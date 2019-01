DHA YURT BÜLTENİ- 11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirterek, tahliye çalışmalarının başladığını bildirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "İlimize bağlı Kadirli İlçesi Azaplı köyünde 10, Koçyurdu köyü nde 1, Kerimli köyünde 4, Hacıhaliloğlu köyü nde 1, Aydınlar köyü nde 50, Sumbas İlçesi Köseli köyünde ise 1 evi su bastığı ihbarı üzerine harekete geçen Osmaniye AFAD Arama ve Kurtarma ekibi, olay yerlerine vardıktan sonra su tahliye işlemlerine başlamış ve olaylar esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmamakla birlikte şu anda Devlet Su İşleri ve Osmaniye İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve Jandarma ekiplerinin de desteğiyle AFAD ekibinin müdahale işlemleri devam etmektedir." KOYUNLAR TELEF OLDU Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde Emrah Büyükkoç’a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde sel sularının altından kalan 32 küçükbaş hayvan telef oldu. Mahalle muhtarı Ahmet Kurt, "Yukarı bölgedeki köylerden inen sular, bizim köyümüzde toplandı. Bu sebeple ahırlar, tarım arazileri ve evlerimizde su baskınları oluştu. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle limanda tekneler battı, bakıma alınan tekneler yan yattı. Kaş'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, Kalkan Yat Limanı'ndaki tekneler ve yatlara hasar verdi. Mehmet Yenipazar'a ait fiber tekneyle Özgür Bozdoğruoğlu'na ait balıkçı teknesi batarken, kış bakımı için karaya çekilen Murat Kocabaş, Uğur Baynur, Ali Tosun, Barış Çetin, Soner Yücesan ve Yusuf Pehlivan'a ait büyük ölçekli 6 günübirlik tur teknesi ise yat yattı. Yat limanında oluşan dev dalgalar mendireği aşarak, karada kazıklar üstündeki tekneleri devirdi. Teknelerin ahşap bölümünde büyük hasar meydana geldi. Dalgalar mendirekteki taşları teknelerin arasında getirdi. Kaş-Kalkan yolunda oluşan dev dalgalar taşları yola taşıdı. Kalkan Yatçılar Kooperatifi Başkanı Abdi Altılı, "Fırtına sonrası oluşan dev dalgalar Kalkan Yat Limanı'nda büyük hasara yol açtı. Karadaki yatlar büyük zarar gördü. Denizdeki teknelerin zarar görmemesi için arkadaşlarımız var gücüyle çalıştı. Mendirekten gelen kocaman kayalar limanı doldurdu. Şu an liman kullanılamaz durumda" dedi. Demre'de de şiddetli fırtınadan bazı ağaçlar yıkılırken, bir binanın çatısındaki gölgelik yola uçtu. İlçede plastik atıklarla dolan yağmur suyu kanalları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. TEKNELER ALABORA OLDU Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise dün fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora oldu, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.

Kovalarla taşınan su, yangını söndürmeye yetmedi

Trabzon’un Tonya ilçesinde 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, ilçede itfaiye olmaması nedeniyle evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti; ancak başarılı olamadı. Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 5 saat sonra söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Çayıriçi Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Kandil’e ait evin bacası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek, alt katında kahvehane ve bakkal bulunan 2 katlı evi sardı. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan Fatih Kandil’in eşi ve çocukları, komşuların yardımıyla binadan tahliye edildi. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İlçede itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle çevre ilçelerden itfaiye takviyesi istendi. Yangın, Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, küle dönen ev ve alt katında yer alan işletmelerde hasar oluştu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlar, Tonya’da itfaiye aracının olmamasına tepki gösterdi, her yangında başka ilçelerden yardım istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangının olduğu yere gelerek incelemelerde bulunan Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, “Tek tesellimiz bir can kaybının yaşanmamasıdır. Evde bulunan aile kısa sürede başka bir eve tahliye edildi. Fatih kardeşimizin yaralarının sarılması için elimizden gelini yapacağızö dedi.

Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde geçen yıl yanarak küle dönen marangoz atölyesi sahibini ziyaretinde, ilçeye itfaiye birimi kurulacağını duyurmuştu.