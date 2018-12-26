DHA YURT BÜLTENİ -11

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi. Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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KARLA KAPLI GÖLCÜK BUZ TUTTU

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı. Araçlarında kar lastiği olmadan Gölcük Tabiat Parkı'na gelmeye çalışan ziyaretçiler yollarda zorluk yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölcük manzaraları

-Röportajlar

-Patinaj çeken araç

-Yoldan görüntüler

Süre: 02.20-Boyut: 262 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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KARAGÖL’DE KIŞ GÜZELLİĞİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'ndaki eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendine hayran bırakan Karagöl, kar yağışıyla karpostallık güzelliğe büründü.

Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait tabiat parkı olan, Karşıyaka'ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan heyelan set gölü Karagöl, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağaçlarıyla zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Karagöl’e beyaz örtü çok yakıştı. Doğayla huzurun birleştiği adres olarak yaz sıcağından kaçmak isteyenler için iyi bir seçenek olan Karagöl, kış mevsiminde kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kaz ve ördek sesleriyle soğuk havaya rağmen kışın ve karın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir seçenek oldu. Karagöl’ü çevreleyen ağaç örtüsünün karla buluşması görsel şölen yaşattı. Karagöl bu mevsimde karın yağmasıyla birlikte karpostallık fotoğraf çekmek isteyenler için ise doğru adres olarak öne çıkıyor.

KARAGÖL EFSANESİ

Karagöl, mitolojide de yer alıyor. Efsaneye göre İzmirli olan Frigya Kralı Tantalos, Smyrna'dan (İzmir) Magnesia'ya (Manisa) doğru uzanan Spilios Dağı'nda, Frigya halkı ile birlikte yaşar ve Batı Anadolu'ya yayılmış devletini yönetir. Spilios Dağı çok verimli topraklara ve zengin maden yataklarına sahip bir yerdir. Tanrıların sofrasına oturabilen tek insan olan Tantalos gün gelir, Olimpos Dağı tanrılarının hışmına uğrar. Anadolu tanrıçası Kibele'ye inandığı için Hellen tanrılarını küçük gören ve onların güçlerini sınamaya kalkan Tantalos, büyük bir cezaya çarptırılır. Spilios Dağı'nın bir yarığından atılarak ölüm tanrısı Hades'e gönderilen Tantalos, burada Zeus tarafından ebedi açlık ve susuzluğa mahkum edilir ve bu ceza dünyanın her köşesinde Tantalos işkencesi olarak anılır. Hatta İzmirli tarihçi Homeros da Odysseia'da hemşerisi Tantalos'un çektiği acıları etkileyici biçimde anlatır. Tantalos'un atıldığı yarık daha sonra göl haline gelir ve bu göle 'Tantalos Gölü' adı verilir. Göl günümüzde ise suyunun renginden dolayı Karagöl adını almış.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karagöl’den drone görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Drone: Mehmet CANDAN

