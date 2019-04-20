DHA YURT BÜLTENİ-11 ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

1)CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Hakkari'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Valilik yetkilileri, Çubuk Yeni camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehit Kırıkçı'nın ilçede toprağa verileceğini açıkladı. ANKARA,(DHA) ==================================================== Kırıkkale'ye şehit ateş düştü (EK)

2)ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin için, yarın Kırıkkale'de tören düzenlenecek. Nur Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Çetin'in, Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde toprağa verileceği belirtildi. KIRIKKALE,(DHA) ==================================================== 3)DALGALAR NEDENİYLE KARAYA OTURAN TEKNENİN İMDADINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor! Sabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödül Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde karaya oturan 'Deepar Blue' isimli yelkenli tekne, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında, denizde meydana gelen dalgalar nedeniyle 'Deepar Blue' isimli yelkenli tekne karaya oturdu. Teknede bulunan Mehmet Necep ve İsmail Güçlüoğulları'nın yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot gönderildi. Karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldıktan sonra botla çekilerek, Babakale Limanı'na demirlendi. İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ==================================================== 4)MARDİN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA MARDİN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol karıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

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- Gözaltın alınanların adliye çıkarılması

- Adliyeden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB =================================================== 5)ÜCRETSİZ DAĞITILAN 500 KİLO 'CAĞ KEBABI', 1,5 SATTE TÜKENDİ ERZURUM'da Turizm Haftası nedeniyle 7 ayrı işletme tarafından 500 kilo etten yapılan cağ kebabı, binlerce kişiye dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi.

43'üncü Turizm haftası Kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 'Cağ Kebap Müzik Folklor Şöleni' düzenlendi. Şölende, öğrenciler 7 farklı bölgeden folklor gösterisi yaptı. 7 ayrı işletme tarafından meydana, cağ kebap ocakları kuruldu. Ocakların yakılmasının ardından bir gün öncesinden hazırlanan etler pişirilmeye bırakıldı. 500 kilo etten yapılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pişirilen etler, lavaş ekmekler arasına konularak ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi. Cağ kebabının ücretsiz dağıtılmasından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, etkinliklerin her yıl yapılmasını istedi. Turizm Haftası'nın son gününün şölen havasında geçmesini istediklerini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Turizm Haftası etkinliklerinin son gününü şölenle bitiriyoruz. Folklor, spor şöleni ve cağ kebabı ikramımız var. 7 bölgenin folklor ekibi oynattık. Kitap ödüllü spor karşılaşmaları yaptık. Erzurum'u en meşhur cağ kebap ustaları biz de ikramda bulunalım istediler. Turizmin farkındalığı ortaya çıksın, yeni mesajlar verelim istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Lokantacılar Esnaf Odası hepsi bize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletmecilerinden Kemal Koç ise koyun ve kuzu etinden yapılan cağ kebapta yalnızca soğan, karabiber ve tuz kullanıldığını söyledi. Cağ kebabının geçmişinin Osmanlı dönemine kadar gittiğini aktaran Koç, "Dedelerimizden kalma bir kebap. O dönem cağ kebap ismi yoktu. Evlerde, yollarda, ilçelerde, beldelerde yapılan bir kebaptı. İlk kez 1985 yılında Erzurum'da ben yapmaya başladım. 3 yılda Türkiye'ye, dünyaya yayıldı. Çin'e bile usta gitti. Şimdi bir sektör haline geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların folklör gösterisi

-Cağ kebap ocaklarının hazırlanması

-Cağ kebaptan detaylar

-Festivale katılanların uzun kuyruk oluşturması

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Vatandaşlarla röp.

-Müdür Cemal Almazile röp.

-İşletmeci Kemal Koç ile röp.

-Cağ kebap yiyenler

-Anons

-Kuyruktan detay Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

(06.40 dk-750 mb) =========================================================

6)DATÇA'DA YEREL TOHUM ŞENLİĞİ MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen yerel tohum şenliği başladı.

Datça'da Yerel Tohum Derneği tarafından 'İklimi koru, tohumu yaşat' sloganıyla yerel tohum şenliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, çok sayıda kişi katıldı. Meydana kurulan stantlarda, Datça'nın yöresel ürünleri tanıtımı ve satışı yapıldı. Datça'nın lezzetli akbademinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağları, misafirler tarafından adeta kapışıldı. Bu yıl 'iklim' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve kadınlar için özel atölyeler açıldı. Ressam Oğuz Tığlı, çocuklara tişört boyama tekniğini uygulamalı olarak anlattı. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Derya Öncel ise, doğal malzemelerle cilt bakımı konusunda kadınlara önemli bilgiler aktardı.

Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, bu yıl etkinliğin ana temasının 'iklim' olduğunu söyledi. Karacan, "Küresel iklim değişikliği, doğal hayatı tehdit eder boyutlara ulaştı. Bu nedenle, 'iklimi koru-tohumu yaşat' sloganıyla yola çıktık. Bütün aktivitelerimizin özünü tohum ve iklim değişikliği konuları oluşturuyor. İki gün boyunca çalışma gruplarımız doğal ürünler konulu atölyelerde söyleşiler ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirecek. Ekolojik ve kimyasalsız doğal ürünlerle evimizde kullanabileceğimiz deterjan ve sabun türlerinden, cilt bakımına kadar pek çok bilgiler aktarılacak" dedi.