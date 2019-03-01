DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MAVİ VATAN TATBİKATINDA HAVADAN GELEN SALDIRILAR VURULDU TÜRK Donanması'nın tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının 3'ncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti.Saros Körfezi'nde bulunan atış alanında senaryo gereği drone ile gemilere terör saldırısı yapıldı. TCG Volkan, TCG Martı, TCG İmbat, TCG Yıldız, TCG Kılıç, TCG Yarbay Kudret Güngör, TCG Oruçreis, TCG Kemalreis ve TCG Bayraktar firkateynlerine TCG Osmangazi çıkarma gemisinin güvertesinden sırayla droneler saldırı amaçlı firkateynlere yaklaştı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan uçurulan dronelere savaş gemilerinde bulunan hava savunma harbi atış sistemleri radarlarıyla takip edilerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye geldiğinde gemilerden saldırıyı önlemek amacıyla dakikada 400 mermi atan 25 milimetre çapındaki toplarla dronelere atış yapıldı. Havadan yapılan bu saldırılar imha edilerek droneler etkisiz hale getirildi. Görüntü Dökümü

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-Hava Savunma sistemlerinden dronelere yapılan top ve mermi atışları

-Gemi detayları

Haber:Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRDİ/ÇANAKKALE-DHA ================================================== 2)EDİRNE VE SOFYA'DA 'BABA MARTA' KUTLAMALARI BULGARİSTAN'da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta, başkent Sofya ve Edirne'de kutlandı. Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Radoslova Kafedzhiyska, kentte kırmızı-beyaz ipten yapılan Martenitsa dağıtırken, Sofya'da ise sokaklar ve ağaçlar kırmızı beyaz ipe büründü.

'SOFYA'DA SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ'

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da baharın gelişi 'Baba Marta' kutlamaları nedeniyle sokaklarda ağaçlara kırmızı beyaz ipler takıp dilek dilediler. Sokaklarda seyyar satıcılardan ve evlerinde hazırladıkları bileklileri hediye eden Bulgar vatandaşları, sağlık, mutluk, huzur ve barış diledi.

Edirne'de Bulgaristan vatandaşları baharın gelişi 'Baba Marta' düzenlenen etkinliklerle kutladı. Sabah Kıyık Mahallesi'nde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Bulgar vatandaşları öğlen saatlerinde trihi Selimiye Cami önünde toplanarak, Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Rodoslova Kafedzhiyska'nın da katılımıyla bir birlerinin bileklerine sağlık ve barışın getirdiğini inandıkları kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsa' bağlayarak kutladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve bir grup sivil toplum örgütü üyesi kadının da katıldığı etkinlikte konuşan Konsolos Kafedzhiyska, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün eski Bulgaristan geleneği olarak tüm yakınlarımıza, sevdiklerimize, Martenista dağıtmaya geldik. Sağlı, mutluluk, kısmet ve şans getirmesini istiyoruz. Martenitsa bunun sembolüdür. İnşallah bunu bizleri birleştiren bir şekilde kutlarız. 1 Mart'ta başlıyor. Leylek görene kadar takmaya devam ediyoruz. Leylek gördükten sonra Martenista meyve veren bir ağaca asıyoruz, dileklerimiz gerçekleşsin diye" dedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, baharın gelişini kutladıklarını belirterek, "Bütün Balkan coğrafyası olarak, komşularımızla ve dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz. Yunan ve Bulgar dostlarımızla bahara güçlü bir şekilde merhaba diyoruz. Bu anlamda da Marteniçkalarımızla baharın gelişini kutluyoruz. Her sene takıyorum. Her seferinde de en güzel şeyleri diliyorum. Barıştan sağlıktan dostluktan daha kıymetli bir şey yok. Tüm toplumların güzel ve mutlu olması için dileklerimi diliyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Toplumların sözel kültürleri olarak bu geleneğin yaşaması çok önemli. Biz de buna bir katkı olarak Kent Müzemizde 20 kişiye bileklik yapma kursu açacağız. Hoş geldin bahar diyeceğiz. Bir atölye çalışması olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

BABA MARTİ NEDİR?

Kadın ve erkek olarak kırmızı ve beyaz iplikten hazırlanan "Pijo ve Penda" Marteniçkasıiki aşık sevgili, hep el ele, sevginin sembolü olmuş iki karakter. Aşkın da bahar gibi filizlenmesi dileğiyle hediye edilen bu takılar çok seviliyor. İlkbahar sevincinde Martenitsa dileklerine kısmet sembolleri de ekleniyor, madeni paralar, püsküller de geleneksel motifler arasında, her şey bereket ve sağlık dilekleriyle hediye ediliyor.Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise, sağlık ve gücü simgeler. Martenitsalar, meyve ağaçları ve hayvanlara da takılmaktadır. Adete göre, Martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınıyor. Kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsalar' havada leylek ve kırlangıç görünce meyve veren ağaçlara bağlanıyor.

Görüntü Dökümü: EDİRNE

Selimiye Cami önünde toplanan kalabalık

Kırmızı beyaz ipleri bileklere takılması

Rodoslova Kafedzhiyska, ile röp.

Genel detay görüntüler

Ertuğrul Tanrıkulu ile röp.

Selimiye cami ve farklı açılardan detay SOFYA

Sofya Martenitsa pazarı ve kalabalık müşteriler

Ani Petrova ile röp.

İplikler ve doğal nlürle Martenitsa hazırlama atölyesi

Marta Nine Kutlu Olsun dilekleriyle bahar kart postalları

İlkbahar çiçekleri ve leylek aksesuvarları

Doğal susaktan yapılan, Martenitsalar

Martenitsalarla süslenmiş ağaçlar

Püsküllü Martenitsa Sofya Banyabaşı Camii Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/EDİRNE,SOFYA(Bulgaristan)(DHA) 3)ÇİĞ KÖFTECİ, İKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda barınmak için kullandığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İbrahim Köyduyuran (65), tutuklandı. Pamukkale'de iki kız çocuğu, iddiaya göre, Atalar Mahallesi, Emek Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, geçen 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı. Polis, savcılığın talimatı üzerine cinsel istismara uğradığı ileri sürülen kız çocuklarının da Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.