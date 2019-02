DHA YURT BÜLTENİ -11

TOKAT'ta bir çiftlikte elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çamağzı köyü yakınında avukat Süleyman Kaya'ya ait iki katlı çiftlik evinde yaşandı. İçinde kimsenin bulunmadığı evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Isparta mitingi sonrası kurulan halı tezgahında ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, tamamlandıktan sonra satışa çıkarılacak ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak. 80 bin ilmekten oluşacak halının ebatı 120x70 santim olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Isparta'da düzenlediği miting sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından dokunan halı tezgahına ilmek attı. Kadınlar tarafından dokunan Türk bayrağı motifli 80 bin ilmekten oluşan ve Güneykent'e gelen yerli yabancı yaklaşık 23 bin kişinin ilmek atarak tamamladığı 120x70 santim ebatındaki halı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'ne hediye edildi. ISPARTALI VATANDAŞLAR DA İLMEK ATACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilmek attığı ve kirkitle dokuduğu Türk bayrağı motifi işlenen halı ise tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satılacak. Halı 80 bin ilmekten oluşacak. Kök boyalı ve yün ipten dokunacak halı 120x70 santim ebatında olacak. AK Parti İl Başkanlığı önüne konulacak halıya Ispartalı vatandaşlara da ilmek attırılacak. Halı tamamlandıktan sonra temizliği yapılacak ve müzayede ya da açık artırma şeklinde satışa çıkarılacak. BELEDİYE BAŞKANI HALININ HİKAYESİNİ ANLATTI Güneykent Belediye Başkanı AK Parti'li Fahrettin Gözgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayrağı motifli halı fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve Millet Camii'ne hediye edilen halının hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Başkan Gözgün, şöyle konuştu: "Güneykent güllerin gökyüzüne güldüğü kenttir. Bu kentimize gelen birçok turist var. '15 Temmuz için hatıra bir halı dokutabilir miyiz?' diye düşündük. Bununla ilgili Türk bayrağını gelen tüm turistlere, Çinlisi, Korelisi, Japonu olmak üzere herkese ve Türkiye'nin dört bir ilinden gelen yerli turist gruplarına bir ilmek attırdık. Ve bununla ilgili çalışmayı yaptıktan sonra 80 bin ilmekli Türk bayrağını yaklaşık 23 bin kişiye ilmek attırarak tamamlattık. Bunu Millet Camii'ne hediye etmek istemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta'ya geliyor olması ve burada kendisine bayrağı takdim edeceğimiz fikriyle birlikte AK Parti Gençlik Kolları Başkanı tarafından burada 'Bir tane de Sayın Cumhurbaşkanımıza ilmek attıralım ve bu ilmek attırdığımız halıyı yine Ispartalı vatandaşlarımıza yeniden üstünü tamamlattırarak daha sonra tamamlanmış Türk bayrağını da şehit ailelerine ve yakınlarına maddi katkı sağlamak anlamında Reis'in ilmekle attığı Türk bayrağı halısı, Isparta halısı diyebilmek üzere satışını gerçekleştirelim. Ve bizde bu şekilde gençlik kolları olarak şehit yakınlarına katkı sunmuş olalım' dediler." 'İLK DEFA BİR HALI TEZGAHININ BAŞINA OTURDUĞUNU BELİRTTİ' Proje için Gülderen Kadın Kooperatifi'nden kadınlarla taslak projeyi çıkardıklarını aktaran Başkan Gözgün, "Kök boyalı yün ipten tezgahımızı hazırladık. Belli bir mesafeye kadar çıkıldı. Ve Cumhurbaşkanımızın önünde de halı dokuması gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir halı tezgahının başına oturduğunu belirtti. Orada bir ilmek attı. Bu bizim için çok anlamlıydı. Özellikle bir Türk bayrağı ve bu bayrağın aynı şekilde şehit yakınlarına maddi anlamda katkı sunulmak üzere tasarlanmış olması ve Isparta'da birçok vatandaşın da bunun üzerine yeni ilmeklerle bayrağı tamamlayacak olması bizim için büyük mutluluk" dedi. 'GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ' AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü de "Sayın Cumhurbaşkanımızın Isparta'ya geliyor olması sebebiyle gençlik kolları olarak proje hazırladık. Bu projemiz farklı insanların aynı halıya ilmek atmasıyla birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü göstermesiydi. Bu sebepten Sayın Cumhurbaşkanımız da tevazu etti. 1 ilmek de Sayın Cumhurbaşkanımız attı. Nasip olursa halı tamamlandıktan sonra açık artırma usulüyle satacağız. Elde ettiğimiz geliri şehit ailelerine bağışlayacağız. Güzel bir çalışma oldu. 3 gün 3 gece çalışıldı. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ilmek attı. Halıyı meydana da kuracağız. Halı tezgahımızla birlikte insanlar bu halıya ilmek atmasıyla birliğimizi ve beraberliğimiz göstereceğiz. Ve bu halıdan elde edilen geliri bu vatan uğruna can veren fedakar askerlerimizin ailelerine bağış yapacağız" diye konuştu.

Eskişehir'de 15 ay önce sulama kanalına düşen anne ve 2 yavru kızıl geyik ile Afyonkarahisar kırsalında yaralanan 2 leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edildikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne kızıl geyik ve yavru 2 geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi. Tırnakları ve ayaklarında yürüyemeyecek kadar yara alan 3 hayvan merkezde 15 aydır tedavi altındaydı. Başarılı tedavi süreci geçiren hayvanlar bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. 3 kızıl geyik bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner gözetiminde sürdürecek. Diğer yandan Afyonkarahisar kırsalında yara alan ve doğal hayatta yaşayamayacak olan 2 leylek de tedavilerinin ardından Ormanya'da yaşamlarını devam ettirecek. 'ORMANYA'DA İYİ BİR HAYAT SÜRECEKLER' AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Kandır, "Eskişehir'de 2017 Kasım ayında anne ve yavru geyik bir sulama kanalına düştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarıldılar. Sonrasında bizim merkeze iletildiler. Biz de burada sürece Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin hocalarıyla hayvanların iyileşmesi için çalıştık. Tabii bu süreçte hayvanların tedavisi sırasında tırnak yapısında bozulmalar şekillendi. Çünkü parmak kayıpları da vardı. Şu an geldiğimiz haliyle tırnaklar oluştu, bozuk da olsa yere basabiliyorlar. Sadece 1 geyiğimizde biraz kayıp şekillendi. Protez yapmakla ilgili bir işleme gerek duymadık. Hem yaban hayvanlarına protez yapmanın zorluğu hem de ihtiyaç olmaması nedeniyle o şekilde bıraktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderiyoruz. Oradaki geniş alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler" dedi. 'TAKİBİNİ YAPACAĞIZ' Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan da gönderdikleri geyiklerin bundan sonraki durumlarını takip edeceklerini söyledi. Algan, "Ayakları kırık olan bir anne geyik vardı, bir de yavrularımız. Bunların doğal olarak kendi hayatlarına dönmesi mümkün değildi. Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir alan var. O alanda genişçe bir doğal alanımız var. Özellikle kızıl geyikler için. İnşallah orada karantina altına alacaklar. Biz de hocamızla birlikte takibini yapacağız. İlk etapta tırnak bakımları yapılacak. Ondan sonraki tedavileri devam edecek. Daha sonra diğer geyiklerle aynı ortamda kalması sağlanacak" diye konuştu. Diğer yandan Algan, Afyonkarahisar kırsalında yaralanan 2 leyleğin de geyiklerle beraber Ormanya'ya gönderildiğini söyledi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 261 kelaynak, göç ve üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 261 kelaynak, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınacak olan kelaynaklar, bu yıl üremeleri için bu yıl da törenle doğaya bırakıldı. Üreme İstasyonunda düzenlenen törene katılan; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan kafeslerin kapılarını açarak kelaynakları doğaya bıraktı. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye’de bulunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi. Her yıl ortalama 35 yavrunun dünyaya geldiği istasyonda yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, kuluçka döneminin başlamasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınıyor.

Hindistan Türkiye'de mega festival düzenleyecek

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ikinci vatanım dediği Türkiye'de mega bir festival düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, bugün Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Valilik defterini imzalayan Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum'un Anadolu'nun kilidi, giriş kapısı olduğunu anlattı. Erzurum'u yazılım sektöründe hedefleri olduğunu belirten Vali Memiş, bu konuda önümüzdeki günlerde Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya'yla istişare yapmak istediklerini dile getirdi. Yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade eden Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, "Biz Hindistan olarak büyük şirketlerin biraraya geldiği bir bilişim forumu kurduk. Bu şirketler Türkiye'de iş birliğine, ortaklığa açık haldedir" dedi.

Büyükelçi olarak 8 ay önce göreve başladığı Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü vurgulayan Bhattacharyya, mega bir festival düzenlemek için hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bhattacharyya, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'de organize edilecek festivalde, müzik, dans, yoga ve yemek olacağını belirtti.

PAKET PROGRAMLAR HAZIRLAYIN

Ziyaret sırasında daha çok sahil kentlerini tercih eden Hindistanlı turistlerin Erzurum'a yönlendirilmesi konusunun gündeme gelmesi üzerine Büyükelçi Bhattacharyya, "Hindistanlı turistler İstanbul'u ve güneşli sahil bölgelerini tercih edilyorlar. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan büyük bir festivale 60 Hindistan firması katıldı. Bunlara Erzurum'un daha fazla tanıtılması gereiyor. Erzurum'daki kayak pisti dünyadaki en iyi yerlerden blirisi. Erzurum ayrıca tarihi eser olarak çok zengin şehir. Eğer paket bir program hazırlanırsa hem kayak tarihi yerlerin gezileceği paket yerler Hindistanlı turistleri cezbedebilir" diye konuştu.

Büyükelçi Bhattacharyya, Atatürk Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenciye sahip çıkıldığı için Vali Okay Memiş'e teşekkür etti. Vali Memiş, ziyaret anısına Büyükelçi Bhattacharyya, Çifte Minareli Medrese'nin maketi ve Oltu taşı tespih hediye etti.