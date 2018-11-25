DHA YURT BÜLTENİ-11

AK PARTİ'NİN KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYINA HAVAALANINDA COŞKULU KARŞILAMA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul dönüşü Erkilet Havalimanı'nda partililerce coşkuyla karşılandı. Kalabalığa seslenen Büyükkılıç, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimsenin inancına, kıyafetine, ırkına, rengine, siyasi kanaatine, felsefesine bakmayacağız. Bizde kibir olmayacak" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde, partisince 2019 yerel seçimi için 40 ilde gösterilecek belediye başkan adaylarını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul dönüşü Erkilet Havalimanı'nda partililerce coşkuyla karşılandı. AK Parti'den Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdüren Büyükkılıç'ı karşılayanlar arasında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da yer aldı.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ' Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memduh Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını getirdim. Beklentisi, Kayseri adına yüksek. Kayseri'nin tamamını kucaklayacak anlayış içinde çalışma yapmamızı istedi. El ele, gönül gönüle, hep birlikte çalışacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, 'ben' değil 'biz' anlayışı ile belediye başkanlarımızla STK'larımızla OSB'lerimizle iş adamlarımızla ticaret erbabı ile Sarız'dan Yahyalı'ya, Akkışla'dan Felahiye'ye kadar tüm ilçeleri kucaklayacağız, bağrımıza basacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. Devletimize sahip çıkarak, herkesi kucaklayacağız. Milletvekili, belediye başkanlarımızla 'ben' değil, 'biz' anlayışı ile insanlar bizi sevdi, sahip çıktı. Bize sahip çıkan insanları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu. Büyükkılıç, çocukları ile eşine de teşekkür ederek, "Çocuklarımızı yıllarca ihmal ettim; ancak fedakarlık olmadan hizmet noktasına kimse sizi getirmez. Geri planda olan, fedakar eşim doktor hanıma da teşekkür ediyorum" dedi.

'BAŞKANLA ARAMIZDA SORUN OLMAZ' Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile aralarında sorun olup olmadığı sorulan Büyükkılıç, "Değerli başkanımızla konuştuk, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kişilere değil; davamız, insanlık sevdası. 'Gönül gönüle' diyoruz. Bu 'ben' olayı değil. Aramızda sorun olmaz. Onun yaptığı çalışmaları daha iyi noktalara taşıyacağız. Yani görüşüyoruz, bizim dava arkadaşımız. Aramızda sorun olmaz. Allah'ın izniyle sorun oluşturmaz. Biz kaygının insanlarıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız, dava adamıyız. Görev verilirse hizmet yaparız, verilmezse de verilen arkadaşları sırtlarız. Biz asla dışarıda bırakmayız, ötekileştirmeyiz" diye yanıt verdi. OTOBÜSTEN PARTİLİLERE SESLENDİ Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ile partililerin havaalanındaki karşılamasının ardından otobüs üzerinden kalabalığa seslendi. Kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Kimsenin inancına, kıyafetine, ırkına, rengine, siyasi kanaatine, felsefesine bakmayacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde hareket edeceğiz. İnsana değer verme anlayışı içinde tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onların derdi ile dertlenip, sevinci ile coşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizde kibir olmayacak. Kimsesizin kimsesi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Sizden rekor bekliyoruz' talimatıyla çalışacağız, tüm teşkilatlarımızla gayret göstereceğiz. Bundan sonra daha fazla çalışıp, gönüllerde taht kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'gönül belediyeciliği' talimatını en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız."

Görüntü dökümü:

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-Başkan Memduh Büyükkılıç, havaalanı karşılama ve açıklamaları

-Otobüs üzerinden kalabalığa seslenişi

-Detaylar Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

3 dakika 57 saniye / 442 MB ===================== MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AYDIN'IN ACI GÜNÜ ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-MEDİPOL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cenaze namazına katıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi 84 yaşındaki Fatma Aydın yaşamını yitirdi. Fatma Aydın'ın, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aydın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rektör Prof. Dr. Aydın ve ailesiyle görüşen Bakan Koca, cenaze başında dua etti. Fatma Aydın cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanın gelişi

-Cenaze namazı

-Bakanı cenazeyi taşıması

-Detaylar HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA) ============================= MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ'IN BABASI TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL'un Maltepe ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, önceki gün vefat eden babası Hasan Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. Bir süredir yaşlılık nedeniyle rahatsızlıkları bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç (87) Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Hasan Kılıç için bugün öğlen saatlerinde Pülümür ilçesindeki Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hasan Kılıç'ın oğlu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslim Tosun, Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek birlikte yakınları katıldı. Pülümür Cemevi'nde Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Kılıç'ın cenazesi araçla Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyüne götürülerek burada toprağa verildi. Hasan Kılıç'ın cenazenin toprağa verilmesinden sonra oğlu Ali Kılıç ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

Cenaze töreni için toplanan kitle

Cenaze namazı için tabutun yanında bir araya gelen kitle

Alevi dedesinin dua okuması

Maltepe belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ön safta durduğu kitlenin alevi dedesi öncülüğünde cenaze namazı kılması

Cenaze namazından görüntü

Tabutun omuzlara alınması

Genel ve detay görüntüler HABER-KAMERA: FERİT DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:268 MB ============================== KADINA ŞİDDETE KARŞI HALAY ÇEKEREK TEPKİ GÖSTERDİLER KAYSERİ'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Ardından grup, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Atatürk anıtının bulunduğu alana yürüdü. Cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu önlükler giyen kadınlar, sık sık slogan attı. Burada grup adına açıklama yapan Belkıs Kara, "Son dönemlerde krizle birlikte artan yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Özellikle çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, ağırlaşan yaşam koşulları, ücret eşitsizliği, hiçbir sosyal haktan yararlanamamak, haksız işten atılmalar, esnek, güvencesiz çalıştırılma katlanarak artan yoksulluk kadınlar için şiddeti daha da ağırlaştırılıyor. Krizin yükü emekçilere yıkılmak istenirken, burada kadına özel bir rol biçilerek krizin yıkıcı sonuçları ile kadınlar baş başa bırakılıyor" dedi.

Şiddet karşısında susmayacaklarını belirten Kara, "Şiddete karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddete karşı mücadelemizde, gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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- Kadınların şiddet gününde halay çekmesi

- Kadınların Cumhuriyet meydanına yürüyüşü

- Kadınların yaptığı basın açıklaması

- Diğer genel detay görüntüler Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR - KAYSERİ, DHA)

1 dakika 59 saniye / 64 MB ================================ ESKİŞEHİR'DE, KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI TEPKİ ESKİŞEHİR Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, 'Asla yalnız yürümeyeceksin', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları da atarak, çevreden geçen vatandaşlara bildiri dağıttı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Çavdar, “Her günümüz kadına yönelik şiddetin türlü biçimleriyle mücadele etmekle geçiyor. Her gün evlerinde, iş yerlerinde, okullarında, kamusal alanlarda kadınların verdiği mücadele, bugün 25 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında yapılan buluşmalar, açıklamalar ile meydanlarda vücut buluyor. 2017 yılı Kasım ayından itibaren 2018 Kasım ayına kadar tam bir yılda, 435 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayeti sayısının her yıl artmasının kader olmadığını, bu cinayetlerin her birinin önlenebilir olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddetten kurtulmak istiyorsak bir araya gelmeliyiz. Beraber mücadele etmekten başka çaremiz yok. Yalnız değiliz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiçbir kadın şiddetin, tehdidin, tacizin karşısında asla yalnız yürümeyecek" dedi.