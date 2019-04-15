DHA YURT BÜLTENİ-11 

Edremit'te HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li Say, göreve başladı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in yerine, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say'a mazbata verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'den görevi devralan İsmail Say, "Gönül isterdi ki; buraya seçilerek bu mazbatayı alıp, karşınıza çıkmaktı. Ancak nasip ve Allah'ın takdiri böyleymiş. Biz, hem bize oy veren yüzde 42'nin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı buradan belirtmek istiyoruz" dedi. Van'ın Edremit ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 bin 094 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e, KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı karara göre mazbata verilmedi. YSK'nın kararı gereği, seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li İsmail Say mazbata aldı. Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Say, ardından Edremit Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. İsmail Say'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları ve personel karşıladı. Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli görevi yeni başkan İsmail Say'a devretti. Kayyum Belediye Başkan Vekili Çiçekli, yeni başkan Say'a çiçek verip, belediye başkanlığı mührünü teslim etti. İsmail Say da, belediyeyi 2,5 yıl yöneten Atıf Çiçekli'ye çiçek vererek, makam aracına kadar yolcu etti. Say, daha sonra makamına geçerek koltuğuna oturdu.

'BU YOLA KEFENİMİ GİYEREK ÇIKTIM' Görevi devreden Kaymakam Atıf Çiçekli, Edremit'e yaptığı hizmetleri anlatırken, projelerle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi. Kaymakam Çiçekli, "2,5 yıl önce Edremit Belediyesi'ni 'özerklik' ilanı üzerine, çukurlar üzerine devraldık ve vatandaşımızı hizmetle buluşturmak üzere elimizden geldiği çerçevede hizmetlerle buluşturduk. Biz bu süreçte keyfimizden veya durduk yere Edremit Belediyesi'ni devralmadık. Ne yazık ki hizmet odaklı bir belediye değildi bizden önceki belediye. Ne yazık ki yoluyla, asfaltıyla, karla mücadelesiyle değil, 'özerklik' ilanıyla, çukur siyasetiyle, bombalarla anılan bir şehir, bir belediyeydi. Biz bu yola Sayın Cumhurbaşkanımızın milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde geldik. Biz görevlendirildiğimizde bize yönelik bakış, 'Kefenini giydi yola çıktı' bakışıydı. Biz kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda elhamdülillah 2,5 yıl sonrasında alnımızın akıyla Edremit Belediyesi'ni değerli dostum İsmail Say'a devrediyoruz" dedi.

Görev yaptığı dönemde çok talihsizlikler yaşandığını kaydeden Çiçekli, "Bu 2,5 yılda çok değerli dönem arkadaşım Muhammed Fatih Safitürk şehit oldu. 10 yıllık değerli meslektaşımızı şehit verdik, bu belediye başkanlığı döneminde. Edremitlileri hizmetle buluşturma sürecinde çok ciddi tehditler oldu. Birkaç sefer suikast girişimi yaşadık. Elhamdülillah bizi Allah'ın koruduğunu, kimseden de korkmadığımızı, minnet etmediğimizi de ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü olduğunu, emniyetiyle, jandarmasıyla, korucusuyla, bütün kamu kurumları, unsurlarıyla güçlü bir devlet olduğunu her fırsatta ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz inşallah. Bizler belediyeyi devraldığımızda ne yazık ki, çökmüş bir belediyeydi. Kamu personeli açısından da mali açıdan da çökmüştü. Bu süreçte teknik personelimiz nerdeyse yok gibiydi. Biz bu süreçte Vanlı insanlardan bir kadro kurup, Edremit'imizi hizmetle buluşturduk" diye konuştu. 'GÖNÜL İSTERDİ Kİ, SEÇİLEREK BU GÖREVE GELEYİM' AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Say ise "Gönül isterdi ki, buraya seçilerek bu mazbatayı alıp karşınıza çıkmak. Ancak Allah'ın takdiri böyleymiş. Biz, hem bize oy veren yüzde 42'nin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı ve bugün itibarıyla belediye çalışmalarım sırasında AK Parti rozetiyle değil, belediye başkanı sıfatıyla tüm Edremit'in, tüm Edremitlilerin belediye başkanı olmayı kendime hedef olarak koydum. Kıymetli Kaymakamımız, Belediye Başkan Vekilimize de bu 2,5 yıllık görev sürecinde yapmış olduğu hizmetlerden, Edremit'i Van'ın incisi yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin de bellirttiği gibi bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah kendisinin koymuş olduğu hedeflere de ulaşmak üzere bayrağı aldığımız yerden, gitmesi gereken yere kadar ulaştıracağız. AK Parti'nin belediyecilik ilkelerini de esas alarak ve temiz bir çevre, temiz bir doğa ve insanla uyumlu bir belediyecilik yapacağımızı Allah'tan ümit ediyorum. Bu konuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilk günden itibaren 'Bismillah' deyip başlayacağız. Bu sürecin Edremit'imize, Van'ımıza, hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edremit Belediye binası

-Ak Partili İsmail Say'ın karşılanması

-Salondaki vatandaşlar

-Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli'nin konuşması

-Salondan detaylar

-İsmail Say'ın konuşması

-Belediye Başkanlık mührünün İsmail Say'a verilmesi

-İsmail Say'ın Kaymakam Atıf Çiçekli'ye çiçek vermesi ve uğurlaması Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ========================================

Diyarbakır Adliyesi'ne gelen aranan 1259 kişi yakalandı Diyarbakır'da adliye girişinde çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan 1259 kişinin yakalanırken, aralarında fare zehri, biber gazı ve kesici delici olmak üzere 1388 aletin ele geçirilmesi de dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye hizmet binasına gelen haklarında arama kaydı olup, yakalanan kişilerin bilançosunu açıkladı. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X- Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 426 farklı ebatlarda bıçak, 152 makas, 738 neşter-jilet, 5 biber gazı, 67 kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1388 kesici ve delici alet ele geçirildi. Adliyeye1 Ocak 2018 tarihi itibariyle gelen 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapılıp, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 1259 kişi yakalandı.

'CİDDİ SONUÇLAR ALDIK'

Adliye binalarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ciddi sonuçların alındığını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, adliyeye girenlerin haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguladıklarını ve hakkında yakalama kararı olan kişinin adliyeye girmemesini sağladıkların söyledi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcı Güre, şunları söyledi: "Adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilmesi için aldığımız bazı önleyici tedbirler vardır. Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş gerek hakim savcı ve personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdır. Geçen süre zarfında adliyeye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar bu toplu sergiyi bu şekilde basınla paylaşmak istedik. Bu gördüğünüz nesnelerin hepsi adliye içerisine girmiş olsaydı gerek hakim savcı gerek avukat gerek personel gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdir. Adliyeye giren vatandaşların haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguluyoruz ve hakkında yakalama kararı olan herhangi bir vatandaşın girmemesini sağlıyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarını hemen kapıda yapıyoruz. bununla ilgilide istatistiklerimiz var. Geçen sene itibariyle hakkında yakalama kararı olan 2 bine yakın kişi adliyeye girmek üzereyken yakalanmıştı. Buradan çok ciddi sonuç aldık. Üst araması yapmamızın sebebi de adliye içerisine kesici, delici, ateşli veya patlayıcı bir cismin girmemesini sağlamak ve bununla adliye içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmete veren kişilere zarar verilmemesini sağlamak. Burada her iki uygulama yönünden de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 2,5 sene içerisinde adliye içerisinde ufak çaplılar dışında nahoş olay olmadı. Üzülerek ifade ediyorum, dava taraflarının birbirleriyle olan olaylarında ölümlü vaka meydana gelmişti. Bu olayda adliye içerisine bu sıkı tedbirlerden dolayı tarafların silahları sokamamasından dolayı adliye dışında meydana gelmişti ki bundan da üzüntü duyuyoruz ama adliyenin güvenlik konsepti açısından da bir başarının sonucu olduğunu düşünüyoruz. Adliye içerisine girmesinin sakıncalı olduğunu düşündüğümüz nesnelerin hepsini topluyoruz."

Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.

Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen malzemeler

- Kesici ve delici aletler ile diğer malzemelerden detaylar

- Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin salona gelmesi

- Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ===============================

Otomobil çobana ve koyunlarına çarptı Samsun'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 2 koyun telef olurken, çoban ise ağır yaralandı. Kaza, Çarşamba-Ayvacık Karayolu Kumköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayvacık istikametine seyir halinde olan 55 GU 269 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Alkan (57) yola çıkan koyunları görünce panikleyerek aniden frene bastı ve yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Önündeki aracın ani fren yapması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 AS 317 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Meçin (49) de koyunların çobanı Ali Öztürk (33) ve 2 koyuna çarptı. Koyunlar telef olurken, Öztürk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Telef olan koyunlardan detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA) =============================== Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2) - Yeniden Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesi yönünden gelen Ramazan Özdağ yönetimindeki 33 RA 274 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 SP 982 plakalı otomobil ile Kocaköy ilçesinin Gökçen Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmayla şarampole yuvarlanan 33 RA 274 plakalı otomobil, demir yığınına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek isimli bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Özdağ ile otomobillerde bulunan Nafye Cingöz ve isimleri belirlenemeyen 5 kişi ise yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlar - Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri - Sağlık görevlileri -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ================================ Perre Antik Kenti'nin yüzde 90'ı toprak altında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Perre Antik Kent'inin yüzde 90'ının kamulaştırmadan dolayı toprak altında olduğunu söyledi. Adıyaman'da, Turizm Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin de katıldığı yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar Gölbaşı Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne yürüdü. Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle son bulan yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlar Perre Antik Kent'ine geldi. Kalabalık, antik kentin çevresinde temizlik yaparak çöpleri topladı. Perre Antik Kenti'nin turizm açısından Adıyaman'ın önemli değerlerinden olduğunu ancak kamulaştırma nedeniyle halen yüzde 90'lık kısmın toprak altında olduğunu anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "Perre Antik Kenti, 2 yıldır turizme açık. Burada 2003- 2009 yılları arasında kazılar yaptık ve bitirdik. Ama yüzde 90'ı daha toprak altında ve kazı yapılması gereken büyük bir kısım var. Fakat bunların büyük kısmı vatandaşın tapulu malı olduğu için onların kamulaştırması yapılmadan kazı yapılamıyor. Geçen yıl buraya yaklaşık 50 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Perre Antik Kenti'nin tanıtımının daha iyi yapılmasıyla ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşü

- Halk Oyunları ekipleri

- Perre Antik Kent

- Katılanların çöp toplaması

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =============================== Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehterli yürüyüşle başladı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 3 yıl aradan sonra bahar şenlikleri yeniden başladı. 2019 yılı bahar şenlikleri için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesi Sivas Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı. Merkezi Amfi önünde başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Marşlar eşliğindeki yürüyüş, etkinliklerin yapılacağı Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi. Buradaki etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Hayat hep ders çalışmaktan ibaret değildir. Sürekli sınav da değildir. Bunların stresini azaltmak için çeşitli aktivite ve etkinliklere katılmak gerekir. Üniversitenin evrensel ruhunu, bir arada yaşamanın ruhunu yaşamamız lazım. Bahar şenlikleri bütün öğrencilerin temel faaliyetlerinden bir tanesidir. Üniversitemizin bundan mahrum kalmaması, buna ön ayak olması, güzel bir program hazırlaması takdire şayandır" dedi.