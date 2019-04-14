DHA YURT BÜLTENİ -11

Atış poligonunda toprak altında kalarak öldü Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprağın altında kalan İsrafil Şen (53), çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arifiye Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda öğlen saatlerinde, heyelan meydana geldi. Poligonu çevreleyen toprağın kayması sonucu İsrafil Şen, toprak altında kaldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. Toprak altında kalan İsrafil Şen, yapılan çalışmalar sonucunda çıkarıldı. Şen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsrafil Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şen'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. İsrafil Şen'in poligonun yanındaki alanda fidan yetiştiriciliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Kurtarma çalışmaları

Yaralının ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) =================== 'Mor yayla'ya ziyaretçi akını Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede 'mor yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengiyle ziyaret edenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan görsel şöleni izlemek isteyenler, hafta sonu yaylaya akın etti. Yalnızca 3 hafta görülebilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin ezilip, kaybolmasından tedirgin olan bazı yayla sakinleri, bahçelerinin etrafını çitlerle çevirerek, önlem aldı.

lçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor renge bürünüp, toprağını denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret edenleri hayran bıraktı. Sadece 3 hafta süreyle görülebilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin ezilip, kaybolmasından tedirgin olan bazı yayla sakinleri, bahçelerinin etrafını çitlerle çevirerek, önlem aldı.

Yaylaya gelen ziyaretçiler tarafından çiçeklerin ezilmesine karşı bahçesinin etrafını çitle çeviren Osman Karabulut, "'Mavi yıldız' çiçeğimiz bu yıl yeni yeni açmaya başladı. Yaylaya gelen misafirlerimiz dışarıdan fotoğraflarını çeksinler ki çiçeklere zarar vermesinler. Ben kendi bahçemin etrafını çitlerle çevirdim ki bu doğayı bir nebzede koruyabilelim. Bu sebepten dolayı vatandaşlardan tepkilerde alıyorum; ama bu yayladaki en önemli önceliğimiz 'mavi yıldız' çiçeğinin korunmasıdır" dedi.

'DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Yaylada oluşan görüntüyü herkesin görebilmesi için daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Gökçe Ofluoğlu da "Kadıralak Yaylası'na ilk defa bu yıl geldim. Biz bahçelerde dolaşırken, çiçeklere basmamak için dikkat ediyoruz; ama bahçelerin içerisinde top oynayanlar var. Bunlar bizi üzüyor; çünkü bu çiçekler nadir bulunan çiçekler. Çok kısa süre içerisinde kalıyorlar. Herkesin bu güzellikten yararlanması için daha dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

Emrah Yücesan ise "Bu yaylaya ilk defa geçen yıl geldim. Bu yıl da bu güzelliği tekrar görebilmek için çiçekler açtığı gibi görmeye geldim. Burası çok muhteşem bir yayla. Özellikle çam ağaçlarının olması, her yerde mor çiçeklerin olması inanılmaz güzel. Yalnız bence bu yaylanın altyapı ihtiyacı biraz amatörce karşılanıyor. İlerleyen günlerde burası daha da kalabalık olacak. Mağduriyet yaşamamak açısından buradaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Tabi bunları doğayı bozmadan yapmamız lazım" dedi.

KADIRALAK YAYLASI

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yayladan görüntüler

-Mavi Yıldız Çiçeğinden görüntüler

-Röportajlar

-Yayladan Drone Görüntüleri

-Vatandaşlardan görüntüler

-Detaylar (BOYUT: 517 MB) Haber-Kamera: İnan KALYONCU-Emre KOLTUK/TONYA(Trabzon), (DHA) ===================== İzmir’de 'Renkli Koşu Festivali' yoğun ilgi gördü Tüm dünyaya yayılan 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali' İzmir’de binden fazla kişinin katılımıyla yapıldı. Her yaştan katılımcının renkli toz yağmurları eşliğinde 5 kilometre koşarak sıra dışı bir deneyim yaşadığı festivalde, etkinlik boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali' İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nin sahilinde gerçekleştirildi. Binden fazla kişinin katıldığı festivalde, koşucular gıda boyası ve mısır nişastasından yapılan renkli tozlarla adeta gökkuşağı renklerine büründü. Sevdikleriyle birlikte renkli bir pazar günü geçirmek isteyen İzmirliler, festival alanına akın etti. Daha sonra koşu esnasında, koşucuların üzerine ekip ve gönüllüler tarafından 5 kilometrelik parkurun belirli noktalarında bulunan renk istasyonlarında, mor, turuncu, sarı ve yeşil renkli tozlar atıldı. Renkli toz yağmurlarına tutulan koşucular, varış noktasına geldiğinde DJ performans ile dans etti.

'BU KOŞUDA HERKES BİRİNCİ'

Colorsky 5K Renkli Koşu Koordinatörü Büşra Gülalioğlu, koşuda kimseye birincilik ödülü verilmediğini spor ve hayata renk katmak için düzenlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Biz bu sene İzmir’de altıncı kez renkli koşu festivalini düzenliyoruz. Koşu Festivali, Mavişehir sahilinde ikinci kez düzenleniyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da çok yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Toplam 5 kilometrelik koşunun her bir kilometresinde bizim farklı renklerde boya istasyonlarımız var. İlk istasyonumuz sarı, yeşil, mavi şeklinde devam ediyor. Bitişe gelindiğinde kişiler rengarenk oluyor ve bitiş noktasında onları bekleyen bir color partimiz var. Burada eğlenmeye ve renklenmeye devam ediyoruz. Bu yıl binden fazla kişinin katılımı var ve sayı giderek artıyor. Koşumuzun özelliği, herkesin birinci olması. Kimseye birincilik ödülü verilmiyor. 7’den 70’e her yaştan insan rahatlıkla koşabilir, isterse yürüyebilir. Misyonumuz herkes için spor ve sloganımız hayata renk katmak. Burada pusette bebeklerden yaşlılara herkesi görebilirsiniz."

TEPEDEN TIRNAĞA RENGARENK OLDULAR

Festivale katılan Nihat Sarp Bilge, "Ben sosyal medya fenomeniyim ve 11 yaşındayım. Koşuya arkadaşımla birlikte geldim. Biraz yorucu olsa da çok güzel geçti, çok eğlendik. İlk defa geldim ama yine gelmeyi düşünüyorum. Baştan aşağı rengarenk oldum çok güzel bir his. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Koşarken eğlenen vatandaşlardan Enver Çalışkan, 'İlk kez katılıyorum. Tamamen boyanmış görünüyorum. Kafam da dazlak olduğu için boya daha fazla tuttu sanırım. İzmirliyim ancak daha önce böyle bir festivale katılma fırsatı bulamamıştım. İyi ki de katılmışım diyorum, çok keyifli geçen pazar günü oldu benim için. Normalde de spor yaptığım için koşu beni yormadı" dedi. Buse Kargül ise, "Arkadaşımın ayağı sakat olduğu için biz koşuyu yürüyerek geçirdik. Zaten kimsenin ciddiye alarak koştuğunu sanmıyorum buradaki amaç sadece eğlenmek. Gayet keyifli ve güzel bir koşu oldu. Benim arkadaşımın bugün doğum günü ona farklı bir gün geçirmek için burayı tercih ettik" diye konuştu. Koşuya üç arkadaş katıldıklarını belirten Sude Şener, "Çok eğlenceli geçti, çok mutluyuz ama çok pisiz. Boyaları yıkadığımızda çıkmasını umut ediyoruz. Sosyal medya hesaplarından böyle bir festival yapılacağını duyduk, takip ediyorduk ve sonunda katılabildik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Hande Nayman’ın anonsu

-Festival alanından görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Koşudan görüntüler Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================= Besici KKKA hastalığından öldü, 7 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor (YENİDEN) Haber müdürlerinin ve editörlerin dikkatine

İlk haberde sehven 7 aylık bebeğin ismi 'Yücel' olarak yazılmıştı. Kaynağından yapılan düzeltmeyle bebeğin ismi 'Hamza' olarak değiştirildi. Karabük'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gören besicisi Yücel Kader (37) yaşamını yitirdi. Yücel Kader'in yapışan keneyi çıkardığı 7 aylık Hamza bebeğin ise tedavisi Ankara'da devam ediyor.

Merkeze bağlı Zobran köyünde hayvan besiciliği yapan 3 çocuk babası Yücel Kader, pazartesi günü grip şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayenesinin ardından evine dönen Yücel Kader, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 2 gün sonra tekrar hastaneye gitti. Yücel Kader, doktorlara 7 aylık bebekleri Hamza'dan kene çıkardıklarını söyleyince bebek de hastaneye kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler pozitif çıktı. Bunun üzerine Hamza bebek, Ankara'ya sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Yücel Kader, dün gece yarısı sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yücel Kader'in cenazesi hastanenin morgundan alınarak Karabük Köyü Mahallesi Horasanlı Camii'ne getirildi. Ekrem Kader, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yücel Kader'in cenazesi mahalle mezarlığına getirildi. İş makinesine bağlanarak cenaze tabutla birlikte mezara indirildi. Tabutun üzerine kireç döküldükten sonra mezarlık kepçeyle kapatıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yücel Kader, 8 Nisan tarihinde ateş, halsizlik ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurmuş. Ama kene ısırmasından bahsetmemiş. 10 Nisan tarihinde tekrar geldiğinde 7 aylık bebeklerinden kene çıkardıklarını söyleyince Hamza Kader'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğu düşünülerek hastaneye yatırılmış. Genel durumu giderek kötüleşiyor. Dün Ankara'dan gelen numune pozitif sonuç gelmiş. Onun üzerine bebeği de genel durumu iyi olmasına rağmen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne gönderildi. Maalesef Yücel Kader, bu gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Besihaneden detay

-Hastaneden detay

-Cenaze Namazı

-Mezarlıktan detay

-Yücel Kader'in fotoğrafları Süre:(02.49) Boyutu:(312 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================ Osmangazi Yarı Maratonu'na Kenyalı sporcular damga vurdu Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu büyük coşkuyla yapıldı. Yerli ve yabancı birçok atletin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı yarışlara, Kenyalı sporcular damga vurdu.

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'inci düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu ile devam etti. Şenliklerin en coşkulu etkinliklerinden olan Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'nda 1311, 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda ise 3 bin 700 atlet dereceye girebilmek için çalıştı. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelerden toplam 15 yabancı sporcu da koşuya katıldı.

'KENYALI SPORCULAR RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI'

Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, sabah saat 10.00'da Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın verdiği startla başladı. Yarı Maratona katılan sporcular, Tophane Saltanat Kapı'dan başlayıp, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Altıparmak, Haşim İşcan Caddeleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni dolaşarak Pınarbaşı Meydanı'nda parkuru tamamladı. Yarı maratonda hem kadınlar hem de erkeklerde Kenyalı sporcular, rakiplerine büyük bir üstünlük sağladı.

İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı erkeklerde, Bernard Sang 46.24'lük derecesiyle birinci olurken, Eric Kipto 46.25'lik derecesiyle ikinci, Hillary Kipchumba ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Delvine Relin Meringor 51.57'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Meskerem Seifu Amare 53.24'lük derecesiyle ikinci, Kenyalı bir diğer atlet Daisiy Jeptoo Kimeli ise 54.40'lık derecesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. Yarışmanın birincileri 2 bin, ikincileri bin 500, üçüncüleri ise bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

HALK KOŞUSUNDA RENKİ GÖRÜNTÜLER

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyelerinin de yer aldığı 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu'na Bursalıların ilgisi büyük oldu. 3 bin 700 kişinin mücadele ettiği koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde birinciliği İsmail Özkan, ikinciliği Enes Vardar, üçüncülüğü ise Yiğithan Sütbaş elde etti. Bayanlarda ise birinci Dilek Özdemir, ikinci Şimay Sevgi, üçüncü Ayça Beren Demiral oldu.

'BAŞIRIMIZI BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu her yıl daha büyük bir coşku ile düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yarışlar ile vatandaşlarımız hem spor yapıp hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buluyor. Bu etkinliğimizin ünü, Bursa ve Türkiye sınırlarını aştı. Yarışlara bu yıl oldukça yoğun bir katılım oldu. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na 1311 atlet kayıt yaptırdı. Ayrıca farklı ülkelerden 15 yabancı sporcu da bugün yarışta ter döktü. Tarihi Kent Halk Koşusu'nda ise 3 bin 700 kişi yer aldı. Bu bir şenlik. Vatandaşlarımızın ailecek katıldığı güzel bir pazar sabahı etkinliği. Bizim asıl hedefimiz vatandaşlarımızı spor yapmaya teşvik etmek. Birçok branşta spor tesisleri inşa ediyoruz. Atletizm branşına da büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ettik. Türk gençliğini atletizm sporcuna yönlendiriyoruz. Her yıl bu yarışımızı büyüterek sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi.