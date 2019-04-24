DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BOLU BELEDİYESİ'NDEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN EYLEM BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği işçiler, belediye önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.

Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesi'nde görevlerine son verilen 97 kişiden 20 işçi, sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu eylemde, temizlik işçileri Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde, üyemiz emekçilere yönelik baskılar artarak devam etmektedir. Daha mazbatanın verilmediği günlerde başlayan baskılar, artık tahammül boyutunu aşmış bulunmaktadır. 1 Nisan'da dolaylı baskılarla başlayan emek düşmanlığı, yıllardır 'büro personeli ve 'zabıta' olarak görev yapan emekçilerin park ve bahçelerde görevlendirilmesiyle devam etmiş, arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Dün 250'yi aşkın çocuk, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı buruk yaşadı. Çünkü anne ve babaları işten atıldılar. Bir arkadaşımız işini kaybetmenin acısıyla, 2 çocuğunu ve eşini geride bırakarak canına kıymaya kalktı. Daha kaç emekçi işten atılacak, kaç kişi daha canına kıymaya kalkacak, bilmiyoruz. Ama görünen gerçek var ki; Bolu'da çok ailenin yuvası dağılacak."

Başkan Tanju Özcan'ı uyardıklarını söyleyen Özdemir, "Oysa biz 18 Nisan'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarmıştık. 'İş yeri barışını dinamitlemeyin, huzuru bozmayın, emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın, size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin' demiştik. Ama nafileymiş. Sayın Özcan, seçim öncesi belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağınızı ve keyfi olarak yer değiştirme yapmayacağınızı noter huzurunda taahhüt ettiniz. Daha sonra tarih vererek, 'Ben bunu bu tarihte söyledim. Bu tarihten sonra işe girenleri kapsamıyor' diyerek çeşitli beyanatlar vermiştir. Verilen beyanat ekmek veyahut iş söz konusu olursa bunun taahhüdü olmaz. Şimdi de aynıdır. 5 gün önce de 5 gün sonra da aynıdır. Sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz" dedi.

İşçiler açıklamanın ardından belediye binası önünde oturma eylemine başladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış Singapur Havayolları Avrupa Başkanı Menon: İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin sözleri

-Basın açıklaması

-Oturma eylemi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================================================== 2)KAPATILAN OKULLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR ŞANLIURFA'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan özel lisenin öğrencileri eylem yaptı. Paşabağı Mahallesinde eğitim veren özel bir lise hakkında; Suriye uyruklu 82 öğrenciyi kayıt ettirdiği, devamsız öğrencileri de eğitim görüyor gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık müfettişlerinin yaptığı soruşturma sonunda özel lisenin usulsüz kayıt ve öğrenci devamsızlığını gizleyerek devletten 4 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığı saptandı. Yapılan soruşturma sonunda Bakanlık, özel lisenin geçen hafta kapatılmasını kararlaştırdı. Alınan kararın ardından eğitimlerini sürdüremeyen öğrenciler, bugün velileriyle birlikte tekrar okullarının açılması için ilk önce okul binası önünde eylem yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde ellerinde döviz taşıyan öğrenciler, polisin uyarısının ardından okul binasına girdi. Burada gazetecilere açıklama yapan okulun yöneticilerinden Eyüp Gök, ders yılı başında 82 Suriyeli öğrencinin sehven kaydını aldıklarını ve bu yanlışlığı daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdiklerini ileri sürdü. Yanlışlıkla kayıt edilen öğrencilere yönelik devlet tarafından verilen desteğin kendilerine verilmemesini sağlamak için de ilgili yerlere dilekçe sunduklarını ileri süren Gök, "Dilekçemizi verdik ve bundan dolayı zimmete geçirilmiş bir kuruş dahi yoktur. Bununla ilgili gerekli evrakları öğrencilerimize göstereceğiz. Burada öğrencilerimiz de bizler de mağduruz" diye konuştu.

Öğrenciler ve velileri daha sonra Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gitti. Burada da okullarının tekrar eğitime açılması için Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen veliler, soruşturma kapsamında okulun kapatılması yerine kayyum atanmasını istedi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bakanlık kararıyla kapatılan okulun öğrencilerinin ise eğitimlerini sürdürebilmeleri için farklı okullara kayıtlarının yapılacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Kapatılan okul

- Öğrencilerin slogan atması ve pankart açması

- Polis keplerinin önlem alması

- Milli eğitim okuluna gelen veliler

- Okul müdürü Eyüp Gök konuşması

- Genel ve detay görüntüler (Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 853 MB ================================================ 3)BUCAK'TA TÖMBÜLDEK FORMULA YARIŞI YAPILACAK BURDUR'un Bucak ilçesinde bu yıl ilki yapılacak Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında ahşap arabalarla 'Tömbüldek Formula' adıyla yarışmalar yapılacak.

Bucak'ta kaymakamlık ve belediyenin işbirliğinde bu yıl 1'inci Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yapılacak. Şenlik kapsamında eskiden çocukların tahta arabalara binip yarıştığı Tömbüldek yokuşunda, tahta araba yarışları gerçekleştirilecek. Yarışlara başta çocuklar olmak üzere halkın diğer kesimlerinin de katılması bekleniyor. Tahta araba yarışlarından sonra Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne Kent Meydanı ve Meydan Park'ta devam edilecek. Bucak Oğuzhan ve İmam Hatip ortaokullarının müşterek organize ettiği programda 20'nin üzerinde eski oyun oynanacak.

Kaymakam Yalçın Sezgin, gelenekleri yaşatmak açısından şenliği hazırladıklarını söyledi. Kaymakam Yalçın Sezgin, "Tömbüldek yokuşunun farklı hikayelerini dinledik. Herkes çocukluğunda burada yaşadığı hikayeleri anlattı. Biz de bu hikayeyi hayata geçirelim dedik. Hatta birde slogan varmış 'Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam' diye. Biz de bugünün büyükleri, dünün çocukları olarak, dünün oynanan oyunlarını bugünün çocuklarına aktaralım istedik" dedi.

Günümüzde geçmişin geleneksel çocuk oyunlarından hızla uzaklaşıldığını, şehirler büyüyünce trafik yoğunluğundan sokaklarda oyun oynanamaz hale geldiğini vurgulayan Kaymakam Yalçın Sezgin, günümüz çocuklarının bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonlarıyla oynadığı ve teknolojiye esir olduğunu kaydetti. Kaymakam Sezgin, "Biz istiyoruz ki teknolojiyle birlikte geleneksel çocuk oyunlarımızı da devam ettirelim, gelecek nesillere aktaralım. Bizim çocuklarımız 'Dedemiz, babamız bu oyunları oynuyormuş' desin, o da oynasın, onun da kendi çocuklarına anlatacağı bir hikayesi olsun" diye konuştu.

Şenlik kapsamında yapılacak Tömbüldek yarışının 'Tömbüldek Formula' adıyla yapılacağını da anlatan Kaymakam Yalçın Sezgin, bu yarış için belediye tarafından tek tip ahşap arabalar yaptırıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal da "Yarın ilk defa Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği adı altında festival düzenliyoruz. Ben tüm halkımızı bu festivale katılmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından biraz da olsa kurtarabilirsek ne mutlu. Bugün çocuklarımızda cep telefonu, bilgisayar bağımlılığını teknoloji hastalığı olarak görüyorum. Daha önce bizden ve bizim dönemimizde yaşanan çocuk oyunlarını bugünkü nesil, bugünkü çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kaymakam ve belediye başkanının tahta arabalara binmesi

- Kaymakam Yalçın Sezgin'in konuşması

- Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın konuşması Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA) 4)KIRIKHAN'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 702 nolu sokaktaki evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Yusuf Avcı(36) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri yangın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Söndürme çalışmalarından görüntüler

- Yaralı şahsın ambulans ile hastaneye kaldırılması