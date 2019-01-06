DHA YURT BÜLTENİ-11 

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası denizde oluşan ve kıyıya ilerleyen hortum, seralara zarar verdi. Bölgede 4 üreticinin 15 dekar tarım arazisi zarar gördü. Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte deniz üzerinde oluşan hortum Selinus sahilinden Kale yönüne geçerek Koru Mahallesi'nde bulunan çilek, patlıcan ve salatalık ekili seraları vurdu. Seraları yan yatıran ve kullanılamaz hale getiren hortum, seraların üzerindeki naylonları uçurdu. Bölgedeki bazı ağaçlar da kökünden söküldü. Bölgede yapılan ilk incelemede 4 üreticinin yaklaşık 15 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik, oda olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Hortumdan serası yıkılan İsmet Sümbül, "Sabah 9 sıralarında kahvaltı yapıyordum, bir patırtı oldu. Dışarıya çıktık, baktık hortum burayı almış. Hortum denizden geldi. 3 dönüm yerim vardı tamamı yıkıldı. 90-100 bin lira zararım var" dedi.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Kartalkaya'da bir otelin sahibi Emine Ergül, "Şahane bir kış geçiriyoruz. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz." dedi. Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve sowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. 'SON 10 YILIN EN GÜZEL KIŞI' Kartalkaya'da bir otelin sahibi olan Emine Ergül, "Bu sene aynı 1980-90 kışları gibi. Şahane bir kış geçiriyoruz. Aralık ayının başından itibaren pistlerimiz kayakçıları ağırlıyor. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz. Doluluk yüzde yüzlerde. Metrelerce kar var. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yok. Yollarımız hiçbir zaman kapanmıyor. Gelecek olanların kar lastiği, çekme halatı, zincir bulundurmaları halinde sorun yaşamazlar. İmkanlar tamam olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok." dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulaması ile ilgili olarak, "İlk 4-5 gündeki uygulama ile biz poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir" dedi. Bakan Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Kentte ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra burada düzenlenen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı istişare toplantısına katıldı.Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ücretli plastik poşet uygulaması ile değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, poşet uygulamasının gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde ücretli olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bizim de yılda 30-35 milyar adet poşet tüketimimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yıl doğaya karıştığını düşünürseniz bu uygulamanın geçmesi çok elzem" dedi.

Uygulama sonrası sosyal medyadaki eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Yapılması gerek düzenlemeleri de Bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Ancak as olan bu poşetlerin doğaya verdiği zarar. Gelecek nesillere bırakacağımız ülkelerimiz, şehirlerimiz. Dolayısıyla bu ilk 4-5 gündeki uygulama ile biz poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir. Konuştuğumuz projelere baktığımızda düzenli depolama sistemlerinden, atık su arıtma işlemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklanıyor. Biz Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bakanlık olarak sıfır atık projesini yürütüyoruz. Sıfır atık projesinin kapsamında biz artık çöp kamyonu istemiyoruz, çöp toplamak istemiyoruz. Dolayısıyla çöpleri kaynağında ayrıştırarak bertaraf etmek istiyoruz. Buna ilişkinde bu proje tüm Türkiye'ye yayıldığı zaman yıllık 20 Milyar Lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için önemli. Biz aynı azim ve kararlılık ile yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ben çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un Valilik binası önünde karşılanması

-Bakan Kurum'un Valilik defterini imzalaması

-Bakan Murat Kurum'un açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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5)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, HAKKARİ'DE 2 BİN 800 RAKIMDA YÜRÜYÜŞLE ANILDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 90 bin Mehmetçik, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Hakkari kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulanan 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşe, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Duruk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

'ŞEHİTLER İÇİN 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER'

Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, dondurucu soğuğa rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için dualar okundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, Sarıkamış'taki şehitleri anmak için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Sarıkamış Savaşı'nın ve zaferinin 104'üncü yıl dönümü. Biz de, Sarıkamış'ta vermiş olduğumuz 90 bin şehidimizi anmak ve onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissedebilmek için, Merga Bütan yaylasında yürüdük.Yürüyüşümüz asımın nesli, asrın yürüyüşü. Bütün Hakkarililer de bu yürüyüşle şühedanın izinde olduklarını, bu vatan için, bu millet için birlik- beraberlik içinde yaşayabileceklerini, aynı duygu ve düşüncede olduklarını burada göstermiş oldular. Sarıkamış'taki gibi, Çanakkale'deki gibi, 15 Temmuz'daki gibi aynı ruhu taşıyoruz. İşte milletimiz mazlum milletlerin mutluluğu için, Türk dünyası için, İslam dünyası için bir defa daha Çanakkale'de 250 bin şehit veriyor, Sarıkamış'ta 90 bin. Tabi Sarıkamış Savaşı ve Zaferi 20 Ocak'ta bitiyor. Arkasından Çanakkale Savaşı başlıyor ve Sarıkamış'ta da ecdadımız, dedelerimiz Yemen'den geliyorlar Kafkas Cephesi'ne. Gerçekten o günde dünyanın bir çok devletine yedi düvele karşı mücadele ediyorduk. Bugün de aynı şekilde 15 Temmuz'da da yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Sarıkamış'ta neden oradaydı askerlerimiz. Hakikaten büyük bir vatan sever Enver Paşa ancak genç ve tecrübesiz Sarıkamış'ı Ardahan'ı, Kars'ı Rusların esaretinden kurtarmak için bu savaşa gidiyorlar. Maalesef yapılan askeri hatalar bu kadar canımıza sebep oluyor. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta,Kuzey Irak'ta, Suriye'de dünyanın her yerinde şehit olan insanlarımıza, askerlerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin."

Yapılan konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlara yemek ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ellerindeki Türk bayraklarıyla karlı dağlarda yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar

-Yürüyüşten detaylar

- Vali İdris Akbıyık konuşması

- Müftü Faruk Gürbüz dua etmesi

- Yürüyüşe katılan vatandaşlara yemek verilmesi

- Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

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