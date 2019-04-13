DHA YURT BÜLTENİ -11

Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı Bursa'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan otobüs şoförü, güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Balıkesir yolu kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul'dan 36 yolcu ile Balıkesir yönüne giden Kubilay Kaya (51) yönetimindeki 10 VV 919 plakalı otobüs, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Ahmet Eker'in (30) idaresindeki 34 HZ 3664 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Kazada, camları kırılıp, ön bölümü ezilen otobüste sıkışan sürücü ve muavin ile birlikte 18 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü, olay yerindeki bir TIR'a bağlanan ön bölümün çekilmesi ile kurtarılırken, yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Gelen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü ve ismi henüz öğrenilemeyen muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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-Yolculardan detaylar

-Yaralılara olay yerinde tedavi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Otobüsten ve kamyondan detaylar

-Yolun trafiğe kapanması

-Polis jandarma sağlık ekiplerinin çalışmasından detaylar Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) ============ Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada biri açılan ateş sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoran önünd,e dün saat 21.00 sularında 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateşle F.T.Y. (27) sağ ayağından vurulurken, Y.K. (49) ve M.O.O. (25) ise yaşanan arbedede aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi ve ilçe merkezindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve beraberindekiler, hastane önünde toplandı. Olayın yeni seçilen Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu tarafından yaptırıldığını öne süren grup, Topaloğlu'nun evinin bulunduğu Göynük Mahallesi'ne gitmek istedi. Hastaneden ayrılan grubun, Topaloğlu'nun evine gitmek üzere toplandığı bilgisini alan jandarma, evin önünde önlem aldı. Bu sırada Topaloğlu'nun evinin yakınında toplanan kalabalığın yanına İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur gitti. Aktemur'un konuşmasının ardından grup ayrıldı. Necati Topaloğlu'nun evinin önünde de bir grup destekçisi toplandı. Başkan Topaloğlu'nun ayrılmalarını istemesine rağmen grup, burada sabaha kadar beklemeyi sürdürdü.

Diğer yandan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylara karıştığı gerekçesiyle A.Ç., M.K., B.U., H.İ., İ.P. ve K.D.'yi gözaltına aldı.

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- Olay yerinden ve mermiden detaylar

- Hastane önündeki eski başkan Mustafa Gül detay

- Necati Topaloğlu'nun evinin önünden detay HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ====================== Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Semerci, toprağa verildi Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Semerci (29), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Uludere ilçe girişinde Uzman Çavuş Murat Semerci yönetimindeki 73 ED 140 plakalı otomobil, kalemli boğazında kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Semerci, hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla deredeki araçtan çıkarılan Murat Semerci'nin cansız bedeni Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Semerci'nin cenazesi, baba ocağından helallik alınarak Tosyalı Camisine getirildi. Cenaze törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mahalle sakinlerinden ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Çam'ın bayrağa sarılı tabutun önünde cenaze namazı süresince asker selamı ile duruşu dikkat çekti. Gözyaşları arasında dualarla Uzman Çavuş Murat Semerci, Hatay Büyükşehir Belediyesi Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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-Cenaze töreninde görüntüler

-Dua okunması

-Cenaze namazı kılınırken selam duran 9 yaşındaki Yusuf

-Cenazenin omuzlara alınarak cenaze aracına konulması Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) =========== Çorlu'da bir kadın ve bir erkek başlarından vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Dilek Balta (49) ile Çetin Engin(52), evde silahla başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Güzel Sokak üzerinde bulunan Şerifoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Tek başına yaşayan Dilek Balta'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Bir süre kapı zilini çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine, kapıyı kendileri açarak girdikleri dairede oturma odasında Dilek Balta ile Çetin Engin'in cansız bedenini buldu. Durumun bildirildiği polis ekipleri, geldikleri evde Balta ve Çetin'in silahla başlarından vurularak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Balta ile Engin Çetin'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Engin Çetin'in hurda kumaş işiyle uğraştığı, Dilek Balta'nın ise bir emlak bürosunda çalıştığı öğrenildi.

Çorlu polisinin olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturması sürüyor.

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-Olay yeri

-Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin gelişi

-Cesetlerin indirilmesi

-Olay yerinde bekleyen ambulans ve cenaze aracı

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) ========== Afyonkarahisar'da 2 kız kardeşin cinayet zanlısı ağabey çıktı (2)

4 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Hatice ve 5 aylık hamile Aysel Şahin kardeşlerin öldürülmesi olayıyla ilgili jandarma, anne, baba ve ağabeyin ifadelerine başvurdu. Adli Tıp'tan alınan bilgiler ve çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma, ağabey Bayram Şahin'in Aysel ve Hatice Şahin'e 2015 yılından bu yana istismarda bulunduğu ortaya çıkardı. Aysel Şahin'in cinsel saldırı sonucu hamile kaldığı, 2 kız kardeşin durumu anne ve babalarına anlattığı belirlendi. Bayram Şahin'in, olaydan bir gün önce yaptığı plan doğrultusunda, kardeşleri Aysel ve Hatice Şahin'i tek başına öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Dinar'da evlerinde tabancayla başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri Dinar Devlet Hastanesi'nden alınarak Çayüstü köyüne getirildi. İlk olarak kız kardeşler için baba evinde helallik alındı. Daha sonra cenazeler köy mezarlığına götürüldü. Öğle vakti kılınacak cenaze namazı, babanın gelecek olması dolayısıyla bekletildi. Baba Nihat Şahin'in gelmesinin ardından cenaze namazına geçildi. Cenaze törenine Çayüstü köyünden olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile Dinar Belediye Başkanı AK Parti'li Nihat Sarı da katıldı. Namazın ardından Aysel ve Hatice Şahin'in cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne Elif Şahin ise rahatsızlanması nedeniyle cenazeye katılamadı.

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- Baba evinden detay

- Cenazelerin köye gelişi

- Evde helallik alınması

- Cenazelerin camiye götürülmesi

- Cenazelerin mezarlığa götürülmesi

- Cenaze aracından cenazelerin indirilmesi

- Katılanlardan detay

- Tabutlardan detaylar Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) =========================== AFAD'ın iletişimini sağlayan telefon kabloları çalındı: 3 gözaltı Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasına giden elektrik kabloları ile AFAD'ın deposunun iletişiminde kullanılan telefon kablolarını çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Zanlılardan birinin açık cezaevinden izinli çıktığı gün, hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü deposunun iletişimi sağlayan telefon kabloları ile bir mermer fabrikasına giden elektrik kabloları kesilerek çalındı. İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına 23 yaşındaki Ahmet A., 57 yaşındaki Önal G. ve 40 yaşındaki Mehmet Ş.'nin karıştığını tespit etti. Ahmet A. ile Önal G., jandarmanın operasyonuyla dün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Ş.'nin ise açık cezaevinde olduğu, izinli çıktığı gün hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalınan 200 metre kablo bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Önal G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ş.'nin de bu suçla ilgili yargılanacağı belirtildi.

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- Tutuklanan iki kişinin adliyeden çıkarılması

- Cezaevine götürülen iki kişinin jandarma aracına bindirilmesi Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ===================== Uşak'ta suç örgütü operasyonda 7 tutuklama Uşak'ta, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Çökertme' adlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen perşembe günü, Uşak'ta 'suç işlemek için silahlı suç örgütü kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç örgütü adına faaliyetlerde bulunmak', 'örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek', 'azmettirmek', 'silahla tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçları işledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik 'Çökertme' adı verilen bir operasyon yaptı. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen N.A.'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 38 mermi, 2 uyuşturucu hap, 5 senet ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 975 lira paraya ise el kondu. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 10 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. (59), R.A., T.U. (52), M.Ç. (40), B.Ü. (48), Y.T.D. (30), M.K. (41) tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Haber: Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA) ======================== Kuş beslediği terastan inerken düştü, 4 ay sonra öldü Gaziantep'te 2 katlı evinin terasındaki kuşlara yem verdikten sonra merdivenlerden inerken düşüp yaralanan Kadir Çelik (71), tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk babası Kadir Çelik, sabah saatlerinde terasta beslediği kuşlara yem verdikten sonra 2'nci kattaki evine inmek istedi. Terastan inerken basamaklarda dengesini kaybeden Çelik, düşerek başını beton zemine çarptı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Emekli olduktan sonra kuş beslemeye başladığı belirtilen Kadir Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.