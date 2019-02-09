DHA YURT BÜLTENİ -11

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Gaziantep'te devriye görevi sırasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpan ekip otosunda şehit olan polis memuru Yusuf Çelik (27) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine ailesi ile Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri, katıldı. Törende, şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Yusuf Çelik'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yusuf Çelik'in fotoğrafı

- Cenazeye katılanlar

- Şehidin yakınları

- Cenazenin getirilmesi

- Öz geçmişin okunması ve dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ============== TIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldü ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Sır (59) ve oğlu Muhammet Sır (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. İlhan Sır yönetimindeki 26 EB 493 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa Cüneyt Gürdal yönetimindeki 26 RS 366 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan İlhan Sır ve oğlu Muhammet Sır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Ağır yaralanan İlhan Sır ambulansla Şehir Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Sır ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, baba ve oğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Mustafa Cüneyt Gürdal polis ekiplerince gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

-Olay yerinden,

-TIR Sürücüsünün kazayı anlatırken çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA ============== Bursa'da 'Bilim Virüsü' etkinliği BURSA İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Borçelik tarafından liseli gençlerde bilim tutkusu oluşturmak için 'Bilim Virüsü' etkinliği düzenlendi.

Bursa'da, Borçelik ve BUİKAD tarafından düzenlenen programa Bursa Mimar Sinan, Bursa Hürriyet, Gemlik, Orhangazi ve Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden 28 öğrenci katıldı. 'Bilim Virüsü'nün açılışında konuşan Bilim Virüsü Platformu Kurucusu Şule Yücebıyık, İstanbul'da 120 öğrenciye ulaştıklarını ve bu sayıyı arttırmayı düşündüklerini belirterek, "Bilim virüsü, liseli gençlere bilim tutkusunu bulaştırmak için kurulan bir sosyal girişimdir. Biz, içinde eğitmenlerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, uzmanlık sahiplerinin olduğu gönüllü bir organizasyonuz. Liseli gençlerin eğitimlerini desteklemek, bilimsel tutku ve meraklarını karşılamak için atölye programları düzenliyoruz. Bu programlarımızın içinde yeni nesil yetkinlikler, soru sorma, düşünme, analiz etme, felsefe, biyoloji, biyomimikri, fizik gibi konuları ders formatından uzak, hayatla bağlaşan noktada vereceğimiz bilgiler seviyesinde eğitimler veriyoruz. İstanbul'da 120 öğrenciye 6 haftalık programlarda derinlemesine eğitim verdik" dedi.

YALÇIN: MESLEK LİSELERİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BUİKAD Başkanı İpek Yalçın ise meslek liselerinde yürüttükleri projeyle Türkiye'nin geleceğinin inşa etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "BUİKAD, tüm çalışmalarında kadının varoluşunun güçlendirilmesi ve kadın istihdamının arttırılması konusunda projelerinin içinde yer alıyor ama tüm projelerde asıl etkinin eğitim olduğunun farkındayız. Türkiye'deki eğitim kalitesinin de arttırılması gerektiğini biliyoruz, bu yüzden de bilim virüsünün Bursa'da olması bizim için çok önemli. İlk defa meslek lisesi grubuyla çalışıyoruz. Meslek liseleri Türkiye için çok önemli, Türkiye'nin eğitim kalitesini ve kaderini değiştirecek projelerin bunlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Borçelik Kurumsal İletişim Yöneticisi Elif Aygül de bilimle yetişen gençlerin gelecek adına umut ışığı olduğunu açıklayarak, "Ülkemizin geleceğinin bilime önem veren, hayata ve sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşan gençlerin geleceğine bağlı olduğuna inanıyorum. Biz de Borçelik olarak 25'inci yılımızda böyle bir etkinliğe imza atığımız için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

'Bilim Virüsü' atölyesinde eğitim alan, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Talha Türk ise etkinliğin kendisi için faydalı geçtiğini belirterek, "Bilime aç bir insanım. Bu programa da bu nedenle katıldım. Bu programa katılabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü burada hocalarımızdan aldığımız bilgileri hayatımızda uygulayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Görüntü Dökümü

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-Derslerden detay

-İpek Yalçın ve Şule Yücebıyık sohbet

-Toplu fotoğraftan detay görüntü

-Şule Yücebıyık röportaj

-İpek Yalçın röportaj

-Elif Aygül röportaj

-Katılımcı öğrenci Talha Türk röportaj

-Detay Süre: 3.45 dakika, Boyut: 422 MB Haber - Kamera : İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, (DHA) ======================================== Küçük Defne, 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı SİNOP’ta, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Ezgi Gökmen (9) çoğunluğu portre fotoğraflarından oluşan çizimlerinin yer aldığı 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı. Sinop Atatürk İlkokulu Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Ezgi Gökmen, resim sanatına merak saldı. Resim Öğretmeni Vildan Bilgi'den ders alan küçük kız, çoğunluğu portre fotoğraflarından oluşan çizimlerinin yer aldığı 46 tablodan oluşan resim sergisi açtı. Sinop Kültür Merkezinde açılan sergi ilgi gördü.