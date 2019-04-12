DHA YURT BÜLTENİ-11

DENİZLİ'NİN HONAZ İLÇESİNDE SEÇİM YENİLENECEK (EK

1)PARTİLERDEN DEĞERLENDİRME Denizli'nin Honaz Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilip 2 Haziran'da tekrarlanmasıyla ilgili partiler değerlendirme yaptı. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, "Honaz'da en son İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz sonucu, CHP'nin adayı ve bizim adayımız arasındaki fark 1'e inmişti. Bu arada 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı tespit edilmiş. YSK'ya, bilgi ve belgeleri verdik. İtirazımız sonucu YSK'dan, seçimlerin 2 Haziran'da tekrar edilmesi yönünde karar çıktı" dedi. '2 HAZİRAN'A KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM' CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ise, "Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in yanındayız. Honaz'da onunla birlikte gireceğimiz seçimi tekrar kazanacağız" diye konuştu. Honaz Belediye Başkan Adayı CHP'li Yüksel Kepenek, 2 Haziran'da tekrarlanacak seçimleri kazanmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Kepenek, YSK'ya oy kullanan kısıtlı ve engellilerin üzerinden itiraz gittiğini belirterek, "İlk yapılan sayımda 8 oy farkla kazanmıştık. 8 oyu önce ilçe seçim kurulunda itiraza götürdüler. Orda 8'den 1'e düşürdüler. Bizim geçerli oyları geçersiz, onların geçersiz oylarını geçerli saydılar. Sonuçta YSK, seçimin tekrarlanmasına karar verdi. Biz ilk seçimi nasıl kazandıysak bu seçimi de kazanacağımızı düşünüyoruz. 2 Haziran'daki seçimlere kadar çalışmaya devam edeceğim. Çünkü halk, bu görevi bize verdi. Ama YSK ve yasalar maalesef bizi bu konuda bir daha seçim yapın noktasına getirdi. Kazanacağımızdan şüphemiz yok" dedi.

VATANDAŞLAR YENİDEN SANDIĞA GİDECEK

Honaz'da yaşayan vatandaşlardan Ali Dağlaroğlu, tekrar sandığa giderek oyunu kullanacağını söyleyip, kazanana hayırlı olmasını diledi. 15 yıldır ilçede yaşayan Raşit Aysan ise hangi adayı hayırlı görüyorlarsa vatandaşların onu seçmesini istediğini söyledi. Görüntü Dökümü

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- CHP'li Yüksel Kepenek'in açıklaması

- Honaz ilçesinden detay

- Honaz Belediyesi'nden detay

- İlçe sakinlerinden detay

- Vatandaşlardan Ali Dağlaroğlu ve Raşit Aysan ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ===================================================== 2)KALİFORNİYUM SATMAK İSTEYEN SURİYELİ YAKALANDI ADANA'da Suriyeli uyruklu bir kişi, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi 20 bin dolara satmak isterken yakalandı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesislerinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu 'Abdulkerim' isimli kişi, iddiaya göre çalışma arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı. Çalışanların dikkatini çeken Suriyeli, polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisindeki 'kaliforniyum' adlı maddeyi satmaya çalışırken yakalandı.

İNCELENMEYE ALINDI

Piyasa değeri 20 bin dolar olduğu belirtilen uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan maddeyle ilgili, Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderdi. Ekipler, 'kaliforniyum' maddesini incelenmeye başlandı.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir. Görüntü Dökümü

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- Özel kıyafetli AFAD görevlilerinin hazırlanması

- Olay yerine girmeleri

- KBRN aracından görüntü SÜRE:01'02" BOYUT:114 mb Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA) ================================================ 3)OTOMOBİLDEN ATLAYAN KADINI DÖVÜP, YENİDEN BİNDİRDİ GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir kadın hareket halindeki otomobilin kapısını açarak aşağı atladı. Kocası olduğu tahmin edilen sürücü, kadını önce tokatlayarak sonra da bagajdan çıkardığı demir çubuk ile dövdü. Çevredekiler araya girerek şiddete engel olduktan sonra kadın yeniden otomobile binerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Saha Mahallesi'nde gerçekleşen ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hareket halinde olan bir otomobilin arka kapısını açan bir kadın kendisini aşağı attı. Bunun üzerine aracı durduran sürücü, eşi olduğu tahmin edilen kadının arkasından gitti. Kadın ile bir süre konuşan kişi, ardından öfkelenerek vurmaya başladı. Bu sırada araçtan inen başka bir kadın çifte engel olmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Aracına yönelen erkek sürücü bagajdan aldığı demir çubukla kadına vurmaya başladı. Yoldan geçenlerin araya girmesiyle sonlandırılan olayın ardından kadın ve erkek yeniden otomobile binerek yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Kadının otomobilden atlaması

- Adamın otomobilden inerek kadını götürmeye çalışması

- Kadının direnmesi

- Adamın kadını dövmesi

- Araya girmeye çalışan başka bir kadın

- Adamın otomobilden demir çubuk alması

- Adamın kadına vurmaya çalışması

- Araya giren vatandaşlar

- Adamın ve kadınların otomobile binerek uzaklaşması

(Haber: Metin İLİKSOY- Kamera: NİZİP- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 278 MB 4)8 YAŞINDAKİ IŞIL, İNDİĞİ ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ALTINDA KALDI AKSARAY'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), okul önünde indiği öğrenci servisinin çarpması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu önünde meydana geldi. Özkan Özata'nın (33) kullandığı 68 S 0033 plakalı öğrenci servisiyle okuluna gelen Işıl Güzel, diğer öğrencilerle birlikte minibüsten indi. Minik Işıl, minibüsün önünden geçip okuluna gitmek istediği sırada sürücü Özata, durumu fark etmeyip hareket etti. Minibüsün çarpmasıyla altında kalıp ezildi. Kanlar içinde kalan Işıl, çevredekiler tarafından kurtarılıp, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minik Işıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü Özkan Özata da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Minibüsten ve okuldan detay

-Polisin inceleme yapması (Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) 5)KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik içi boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Bitez Mahallesi, Pınarlı Caddesi yakınlarındaki bir arazideki boş su kuyusundan köpek havlama sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 10 metrelik kuyuya merdiven yardımıyla inip, köpeği bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Köpeği kurtarma çalışmalarından görürüntü

(Görüntüler cep telefonu ile çekilmiştir) Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================= 6)MERMER İŞÇİLERİ, SİLİKON TABANCASI, BORU ANAHTARI, TESTERELERLE PUBG OYNADI SON yıllarda dünyada mobil uygulaması hem de bilgisalar oyunuyla dünyada popüler olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununu Marmara Adası'nda bir mermer ocağında çalışan işçiler, silikon tabancası, boru anahtarları ve testereler kullanarak oynadı. İşçiler, oyunlarının görüntülerini paylaştıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İnternet üzerinden bireysel, iki kişi veya grup halinde oynanabilen PUBG adlı oyun, ülkemizde de binler kişi tarafından oynanan bir akım haline geldi. Bu durumu ise Balıkesir'e bağlı Marmara Adas'ndaki bir mermer ocağında çalışan işçiler birebir canlandırdı. Oyunu canlandıran işçiler çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşınca tıklanma rekoru kırıldı. İşçiler, oyun içerisinde silah olarak, silikon tabancası, boru anahtarları ve testereleri kullanırken, el bombası yerine ise boş şişeleri kullandılar. Video da seslendirmeler ise orijinal oyundan alınarak kullanıldı. İzlerken adeta ünlü video oyununun içindeymiş gibi izlenim veren oyuncuların performansı büyük ilgi gördü.