DHA YURT BÜLTENİ-11

Haber:Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRDİ/ÇANAKKALE-DHA

2)EDİRNE VE SOFYA'DA 'BABA MARTA' KUTLAMALARI

BULGARİSTAN'da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta, başkent Sofya ve Edirne'de kutlandı. Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Radoslova Kafedzhiyska, kentte kırmızı-beyaz ipten yapılan Martenitsa dağıtırken, Sofya'da ise sokaklar ve ağaçlar kırmızı beyaz ipe büründü.

'SOFYA'DA SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ'

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da baharın gelişi 'Baba Marta' kutlamaları nedeniyle sokaklarda ağaçlara kırmızı beyaz ipler takıp dilek dilediler. Sokaklarda seyyar satıcılardan ve evlerinde hazırladıkları bileklileri hediye eden Bulgar vatandaşları, sağlık, mutluk, huzur ve barış diledi.

Edirne'de Bulgaristan vatandaşları baharın gelişi 'Baba Marta' düzenlenen etkinliklerle kutladı. Sabah Kıyık Mahallesi'nde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Bulgar vatandaşları öğlen saatlerinde trihi Selimiye Cami önünde toplanarak, Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Rodoslova Kafedzhiyska'nın da katılımıyla bir birlerinin bileklerine sağlık ve barışın getirdiğini inandıkları kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsa' bağlayarak kutladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve bir grup sivil toplum örgütü üyesi kadının da katıldığı etkinlikte konuşan Konsolos Kafedzhiyska, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün eski Bulgaristan geleneği olarak tüm yakınlarımıza, sevdiklerimize, Martenista dağıtmaya geldik. Sağlı, mutluluk, kısmet ve şans getirmesini istiyoruz. Martenitsa bunun sembolüdür. İnşallah bunu bizleri birleştiren bir şekilde kutlarız. 1 Mart'ta başlıyor. Leylek görene kadar takmaya devam ediyoruz. Leylek gördükten sonra Martenista meyve veren bir ağaca asıyoruz, dileklerimiz gerçekleşsin diye" dedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, baharın gelişini kutladıklarını belirterek, "Bütün Balkan coğrafyası olarak, komşularımızla ve dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz. Yunan ve Bulgar dostlarımızla bahara güçlü bir şekilde merhaba diyoruz. Bu anlamda da Marteniçkalarımızla baharın gelişini kutluyoruz. Her sene takıyorum. Her seferinde de en güzel şeyleri diliyorum. Barıştan sağlıktan dostluktan daha kıymetli bir şey yok. Tüm toplumların güzel ve mutlu olması için dileklerimi diliyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Toplumların sözel kültürleri olarak bu geleneğin yaşaması çok önemli. Biz de buna bir katkı olarak Kent Müzemizde 20 kişiye bileklik yapma kursu açacağız. Hoş geldin bahar diyeceğiz. Bir atölye çalışması olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

BABA MARTİ NEDİR?

Kadın ve erkek olarak kırmızı ve beyaz iplikten hazırlanan "Pijo ve Penda" Marteniçkasıiki aşık sevgili, hep el ele, sevginin sembolü olmuş iki karakter. Aşkın da bahar gibi filizlenmesi dileğiyle hediye edilen bu takılar çok seviliyor. İlkbahar sevincinde Martenitsa dileklerine kısmet sembolleri de ekleniyor, madeni paralar, püsküller de geleneksel motifler arasında, her şey bereket ve sağlık dilekleriyle hediye ediliyor.Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise, sağlık ve gücü simgeler. Martenitsalar, meyve ağaçları ve hayvanlara da takılmaktadır. Adete göre, Martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınıyor. Kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsalar' havada leylek ve kırlangıç görünce meyve veren ağaçlara bağlanıyor.