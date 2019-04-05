DHA YURT BÜLTENİ -11

Kars'ın Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavganın ardından taraflar bu kez de kent meydanında kavga etti. Hafif ticari aracın önüne 2 araçla kesen çok sayıda kişi, bu araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdü. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavga, kent merkezinde yeniden başladı. Seyir halinde olan 34 EF 8450 plakalı aracın önünü minibüs ve kamyonet ile kesen kişiler, durdurdukları araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdüler. Saldırganlar, aracın camlarını da kırdılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralı 4 kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kavganın meydana geldiği yerde bulunan demir çubuklar ve sopalar ile camları kırılarak büyük hasar gören araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu görüntürleri

Olay yerinden araçtan ve demir ve sopalardan detaylar

Polisin incelemesi

(452 MB - 4 DK 05 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En çok hasarın meydana geldiği Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyünde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tespit çalışması başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de psikososyal destek için Doğanbağ köyü sakinlerini ziyaret edip, görüştü.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile hasar tespi çalışmaları

- Yıkılan evlerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

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Bartholomeos, Edirne'de ayine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de bulunan tarihi Sveti Konstantin Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayine katıldı. Konuşma yapacağı anda cuma selasının okunması üzerine konuşmasına başlamayıp bekleyen Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimiz ve Ortodoks Hristiyan kardeşlerimizin arasında birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun daimi olmasını dilerim" dedi.

Edirne'de Ortodoks Bulgar Kilisesi Sveti Konstantin Elena Kilisesi'nde kutsama ayini düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Metropoliti Amfilohiy, Bulgaristan Stara Zagora Metropoliti Kiprian ile çok sayıda Yunan ve Bulgar din adamları ile Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosu Sotiria Theochridi, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Valchev, Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze ile iki ülkeden vatandaşlar katıldı. Ayinde Bartholomeos'a, Özel Gökçeada Rum Ortaokul ve Lisesi öğrencileri, hediyeler verdi.

Ayinin sonunda konuşmaya hazırlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu sırada camiden cuma selasının okunduğunu duyması üzerine konuşmasına başlamadı. Selanın bitmesinin ardından konuşan Bartholomeos, Müslüman ve Ortodoks Hristiyanların barış ve kardeşliklerinin daimi olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bu benim Edirne'ye ilk gelişim değil. Geçmişte de birkaç defa gelmiş bulunuyorum. Bugün de sevgili metropolitimizin daveti sayesinde aranızda bulunuyorum ve hepinize ana kilisemizin, Ekümenik Patrikhanemiz'in hayır dualarını getiriyorum ve hepinize iyi Paskalyalar diliyorum. Bugünlerde bizi onurlandırarak refakat eden emniyet mensuplarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Edirne Valisi'ne ve tekrar seçilen Edirne Belediye Başkanı'na hayır dualarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ve Ortodoks Hristiyan kardeşlerimizin arasında birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun daimi olmasını diler hepinize hayır dualar eylerim. Misafirperverliğinize teşekkür ederim."

Ayinin ardından katılımcılara kilise bahçesinde ikramda bulunuldu.