DHA YURT BÜLTENİ -11

Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kentinden teröristlerin Akçakale'ye geçeceği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terör ve istihbarat ekipleri, sınır hattında düzenledikleri operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Teröristlerin yanında bulunan çuvallarda ise 8 kilo C4, 4 kilo PETN plastik patlayıcı, 3 el bombası, piyade tüfeği, 7 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.

İfadeleri için emniyette götürülen teröristlerin, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplamak için sınırı geçtikleri belirlendi. Örgüt mensupları sorgularında, Suriye'deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi aldıklarını, başta metropoller olmak üzere Türkiye'de eylem yapmayı planladıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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-Ele geçirilen malzeme

-Plastik patlayıcılar

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,5MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA) ==================== Hırsızlıktan tutuklandı, 'Adam öldürdüm' dedi Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan K. (19), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Cinayet var, adam öldürdüm" dedi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve 26 Şubat'ta giren 2 kişi, duvarda asılı televizyonu aldıktan sonra, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, televizyonu, hırsızlıktan kaydı olan Hasan K.'nin arkadaşı F.D. (16) birlikte çaldığını tespit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Hasan K., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek televizyonun kendi evinde olduğunu söyledi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu.

Hasan K., hastaneden çıkışta gazetecilerin "Televizyonu neden çaldın, bir şey söyleyecek misin?" sorusuna "Cinayet var, adam öldürdüm" dedi.

Televizyon sahibine teslim edilirken, F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli polisler arasında

- Hastaneye alınması

- Hastane önü

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis tosunun gidişi GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA) ============== İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 av tüfeği, 2 tabanca, 1 hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatı ile İnegöl'ün Yeniyörük, Hacıkara, Yenice ve Orhaniye mahalleleri ile Bilecik'in Nazifpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kapıları kırılarak girilen evlerde 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 2 tabanca, 1 hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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- Jandarma ekiplerinin evde arama yapmasından görüntüler

- Evde çıkan malzemelerden görüntüler

- Detyalar Süre: 1.13 Boyut: 138 MB Haber Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) =============== Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Aksaray'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 636 gram skunk 3 bin 589 adet ecstasy hap, 2.16 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından bugün jandarmayla birlikte operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Mahmut D. ve Durmuş O. gözaltına alındı. 'Dino' adı verilen eğitimli köpekle evlerde yapılan aramada ise 636 gram skunk 3 bin 589 adet ecstasy hap, 2.16 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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- Evde köpekle yapılan arama

- Şüphelilerden detay Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) =================== Yol genişletme çalışmasında ağaçlar kesildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yol genişletme çalışmaları için yol kenarında bulunan ağaçlar kesildi. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, görevliler yol genişletme çalışmalarının ardından orta refüje ağaçlar dikileceğini belirtti. Mahalle sakinleri, yetkililerin açıklamasının ardından dağıldı.

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sağlık Ocağı'nın ön tarafında bulunan Ahmet Fetgeri Parkı'nda bulunan ağaçlar yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmeye başlandı. Onlarca ağacın bulunduğu parkta 4 ağaç kesilirken, mahalle halkı tepki gösterdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, Değirmendere Yüzbaşılar Mahalle Muhtarı Ali Haydar Akgüngör, Değirmendere Merkez Mahallesi Muhtarı Doğan Güneş ve mahalle sakinleri ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

ÇYDD Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, "Bizler yaşanan süreci yakından izliyoruz. Yol genişletme kararı alındığından ötürü bu parktaki ağaçlar kesiliyormuş. Ağaçlar bu şekilde kesilmemeliydi." dedi.

Mahalle sakinlerinin yanına gelen yetkililer, projede yer alan yol genişletme çalışması hakkında bilgi vererek, yolun yapılmasının ardından orta refüje ağaçlar dikileceğini belirtti. Mahalle sakinleri görevlilerin bilgi vermesinin ardından dağıldı.