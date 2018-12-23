DHA YURT BÜLTENİ-11

Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Şenkaya'da, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı'ndaki törene Vali Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve kurum müdürlerinin yanı sıra ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izciler de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının da bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Etkinliğe katılan komando ve Türkiye İzcilik Federasyonu izcileri Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları'nda eksi 30 dereceyi bulan soğukta şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saygı Duruşu İstiklal Marşı

-Mehteran takımının gösterisi

-İzcilerden detay

-Tören alanından detay

-İzcilerin ve komnadoların şehitliğe yürümesi Haber-Kamera: ERZURUM(DHA) SÜRE: 03.12 BOYUT: 359 MB =================== Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu ORDU'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay, bugün öğle saatlerinde, ilçenin Karapınar Mahallesi'nde, büyükşehir belediyesine ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde meydana geldi. İl ve ilçelerde toplanan çöplerin tesiste ayrıştırıldığı sırada çalışanlar, çöplerin arasından bir ceset fark etti. Tesiste çalışma durdurulurken, polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, parçalanmış cesedin 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesede ait diğer parçaları bulmak için de çalışma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntü

-Tesisten genel görüntü HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA) ============================== Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bugünkü hükümetin eğitimden anladığı hiçbir şey yok. Akıllı tahta ve tabletle başladı sonra bina yaptılar. İmtihana boğuldu gençlik. Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak'' dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Konya'da düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Otelde gerçekleştirilen toplantıda Karamollaoğlu, "Özellikle Müslüman ülkeleri hedef seçerek, hem İslam'ı hem İslam ülkelerini zayıflatmaya çalışıyor. Bunda da en önemli ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı biz, üzerimizde oynananın ne olduğunu ve neden kaynaklığını, bunun üstesinden gelebilmek için ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz'' diye konuştu. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan SP lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi:

''Bugün gençlerimiz, maalesef ümitsizlik içinde. Öyle bir hava meydana getirdiler ki eğitim deyince akla akıllı tahta, tablet, bina, bir de imtihan geliyor. Başka, bugünkü hükümetin eğitimden anladığı hiçbir şey yok. Akıllı tahta ve tabletle başladı sonra bina yaptılar. Arkasından da bugün geldiler, imtihana boğuldu gençlik. Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak. 'Beyin göçü' deniyor ya işte beyin göçünü güya durdurmak için büyük çaba sarf ediyorlar; ama durdurmaları mümkün değil. Çünkü bunlar düşünmeden hareket etmeye, düşünmeden politika belirlemeye, düşünmeden adım atmaya alışmışlar. Düşünen insan sorgular. Sorgulayan insanlardan rahatsızlar. Bundan dolayıdır, biz bu gidişatı değiştirmekle mükellefiz. Gençlerin önünü ancak Saadet Partisi, milli görüş açar. Biz hakikaten düşünen insanlara ihtiyaç duyuyoruz.'' Görüntü Dökümü

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- Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi

- Karamollaoğlu'ndan detay

- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)) ================================ Yalova’da fuhuş operasyonu: 30 gözaltı YALOVA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.

Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6’sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı.

İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-yabancı uyruklu kadınların hastaneye getirilmesi

-jandarmadan çıkışları

Süre:2.23 dk

Boyut:266 mb Haber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) =========================== Atık kumaştan alışveriş çantası ürettiler BİNGÖL'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 1 Ocak'tan itibaren ücretli hale gelecek plastik alışveriş poşetine alternatif, atık kumaşlardan çanta üretip vatandaşlara dağıttı.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışverişlerde ücretli hale gelecek plastik poşetlere alternatif olarak, atık kumaşları atölyelerde toplayıp, makinelerde dikip, çantaya dönüştürdü. Kadınlar, üretilen çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliğni düzenlediklerini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Varolgüneş, kumaşlarda üretilen çantaları gönüllüler tarafından yapıldığını ifade etti. Varolgüneş, "1 Ocak itibariyle poşetlere gelecek olan ücret uygulamasına farkındalık oluşturmak amacıyla Bingöl'deki tekstil atölyelerindeki atıklarından alınan kumaşları üretmeye karar verdik. Kumaş çantalarının tüm çalışmalarını yine gönüllü kadınlarımız üstlenecek. Semt pazarlarında ücretsiz olarak dağıtılacak. Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem de ülke genelinde yapılacak uygulamaya Bingöllü kadınlar olarak öncülük etmektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Halk eğitim merkezindeki çalışmalar

- Kadınların atölyede çalışmaları

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL, Mesut BUDRAÇ-BİNGÖL-DHA ================================ Kartalkaya ve Abant'taki otellerin yılbaşı rezervasyonları dolmak üzere BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı ile kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan otellerin yılbaşı rezervasyonlarının büyük bölümü doldu. Oteller, yılbaşı tatili için gelecek misafirler için özel programlar ve sürpriz eğlenceler düzenleyecek. Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve ağaçlarla çevrili Abant Gölü'nün çevresindeki otellerde yılbaşı tatili nedeniyle rezervasyonlar büyük ölçüde doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranın yılbaşı tatili için yüzde yüz olması bekleniyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Abant Tabiat Parkı'ndaki oteller de yılbaşı tatili için müşterilerine özel eğlenceler hazırladı. Ayrıca oteller tatilcilere yılbaşına özel 2-3 ve 4 geceli konaklama paketleri sunuyor. Kartalkaya ve Abant Tabiat Parkı'nda bulunan otellerin yılbaşı gecesi için yüzde 100 oranında dolması bekleniyor.