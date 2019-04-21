DHA YURT BÜLTENİ-11

Konya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 11 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Seydişehir ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 16.29'da meydana geldi. Deprem, yerin 9.71 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülüdü. Bu depremden 11 dakika sonra, saat 16.40'da bu kez bölge, 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini 3.7 ve 3.9, merkez üslerini ise ilçenin Mesudiye Mahallesi olarak açıkladı. KONYA, (DHA)- ======================== Karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı BATMAN'ın Sason ilçesinde minibüste karda mahsur kalan 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı. Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünden ilçe merkezine giden Ünal Tiryaki yönetimindeki 21 LB 038 plakalı yolcu minibüsü, saat 08.00 sıralarında kara saplandı. Sürücü Tiryaki, yetkilileri arayıp, araçta hasta ve çocukların da bulunduğu 12 yolcunun olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı Miting nedeniyle Marmaray İstasyonunda yoğunluk yaşandı Ceviz büyüklüğündeki dolu ağaçlara zarar verdi

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaptıkları 7 saatlik çalışmanın ardından minibüsteki 13 kişiyi kurtararak, ilçe merkezine ulaştırıldı. Görüntü Dökümü:

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- Minibüsün mahsur kaldığı yer

- Kurtarılmayı bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: BATMAN,(DHA) ============ Malatya'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı Malatya'da, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Tayfur S., yönetimindeki 44 HS 885 plakalı otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Tayfur ile yanında bulunan Nafize S., araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğine kapanan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ekipler

- İtfaiye ekiplerinin yaralıyı çıkarma çalışması

- Ekiplerin yaralıyı çıkarması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ======================= Akçaabat'ta 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Akçaabat ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Binada bulunanlar, paniğe kapılıp kendilerini sokağa attı. Çatının alevler içinde yandığını görenlerin durumu haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede ettiği alevler, büyümeden söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çatısı küle dönen binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alevlerden detaylar

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - ===================== İznik'te sazlık yangını Bursa'nın İznik ilçesinde sazlıklarda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın için İznik ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü dökümü;

-Alevli görüntüler

-Sazlıktan ve yangından detaylar Süre: 1.17, Boyut: 169 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ======================= Çanakkale'de, Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü ÇANAKKALE'de, Gelibolu Mevlevihanesi'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne gerçekleştirilen 'Cepheye Sema' adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı. Tasavvuf Vakfı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', Dünyanın en büyüklerinden birisi olan Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki törenle başladı. Tasavvuf Vakfı'nın il temsilciliklerinin de katıldığı törenle asker kıyafeti giyenler 57'nci Alay askerlerini temsil etti. Yöresel kıyafet giyenler ile semazenler de etkinlikte yer aldı. Gelibolu Mevlevihanesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişiye, çadırlarda lokma ikram edildi. Yapılan duanın ardından konuşmalara geçildi.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, "Tasavvuf Vakfı olarak tüm etkinliklerimiz vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amaçlıdır. Her türlü ayrıştırıcı, bölücülüğe karşıyız. Milletimizle, bayrağımızla, devletimizle bir ve beraber olarak dosta güven, düşmana gözdağı amaçlı buradayız. Milletimiz ve devletimiz sahipsiz değildir. Canımız vatanımıza feda olsunö dedi. Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ise, son yıllarda gerçekleştirdikleri 'Cepheye Sema Yürüyüşü' ile 1'inci Dünya Savaşı'nda vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını söyledi. Gelibolu Mevlevihanesi önünden başlayan 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', ilçe çıkışına kadar sürdü. Ardından katılımcılar otobüslere binerek, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ne gitti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinlikler, bu akşam Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenecek mesnevi okumaları ve sema gösterisiyle sona erecek.