DHA YURT BÜLTENİ-11

ENÇ DESTEK İSTEDİ

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enç ise Muratpaşa için çok şey söylediklerini belirterek, "Esnaf dostu belediye olmak istediğimizi vurguladık. Destek olursanız iyileştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

2)AKRABALARINI KARAKOL ÇIKIŞINDA SİLAHLA YARALADILAR

ADANA'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı. Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında karpuz alım-satımı yüzünden husumet bulunan Mehmet C., 3 ay önce Selahatin B.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından Selahattin B. sakat kalırken, Mehmet C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki aile arasındaki husumet giderek büyüyünce, Hakan B. aile yakınlarını tehdit ve küfür eden akrabalarından şikayetçi olmak için öğle saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi. Hakan B. karakola gittiğini duyan, akrabaları Hasan C., Yusuf C. ve Mehmet C. karakol çıkışında, Hakan B.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan B. karakola sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan C. tedavi altına alındı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.