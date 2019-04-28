DHA YURT BÜLTENİ -11 

Otomobilleri takla attı, hastaneye kaldırılırken de ambulans kaza yaptı Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişiyi hastaneye götüren ambulansta yolda maddi hasarla kazaya karıştı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Barış Şahin (24) yönetimindeki 68 DN 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Barış Şahin ve yanında bulunan ağabeyi Musa Şahin (25), akrabası Remzi Demir (73) ve Zahide Demir (45) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şahin kardeşler, aynı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulans yolda maddi hasarlı kazaya karıştı. Bunun üzerine iki kardeş başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Demir ve Zahide Demir'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması

- kazaya karışan ambulanstan detay

- Kaza yerinde araçtan detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================

Psikiyatri hastalarına müzik etkinliği Batman Bölge Devlet Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi gören hastalara müzik etkinliği düzenleniyor. Etkinlik, hasta ve yakınları tarafından ilgi görüyor.

Batman Bölge Hastanesi'nde belirli günlerde hastalara yönelik erbane ile müzik etkinliği düzenleniyor. Sağlığından ötürü yataktan çıkamayan bazı hastalara ise isteği durumunda yanına giderek başucunda ona müzik ziyafeti veriliyor. Servis hemşirelerinin gönüllü olarak verdikleri erbane etkinliği hasta ve hasta yakınlarını mutlu ediyor.

Tedavinin bir parçası olan müziğin etkilerine ilişkin hastane psikologlarından Medine Çatak Kış, "Tedavinin en iyi yollarından biri, en etkili olanı müziktir. Depresyon, stres, sinirlilik, panik atak, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrıları, diyabet, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü gibi problemlerin çözümünde yardımcı tedavi olarak kullanılıyor. Müziğin, hastanın aklı ve ruhi güçlerini artırmak için kullanılması lazım. Tedavinin amacı hastalıkla mücadele için cesaret vermek ve hastayı sevdiği insanlarla bir araya getirmektir. İnsanlar kederini sevincini müzikle bildirir. Hasta ve hasta yakınlarımız bundan son derece büyük keyif alıyorlar" dedi

Görüntü Dökümü

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- Hastalara müzik etkinliği

- Erbane eşliğinde müzik

- Hastalara ikram

- Detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA) Urla'da enginar izdihamı İzmir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin son gününde izdiham yaşandı. Binlerce kişi, Enginar Festivali'nin son gününde ilçeye akın etti. Urla'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Festival alanında açılan tezgahlarda da birbirinden lezzetli ürünler sergilendi. Enginarlı çiğ köftenin yanı sıra, enginarla yapılan tatlılar, farklı lezzetler arayanları cezbetti. Urla'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Enginar Festivali, son gün katılımcıların akınına uğradı. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen binlerce kişi pazar günü festivale katıldı. Urla Meydanı'nda kurulan stantlarda hem birbirinden lezzeti ürünler hem de hediyelik eşyalar satışa çıkarıldı. Tezgahları, enginarlı pilavlar, kurabiyeler ve çiğ köfteler süsledi. Enginarlı pilav yapıp satan Fatma Aytepe, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Festivale katılan Nurcan Kalkan da ilk kez enginarlı kurabiye yaptığını ve satışa sunduğunu söyledi. Kalkan, kurabiyenin hamurunu hazırladığını ve hazırladığı enginarlı muhallebiyi kurabiyenin içine koyduğunu, böylece piştikten sonra ortaya enfes bir tat çıktığını söyledi. Kurabiyelerin 4 tanesi 5 liradan satılıyor.

ENGİNARLI ÇİĞ KÖFTE YAPTILAR

Festivale katılan Ayşe Altun, kızı Melek Altun da, enginarlı çiğ köfte yaptı. Bunu ilk kez denediklerini söyleyen Ayşe Altun, enginarlı çiğ köftenin yapılışını anlattı. Önce enginarları robottan geçirdiklerini, ardından bulguru hazırladıklarını ve sarımsak, soğanı, salça ile yoğurduklarını belirten Altun, "İlk kez biz böyle bir şey yaptık. Festival için yaptık. Çok beğenildi. Satışlarımız çok iyi. Enginara rağbet çok fazla olduğu için insanlar, enginarlı çiğ köfteyi de merak ediyor. Porsiyonunu 5 liraya satıyoruz" diye konuştu.

ENGİNARIN TANESİ 4, 5 TANESİ 20 LİRADAN SATIŞTA

Öte yandan enginarın tanesi 4 lira, 5 tanesi ise 20 liradan satışa sunuldu. Festivale katılanlardan Ahmet Buğra, Urla'nın yöresel lezzetini merak ettikleri için Uşak'tan geldiklerini söyledi. Enginarın farklı bir lezzete sahip olduğunu belirten Buğra, festivalin de oldukça renkli olduğunu ifade etti. Leyla Ketenci de, Ankara'dan festival için geldiğini söyledi. Geçen yıl enginar festivalinin yapıldığını duyduğunu ve merak ettiğini belirten Ketenci, Urla'da her şeyin çok güzel olduğunu anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Urla enginar festivalinden görüntü

-Kalabalıktan ve standlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) ============================ Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen Tuning Fest 2019, Türkiye genelinde Tekirdağ'a gelen yaklaşık 500 modifiyeli araçlar ses ve güzellik için yarıştı. Tekirdağ Motor Sporları Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin katkıları ile sahil dolgu alanında Tuning Fest 2019 festivali düzenledi. Modifiye tutkunu yaklaşık 500 araç sahibi sahil dolgu alana akın etti. Yoğun ilgi gören modifiye araçlar, 'en güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarışı. Sahilde yapılan modifiyeli araçlar fuarı renkli görüntülere de sahne oldu. Tekirdağlı vatandaşların havanında güzel olması nedeni ile sahile inerek fuara yoğun ilgi gösterdi. Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, "Biz Tekirdağ Motor Sporları Derneği olarak 7 yıldan beridir profesyonel organizasyon düzenliyoruz. Bir yıl ara verdik. Ondan sonra çok aşırı derecede talep aldık. Tekirdağ'ımız deniz kenarında olduğu için bütün şehirlerden insanlar katılmak istiyor. Bizde bu sene Tekirdağ sahil alanında bir organizasyon yapmak istedik. Yönetimimle bir karar aldık. Çok faydalı bir karar almışız ki şuan alanımıza 500'ün üstünde araç sayısı var. Türkiye'nin her ilinde araç var. Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aydın, Eskişehir, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Erzincan, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Konya. Manisa, Mardin, Trabzon, Tunceli gibi daha sayamadığım birçok araç katıldı. Bu yarışmanın amacı nedir modifiye edilmiş araçların fuarı. Burada iki kategoride yarışmalarımız var. Desibel yarışması ses yarışması dediğimiz kategori, birde güzellik yarışması yani güzellik yarışması derken kadın güzellik yarışması mı hayır öyle bir şey değil. Arabalarla alakalı güzellik yarışması. Şuan alanda 1 milyon TL'nin üzerine araçlarımız var. Bundan hemen hemen 15 adet araçlarımız var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alana toplanan kalabalık

-Sergilenen modifiyeli araçlar

-Birbirinden ilginç ses sistemleri

-Modifiye araçların önünde dans eden kızlar

-Roportaj

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ============================ Cami duvarına kanadı sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, tarihi Ulu Camii'nin taş duvarındaki boşluğa kanadı sıkışarak mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı. Safranbolu Ulu Camii'nin duvarında çırpınan ebabil kuşunu görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla duvara çıkan görevli, bir kanadı taş duvar arasındaki boşluğa sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Uçmakta zorlanan ebabil kuşu, veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ebabil kuşunun sol kanadında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Semih Tutuk, ebabil kuşunun gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye erinin kurtardığı ebabil kuşu(Cep telefonu görüntüsü)

-Camiden detay

-Ebabil kuşunun veteriner kliniğine götürülmesi

-İtfaiye erinin ebabil kuşunu veteriner hekime teslim etmesi

-Semih Tutuk’un açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKREPE/SAFRANBOLU,(Karabük,(DHA)