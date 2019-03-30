DHA YURT BÜLTENİ -11

KAYSERİ'DE KORKUTAN YANGIN KAYSERİ'de, 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Binadan yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Binada diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Alev alev yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Genel detay Süre: 1.55 Boyut: 232 MB Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: KAYSERİ, DHA ============ ÇÖPLÜK YANGINI HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler çöplüğünde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda hayvan telef olurken rüzgarın etkisi ile şiddetini arttıran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çöplüğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın rüzgarın şiddeti nedeni ile kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına 30 itfaiye eri 10 itfaiye aracı müdahale ederken yerleşim alanları duman ile kaplandı. Güvenlik güçleri vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor. Ayrıca yangın dumanları şehir merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Yoğun dumandan görüntü

- Şehir merkezinden çekilmiş görüntü

- Çöplükten detay

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detay Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ============================= KAZADA ÖLEN İLAYDA, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi İlayda Sevinç (12), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün öğle saatlerine Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi Ali Sain Kayaalp Bulvarı'nda meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Özkan Uysalgil yönetimindeki 17 DS 018 plakalı otomobil, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yahyaçavuş Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Sevinç’e çarptı. İlayda Sevinç hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücü Özkan Uysalgil, bir süre sonra Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İlayda Sevinç'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yahyaçavuş Köyü Camii'ne getirildi. Cenazede Zehra Sevinç, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Ali Sevinç ise taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlayda Sevinç'in cenazesi, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Haluk Babaoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Avukat Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA) =================================== TRAFİĞE AÇIK CADDEDE PATEN KAYAN GENCE, OTOBÜS ÇARPTI ANTALYA, trafiğe açık caddede patenle kayan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının İbrahim Karatoy'un kullandığı belediye otobüsünün altında kalması nedeniyle yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak ilerleyen Ahmet Kötek'e, İbrahim Karatoy'un kullandığı 07 AU 0065 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sağ ayak bileği tekerin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek'e, ilk müdahale otobüs şoförü Karatoy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kötek, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kötek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İşlemler için polis merkezine götürülen İbrahim Karatoy, Ahmet Kötek ve arkadaşlarının aracın sağında ilerlediklerini belirterek, "Otobüse tutunmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştığı sırada düştü ve ayağı tekerin altında kaldı. Çünkü sık sık patencilerin trafikte araçlara tutunarak ilerlediklerine tanık oluyoruz" dedi.