜTÜN BAKIMLARINI YAPTIRDIM

Antalya Adliyesinde gazetecilere açıklama yapan Vedat Oğuz, ihaleden aldığı aracın kullanılmaz durumda olduğunu söyledi. Otomobili nakliye aracıyla yaşadığı Antalya'ya getirdiğini belirten Oğuz, “Aracı muayeneden geçirip yeniden trafik tescilini gerçekleştirebilmek için sanayiye götürüp bütün onarım ve bakımlarını yaptırdım" dedi.

ARACI TESLİM ETTİ, VERGİSİNİ ÖDÜYOR

Muayene sırasında otomobilin plakasıyla şase numarasının uyuşmadığının anlaşıldığını anlatan Oğuz, bunun üzerine Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyledi. Makine Mühendisleri Odasına yönlendirildiğini aktaran Oğuz, “Oradan da Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildim. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve bana satılan araç olmadığı anlaşıldı. Aracı Oto Hırsızlık Şube Amirliğine teslim ettim. Aracı satın alırken verdiğim, sigorta ve tamiri için harcadığım para bir yana, araç üzerimde göründüğü için vergisini de ödemem gerekiyor" diye konuştu.

DAVA GİDERLERİ DE ÜZERİNE KALDI

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için dava açtığını belirten Vedat Oğuz, Antalya'da yaşamasına rağmen Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın her duruşmasına gittiğini söyledi. Vedat Oğuz, otomobil için harcadığı yaklaşık 11 bin liranın yanı sıra 2 bin 800 lira avukatlık ve 300 lira dava giderlerinin de üzerine yüklendiğini kaydetti.

İstinaf mahkemesinin kararında aracın çalıntı olduğunu icra memurlarının değil, kendisini bilmesi gerektiği hükmünde bulunduğuna dikkati çeken Oğuz, "İhaleyle satış yapılırken araca sadece 5 dakika kadar bakıp incelememize müsaade ettiler. Bilirkişi bile olsam 5 dakika içinde o aracın çalıntı olduğunu anlayamam. 5 dakikada bunu yapamadığım için suçlu benmişim" diye konuştu.

Vedat Oğuz, kesin karar verilip dava dosyası kapatıldığı için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaktan başka çaresi kalmadığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeye gelen Vedat Oğuz elindeki dosyayı incelerken

- Dosyanın yakın plan görüntüsü

- Vedat Oğuz röp

- Vedat Oğuz yoldan geçen arabalara bakarken

- Vedat Oğuz'un yakın plan yüz görüntüsü

- Vedat Oğuz Adliye girerken görüntü

- Adliye dış plan 501 MB - 4.31'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) =================================================== 3)İSLAHİYE'DE ZEYTİN HASADI BAŞLADI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanılan zeytinde 9 bin ton olması beklenen rekolte üreticisini sevindirdi.İslahiye'de 17 bin 200 dekar alanda ekili 330 bin 325 ağaçta zeytin hasadına başlandı. Yeşil ve siyah salamuralık ile yağ olarak değerlendirilen zeytin hasadında yağmurların iyi gitmesi ve biyolojik mücadelede elde edilen başarıyla rekoltenin bu yıl yaklaşık 9 bin ton olarak beklenilmesi üreticiyi mutlu etti.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 25 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, yağışlar ve biyolojik mücadele ile verimli bir yıl geçirildiğini belirterek, "Dekar başına 555 kilo zeytin alıyoruz. Bu yıl hasadı el ve sopalar yerine makinelerle yapmamız da ürüne zarar vermediği gibi insan gücünden de tasarrufa katkı sundu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zeytin tarlası

- Makinelerle hasadın yapılması

- Üretici Ökkeş Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler