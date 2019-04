DHA YURT BÜLTENİ-11

Görüntü Dökümü

3)İZMİR'DE DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SÜLEYMAN DEMİR, TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, damadı Mehmet C. (32) tarafından öldürülen Süleyman Demir (40), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek, İzmir'de oturan üvey babası Süleyman Demir ve annesi Ayşe Demir'in evine geldi. Hatay'dan İzmir'e gelen Mehmet C., eşinin ve yakınlarının oturdukları evi buldu. Mehmet C., dün saat 19.30 sıralarında, Çiğli 8790/1 Sokak'ta, evlerine doğru yürüyen Gülden C., annesi Ayşe ve babası Süleyman Demir'e pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti hayatını kaybederken, durumu ağır olan Gülden C. ise tedaviye alındı.

Polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, Uşak'a gittiği tespit edilen Mehmet C.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet C.'nin sorgusu sürüyor.