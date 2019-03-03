DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EVDE ÇIKAN YANGINDA AİLE CANINI KURTARDI İZMİT'te 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında evin 2 odası kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 12 kişi dışarı çıkarak canlarını son anda kurtardı. Öğle saatlerinde, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin 2 odasını sardı. Bu sırada evin diğer odasında bulunan Naci Aksakal ile ailesi, hemen evden çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile dışarıdan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında evin 2 odası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anında evde olan Naci Aksakal'ın kardeşi Fethullah Aksakal, "Ben kapıyı açtığımda alev prizin olduğu yerden çıkıyordu. Önce alevi gördüm. Oradan yanındaki ahşap dolaba sıçradı. Biz hemen evi boşalttık. Duman beni boğuyordu orada. Çok uğraştım ama söndüremedim. Ev harap oldu. İtfaiye yetişti ama zaten 2 dakikada beni mahvetmişti. Yaralanan kimse yok. Zaten evdekileri hemen tahliye ettik. Evde 12 kişi vardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan evin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Ev sahibinin kardeşi ile röp.

-Detay (Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================================================== 2)TTK'YA ALINACAK 1000 İŞÇİ İÇİN KURA ÇEKİMİNE DEVAM EDİLDİ ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için dün sona eren asil kura çekiminin ardından bugün de aynı oranda yedek aday kura çekimi yapıldı. Bugünkü kura çekiminde salonun boş kaldığı görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca TTK'ya alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200 ve Bartın'a ayrılan 100 kişilik kontenjanlara 35 bin 770 kişi başvuruda bulundu. 3 ilde aynı anda yapılan kura çekilişinde dün asil adaylar belirlendi. Bugün ise aynı oranda yedek adayların kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kurada dünkü yoğunluğun bugün olmadığı gözlendi. Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki kurada, boş kalan koltuklarda az sayıda izleyici vardı. İzleyicilerin çektiği kuralarda, yedek adaylar belirlendi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, dün gerçekleştirilen kura ile iş girmeye hak kazanan asil adayların belirlendiğini söyledi. Bugün de yedek adayların belirlendiğini kaydeden Eroğlu, "Kuralar sona erince noter bize asil ve yedek adayların listesini teslim edecek. Ardından adayların güvenlik araştırması ve sağlık taramaları yapılacak. Liste bize teslim edildikten sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Bu işlemler bitince işe girmeye hak kazanan adaylar işe başlayacak. Şu an işe başlama tarihi olarak kesin bir tarih vermek

mümkün değil" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kura çekiminden detay

-İzleyicilerden detay

-Boş salondan detay (2.13) Boyut: (249 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ================================================ 3)KARLI YAYLALARDA PİKNİK YAPTILAR ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafta sonunu değerlendirmek isteyen bölge halkı karla kaplı yaylalarda piknik yaptı. Gazipaşa'da hafta sonunu değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar mesire alanlarını tercih ederken, bazıları ise karla kaplı yaylalarda piknik yaptı. Merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Belbaşı Yaylası'na kadar ulaşımın sağlandığı yol üzeri ve yayla piknikçilerin tercihi oldu. Aileleriyle mangal yapıp karın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları ise poşetlerle karda kayarak eğlendi. Resul Kaya, "Hafta sonu olması dolayısıyla arkadaşlarla birlikte merkeze en yakın olan Belbaşı Yaylası'na piknik yapmak için geldik. Kardan adam yaptık, ortam çok güzel. Buraya gelen piknikçiler kardan adamla fotoğraf çekiyor. Bizler de arkadaşlarla kar topu oynadık, mangal yaptık. Hafta sonumuzu böyle değerlendirdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Karla kaplı Belbaşı Yaylası'ndan görüntü

- Piknikçilerin yaptığı kardan adamdan görüntü

- Kartopu oynayanlardan ve poşetlerle kayanlardan görüntüler

- RÖP: Resul Kaya 87.9 MB /// 01.26"

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) ================================================= 4)GENÇ KIZILAY ÜYELERİNDEN KADINA ŞİDDETE PROTESTO AMASYA'da, Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerinde tutup, oturma eylemi yaptı. Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişi, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerine alıp, ayakkabılarını çıkararak, oturma eylemi yaptı. Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı adına basın açıklaması yapan Mustafa Akbaş, "Bu çıkardığımız ayakkabılar gözünüze ne çok geldi değil mi? İşte bu kadar canı bir arada düşünün. Üzgünüz ama işte bu kadar canın geride bıraktığı bir çift ayakkabı değil; eşleri, çocukları, sevdikleri, umutları ve hayalleridir. İşte biz bu canların ruhlarını şad etmek ve umutlarını hatırlatmak istedik" dedi.

Amasya Genç Kızılay Derneği üyeleri, gerçekleştirdikleri ayakkabı çıkarma eylemi sonrası dağıldı.