DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR'DE HDP'Lİ MIZRAKLI GÖREVİNE BAŞLADI DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Beraberinde bir grup partiliyle mazbatasını alan Mızraklı, kendisini seçen Diyarbakır halkına teşekkürlerini iletti. Mızraklı, İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, "Seçmen iradesi, 1 Nisan günü halkımız, partimize ve bizlere iradesini beyan etti, mazbatayı verdi. Şu anda gecikmeli olarak da olsa, bu sürece ilişkin resmi prosedürü tamamladık. Seçimde yüzde 63 gibi bir oranla bize bu imkanı veren Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz. Asıl mazbatayı siyasiler veya yerel seçim yarışına girenler 1 Nisan'da aldılar" dedi.Daha sonra Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevine başlayan Adnan Selçuk Mızraklı, tebrikleri kabul etti.

GÜVENLİK KULÜBELERİ KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye binası önüne 1 Kasım 2016 tarihinde kurulan güvenlik kulübeleri, Mızraklı'nın talimatıyla zabıta ekiplerince kaldırıldı. Mızraklı, "Kapılar kalkacak, bu duvarlar duvar olmaktan çıkmalı. Belediyeler halka ait bir yer, halka hizmet için çalışmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mızraklı'nın mazbatasını aldığı ilçe seçim kurulundan detaylar

- Mızraklı'nın İlçe seçim kurulu önündeki açıklaması

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden detaylar

- Belediye önündeki güvenlik kulübelerinin kaldırılması

- Mızraklı'nın belediye toplantı salonundaki açıklaması

- Mızraklı'nın makam odasına geçişi

- Makam odasından detaylar

- Genel ve detay görüntüler Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 637 MB ================================================= 2)KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR, CENAZE NAKİL ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI SAMSUN'da, karşı şeride geçen TIR, cenaze nakil aracına çarptı. Kazada 2 araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara Karayolu'nun 5'nci kilometresinde meydana geldi. İlyas D.'nin(45) kullandığı 61 K 11021 plakalı TIR, Çivril mevkiine geldiğinde, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti.TIR, Ankara yönünde giden Atıf Y.'nin kullandığı Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait 06 KB 4927 plakalı cenaze nakil aracına çarptı. Kazada TIR ve cenaze nakil aracının sürücüleri ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) =============================================== 3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Nazan Özçelik yönetimindeki 06 AD 3459 plakalı otomobil, Abdurrahman İnaydi'nin kullandığı 27 VF 770 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Abdurrahman İnaydı yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

-Yaralanan sürücü ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detay Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA =============================================== 4)SPOR YAPARAK 6 AYDA 31 KİLO VERDİ MANİSA'da yaşayan Nurten Apaydın (45), doktorunun kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine spor kursuna katılarak, 6 ayda 31 kilo zayıfladı. 106 kilodan 75 kiloya düşen Apaydın, "Çok mutluyum. Gençleştiğimi hissediyorum. Daha hareketli oldum. Yapamadığım birçok şeyi artık yapıyorum" dedi.

Nefes darlığı ve diyabet başlangıcı gibi hastalıkları nedeniyle zor günler geçiren, doktorunun kilo vermesinin şart olduğunu söylediği Nurten Apaydın, Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Kadınlar Lokali'nde açılan spor kursuna kaydoldu. 106 kiloyla başladığı kursta, spor ve diyetle 6 ayda 75 kiloya düşen Apaydın'ın sağlık durumu da düzeldi. Kiloluyken yapamadığı birçok aktiviteyi yapabildiğini anlatan Apaydın, artık yürürken nefes nefese kalmadığını belirtti. Zayıflama serüvenini anlatan Apaydın, hedefinin 70 kiloya düşmek olduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarım nedeniyle doktora gitmiştim. Doktor, kilo vermemin şart olduğunu söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe başladım. Sonra buradaki spor kursuna kaydoldum. Tabii yediklerine de dikkat ederek, sağlıklı beslendim. 106 kilodan 75 kiloya düştüm. 31 kilo hayatımdan çıktı, çok mutluyum. Gençleştiğimi hissediyorum. Daha hareketli oldum. Yapamadığım birçok şeyi artık yapıyorum" dedi.

Zorlu süreçte en büyük destekçisinin spor hocası Zarife Tok olduğunu dile getiren Nurten Apaydın, "Spor hocamızın yönlendirmesi ve telkiniyle sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Kendisinin üzerimde emeği büyük. Tabii öncelikle bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür diyorum" diye konuştu. SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI SPOR Spor hocası Zarife Tok ise sağlıklı beslenme ve sporla herkesin kilo verebileceğine dikkat çekerek, "Spor sadece kilo vermek için yapılmaz. Sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri. Nurten Hanım da kilosunun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulmak için bize başvurdu. Hedefimiz zayıflamaktı, izleyeceğimiz yolu birlikte belirledik ve sonuca çok güzel ulaştık" dedi. Görüntü Dökümü

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- Nurten Apaydın görüntü

- Spor hocası Zarife Tok görüntü

- Spor yapanlar görüntü

- Konuşmalar

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA) ==================================================== 5)CAMİNİN BAHÇE DUVARINDA 1800 YILLIK ESER