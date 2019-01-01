DHA YURT BÜLTENİ -11

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu. Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin panik yaptığını ifade ederek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenlerde bir panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin 'mevsimsel' olduğunu belirterek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu, bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" dedi. Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerinde kara oturduğu görüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan, Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplandı. Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yazın olduğu gibi kışın da çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her yıl yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı güzelliğe bürünürken, göl yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri ile çalışanların yanı sıra yeni yıla Uzungöl'de girmeyi planlayan ziyaretçiler de buz tutan göl çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi. UZUNGÖL Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzungölden görüntüler

Buz tutan gölden görüntü

Karda vatandaşların eğlenmesi

Detaylar

BOYUT:302 MB

HABER KAMERA: ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)

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ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI İZMİR’DE DESTEK GÖRDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek aldıklarını taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazı vatandaşlar da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün "Poşet ister misiniz" diye sorarak müşterileri kasada karşıladı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Alışveriş yapan ve evden getirdiği poşetleri kullanan Serhat Sezersan, uygulamaya alışacaklarını belirterek, "Poşetleri evden getirdik. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Poşetler için cebimizden neden para çıksın? Destekliyorum, bence doğru bir karar. İsrafın önüne geçmiş olacağız" dedi. Melike Sezersan da uygulamanın insanları çevreyi koruma adına bilinçlendireceğini vurgulayarak, "Yani 25 kuruş olması bizim için maliyetli. Ama evdeki poşetlerimizi daha iyi korumayı öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına güzel bir proje" dedi. Alışverişini yaptıktıa sonra 10 tane poşet alan Çağlar Yıldızbaşı, uygulama öncesi insanların gereğinden fazla poşet tükettiğini söyleyerek, "10 tane poşet aldım. Ben zaten çöp için çöp poşeti alıyordum. Bu poşetler de 25 kuruş olmuş. Sıkıntı yok. Destekliyorum, bu poşetin de bir maliyeti var. En azından insanlar daha önce 25- 30 tane poşet alıp eve gidiyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak" diye konuştu. İki tane poşet alan Murat Aydın, artık kullanacakları kadar poşet alacaklarını dile getirerek, "Daha önce bu alışveriş için 5 poşet alırken, artık 2 poşet alacağız. Fazla tüketmemeyi öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına mantıklı, destekliyoruz" dedi. Market sorumlusu Kerim Bal da uygulamanın gayet iyi başladığını belirterek, "Öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bugün de 25 kuruşluk poşet uygulamasına geçtik. Memleketimiz ve doğamız adına güzel bir uygulama. Sabahtan beri herhangi bir olumsuz tepki almadık. Müşterilerimiz destekliyor ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alışveriş yapanlardan görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN

