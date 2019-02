DHA YURT BÜLTENİ -11

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda çok badireler atlattığını belirterek, "Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kent Ormanı Toplu Konutları'nın temel atma törenine katıldı. Kilis Vali Vekili Fehmi Sinen Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin daha donanımlı yetişebilmesi için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Kilis'in, iç savaşın ardından Suriyelilere kucak açmasıyla dünyaya örnek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gelecek yüzyıllar Kilisli'nin gösterdiği onur, genç kuşaklara aktarılacaktır. Bu herkese nasip olmaz" dedi. Kilis'in, sınır komşusu Suriye savaşından etkilendiğini ve savaş mağdurlarına kucak açtığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin de son yıllarda birçok badire atlattığını belirterek, şöyle dedi: "Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk. Bu meydan okumada Kilis halkının gerçekten hem 15 Temmuz sürecinde hem de diğer süreçlerde yanımızda durduğu, tarihin sayfalarında her zaman olacak. Bugün temelini atacağımız tesis bizi finans oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlara bir mesaj olacak. Bu ülkeyi pek çok konuda test etmeye çalıştılar. En son Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanmasından sonra, döviz oyunlarıyla, spekülasyonlarla diz çöktürmeye çalıştılar. Elhamdülillah tüm badireleri tek tek atlattık, atlatıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesis bu oyunları hayata geçirenlere mesajdır, meydan okumadır." Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte butona basarak konutların temelini attı. BİSİKLET DAĞITTI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyasına katıldı. Bin bisiklet dağıtımı için 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törene katılan Kasapoğlu, proje ile öğrencileri spora yönlendirdiği için Kilis Belediyesi'ne teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere bisiklet dağıttı. Dağıtım sırasında çok sayıda çocuğun tribünlerden atlayarak, bisikletlerini almaya çalışması renkli görüntüler oluşurdu.

Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin acılı annesi: O katili hapisten çıkartmasın

MERSİN’de, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabanca ile 5 kurşunla vurularak, öldürülen Kübra Aşkın’ın acılı annesi Sebirhan Aşkın(55), kızının çevresinde ve öğrencileri arasında ‘Melek’ diye anıldığını dile getirerek, ''Cumhurbaşkanımdan katilin idam edilmesini istiyorum. İdam edilmese bile ömür boyu hapis edilsin. Cumhurbaşkanımızın da evlatları var. O katili hapisten çıkartmasın'' dedi.

Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda önceki gece meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Davut Demir cinayetin ardından polise teslim oldu.

KIZIM BİR MELEKTİ

Evlat acısıyla yıkılan Kübra Aşkın’ın annesi Sebirhan Aşkın, kızının evlendiği günden itibaren mutlu olmadığını söyledi. 3 çocuk annesi Sebirhan Aşkın, katil zanlısı eski damadının zaman zaman işi nedeni ile dokuz, on ay evinden uzak kaldığını anlatarak, "Buna rağmen Kübra, eşinin ailesine her zaman destek verip, hizmet etti" dedi. Kızının arkadaş çevresinde ve öğrencileri arasında iyi ve örnek bir insan olarak bilindiğini, iyi kalpliliği nedeniyle ‘Melek’ diye anıldığını söyleyen acılı anne, "Benim kızım bir melekti. Kimseleri kırmayan, incitmeyen bir yapısı vardı. Onun gibi bir insan daha dünyaya gelmedi. Kimseyi kırmayan, durumu olmayan öğrencilerine destek veren, hep yardım edendi. Zaman zaman okulda yaşadıklarını anlatırdı. Bana 'anne bakıyorum biri bayılıyor, açlıktan bayıldığını öğreniyordum, ben de para veriyorum, git yemek ye diye' derdi. Çünkü o babasız büyüdü, yokluğun ne olduğunu biliyordu. Daha 10 yaşında babasını kaybetti. O neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insandı" dedi.

İDAM EDİLSİN

Sebirhan Aşkın, 3 çocuğunu da iyi birer insan olarak yetiştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımdan katilin idam edilmesini istiyorum. İdam edilmese bile ömür boyu hapis edilsin. Cumhurbaşkanımızın da evlatları var. O katili hapisten çıkartmasın. Ben erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını yitiren başka kadınlara üzülürken, benim evladımın başına geldi. Kızımı adım adım takip ediyormuş. Anlaşmalı ayrıldılar diye seviniyordum. Kızım eşinden ayrıldıktan sonra benim yanımda huzurlu yaşadı. Kızım burada mutluydu, eski mutlu günlerine dönmüştü. Bana hep 'annem' diye sesleniyordu. O bir melekti, kimseleri incitmedi. O benim kınalı kuzumdu."

Mersin Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gülcan Çetinkaya ile Eğitim-Sen Şube Eğitim Sekreteri Esra Ergüzeloğlu Kilim de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin her geçen gün arttığını vurguladı.