DHA YURT BÜLTENİ-11

Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü bildirdi. Kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşımın aksadığı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar mevkii ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkiinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Nisan ayında kar nedeniyle yolda kaldıklarını ifade eden sürücüler ise, "İnşallah yaz gelir" dedi.

BOLU'da, define için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Metin Keskin ve Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görevli Albay Kadri Yörür'ün de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili, arazinin sahibini Ali Yılmaz açıklamada bulundu. Yılmaz, "Ben tek başıma yanlarına gittim. Bana 'Bizi Ankara gönderdi' dediler. Sonra jandarma gelip bunları götürdü" dedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen pazar günü, ihbar üzerine Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin köyünde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, iki TIR üzerinde getirdikleri iş makineleri ile kaçak kazı yaptıkları iddia edilen, aralarında üst düzey bürokrat, emniyet müdürü, subay, şirket yöneticisi ve siyasilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makineleri ve TIR'lar ile çeşitli malzemelere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Metin Keskin ve Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görevli Albay Kadri Yörür ile Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi tutuklandı.

ARAZİDE DAHA ÖNCE DE KAÇAK KAZI YAPILMIŞ

Define için kaçak kazı yapılan arazinin sahibi Ali Yılmaz, olayla ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, şüphelenerek kaçak kazı yapanların yanına gittiğini belirterek, "İki tane kepçe gelmiş, burada çalışıyordu. Jandarma ekipleri geldi ve adamları götürdüler. 2017 yılında burada aynı olay tekrar oldu. O kişi de kepçeyle kazı yaparken yakalandı. Onun mahkemesi de halen devam ediyor" dedi.

'BİZİ ANKARA GÖNDERDİ'

Arazisinde hazine olup olmadığını bilmediğini anlatan Ali Yılmaz, kaçak kazı yapan kişilerin kendisine "Bizi Ankara gönderdi" dediğini aktararak, "Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum; gelip kazıyorlar. Bize de haber vermiyorlar. Kimsin diye soran da yok. Ben tek başıma yanlarına gittim. Bana 'Bizi Ankara gönderdi' dediler. Sonra jandarma gelip bunları götürdü" diye konuştu.

BÖLGE JANDARMA TARAFINDAN İZLENİYOR

Bu arada, köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kaçak define kazısı yapılan arazi jandarma tarafından 24 saat izlenip korunmaya başlandı. Jandarma, araziye güvenlik şeridi çekti. Bölgede nöbet tutmaya başlayan köylüler de yabancı bir aracın kazı alanına gelmesi durumunda yanına giderek, içindekilere neden geldiklerini soruyor.