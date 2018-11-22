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DHA YURT BÜLTENİ-11

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna, restoran çıkışı silahlı saldırı 1)4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna, restoran çıkışı silahlı saldırı
1)4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, dün gece yarısı merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İş görüşmesi için ilçe sahilinde restorana giden Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır, mekandan ayrıldığı sırada kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan mermillerin, karın boşluğu ve sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan Çakır, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı saldırganların, olaydan kısa bir süre önce çevedeki iş yerine ait güvenlik kameralarının açıları hakkında keşif yaptığı öne sürülürken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Uğradığı saldırıda yaralanan Semih Çakır, hastanede ameliyata alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın iş görüşmesi için gittiği restorandan ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili aranan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri, Olayın ardından kaçtıkları belirlenen İlker B., Sefa S., Emirhan Ö., ve Basri Ç.'yi gözlatına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arda, silahlı saldırının gerçekleştiği anlar da, restorana ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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- Silahlı saldırı sonrası Çakır'ın yere yığılışı
- Saldırganlardan birinin emniyete getirilişi
- Emniyetten detaylar

(SÜRE: 1.09 Dk) (BOYUT:128 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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2)KANSER OLDUĞUNU ASKERDE ÖĞRENİP 10 AY SONRA ÖLEN EMRECAN, TRABZON'DA DEFNEDİLDİ

ANKARA'da askerliğini yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen ve 10 aydır tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Emrecan Boğuşlu (21), memleketi Trabzon'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde oturan Emrecan Boğuşlu, geçen yılın Ocak ayında vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Boğuşlu, Ankara Destek Kıtaları Grup Komutanlığı'nda askerlik yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Burada muayene edildikten sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edilen Boğuşlu'ya, kan kanseri teşhisi koyuldu. GATA'da şubat ayından beri tedavi gören Emrecan Boğuşlu, dün yaşamını yitirdi.
Emrecan Boğuşlu için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Sarıtaş Mahallesi'ndeki cenazeye Boğuşlu ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve askerler ile çok sayıda kent sakini katıldı. Cenazede Boğuşlu'nun tabutuna sarılan ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
'YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI'
Cenazede taziyeleri kabul eden Emrecan'ın amcası Halil Boğuşlu, yeğenin ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Hastanede yapılan kontrollerin ardından kan kanseri teşhisi koyuldu sonrasında Ankara'da, GATA'da tedavileri devam etti. Tüm masraflarını da devlet karşıladı. Burada ilik nakli yapıldı. Bu nakilden bir sıkıntı çıkmadı; ama 12- 13 gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavilere cevap vermedi ve maalesef takdir-i ilahi böyleymiş, vefat etti" dedi.
10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLANMIŞ
Emrecan Boğuşlu'nun dayısı Abdurrahim Şalcı ise "İyi ve sevdiğimiz bir çocuktu. 10 gün önce doğum günü vardı. Çok şeyleri atlattı; ama sonunda yaşatamadık ve vefat etti" diye konuştu.
Emrecan Boğuşlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıtaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
-Cenaze namazının kılınışı
-Cenaze evinden detaylar
-Röportajlar

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