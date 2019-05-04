DHA YURT BÜLTENİ-11 

Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

YARALI BİNBAŞI GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristlerde çıkan silahlı çatışmada yaralanan binbaşı, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Öte yandan çatışmanın yaşandığı Zeytin Dalı Harekatı alanında kalan Tel Rıfat kasabasında teröristlerin bulunduğu bölgelerin TSK birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı Kağıthane'de TIR'dan saçılan dev borular caddesi savaş alanına çevirdi

Görüntü Dökümü

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-Kilis Devlet Hastanesi

-Ambulasın gelişi

-Acilden görüntü

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:86,MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) ==================== Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden Saadettin Yüce, Bilge Yüce, Yazgül Gündüz, Dursun Bal ve Eftal Demir'in tabutları, evlerinde helallik alınmasının ardından Elmacık köyü ilkokulunun bahçesinde cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Cenazeye Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekil Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içinde Elmacık köyü mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Rasim Şahin, İslamlı köyünde, Huriye Tanrıverdi ise Toklar köyünde toprağa verildi.

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-Cenaze namazının kılınması

-Genel Detay (458 MB HD Görüntü) Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) =================== İzmir'de, motosiklet satış ve servis noktasında yangın (Geniş haber) İzmir'in Konak ilçesi Yağhaneler semtinde, bir motosiklet servis ve satış noktasında çıkan yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibinin Selami G.'nin oğlu Tuncer G. gözyaşlarına hakim olamazken, onu araçları yanan motosiklet tutkunları teselli etti.

Bugün saat 13.00 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerindeki, Selami G.'ye ait, motosiklet servis ve satış noktasında, tamir sırasında sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevlere müdahale eden dükkan sahibinin oğlu Tuncer G. yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, meraklı vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı. Yangında, hem Selami G.'ye ait satılık motosikletler hem de tamir için getirilen çok sayıda motosiklet küle döndü.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI TESELLİ ETTİ

Yangına ilk müdahaleyi yapan Tuncer G. kolundan hafif şekilde yaralandı. Yangın nediniyle gözyaşlarına hakim olamayan Tuncer G.'yi, motosiklet tutkunları teselli etti. Alevlere teslim olan çok sayıda motosikletin sahibi, "Keşke sadece benim motosikletlerim yansaydı, sizinkilere bir şey olmasaydı" diyen Tuncer G.'ye sarılıp, kendileri için can sağlığından daha önemli bir şey olmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, net maddi zararın yapılacak hasar tespit çalışmalarından sonra belirleneceği bildirildi.

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü

-Tuncer G.'nin ağlamasından görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ================== Erzincan'da sel suları ulaşımı da vurdu Erzincan ve çevresinde günlerdir etkisini sürdüren yağışlı hava tarım arazilerini vurdu. Yüzlerce dönümlük arazi, ahırlar sular altında kaldı. Erzincan-Erzurum demiryolu ulaşımı durdu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Erzincan'da etkili olan yoğun yağış ve karların erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri’nde taşkın meydana geldi. Uzun süreli yağışların sonucunda suyun akış yolu üzerindeki dere yataklarında etkili olan sel, Karasu Nehri’nde bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Nehir kenarında bulunan tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı.

VALİ ALİ ARSLANTAŞ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Önceki gün başlayan yağmur, kar sularının erimesiyle birlikte bölgede aralıksız olarak devam ederken, Fırat Havzası içerisinde geçtiği yerlerde etkili oluyor. Tercan'ın ardından Üzümlü ilçesi ve merkeze bağlı Güllüce, Kilimli köyleri ile Kemah ilçesi Tanyeri Mevki'nde nehir sularının yükselmesi ile taşkın meydana geldi.

Taşkınların yaşandığı Kargın Beldesi ve Yollarüstü Köyü bölgelerde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaşanan taşkınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna vurgu yaparak; “Yaklaşık bir haftadır aşırı bir yağış var. Bu yağışlarla birlikte karların erimesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın Beldesine bağlı Yolarüstü Köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer karayolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarda arkadaşlarımız tedbirler alıyorlar" dedi.

DEMİRYOLU ULAŞIMI DA DURDU

Sel suları nedeniyle Üzümlü ilçesi Balaban, Sarıkaya Köyü mevkiinden tren yolun da toprak kayması nedeniyle ulaşım durdu. Vali Arslantaş, yaşanan afet nedeniyle seferlerin etkilemeyeceğini ifade ederek; "Erzincan’dan otobüslerle yolcularımızı Erzurum’a aktaracağız. Oradan yine trenle devam edecekler.Yolcu ulaşımında bir aksama yok. Bu yağışların dün itibariyle yüksek seviyeye ulaştığı, daha fazla su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Devletimiz tüm kurum kuruluş, jandarmasıyla AFAD ve DSİ ile işinin başında. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmeleri sağlayacak tedbirleri alıyoruzö dedi.

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-Selin yaşandığı alanlardan görüntü

-Sel suları altında kalan yoldan görüntü

-Vali Ali Arslantaş'ın bölgede incelemelerde bulunması

-Vali Ali Arslantaş'ın açıklaması Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ========================= Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı Antalya'da üniversite öğrencileri, küçük dağ bataryası ile dünyanın en güçlü donanmalarına ait gemileri batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i ve askerlerini, siperlerinde andı. Öğrenciler ayrıca, Türk askerlerinin batırdığı Fransız savaş gemisi Paris 2'ye dalış yaparak incelemede bulundu.

Kemer Belediyesi'nin ev sahipliğinde akademisyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve üniversite öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı'nda 3 savaş gemisini küçük bir dağ bataryası ile batıran, 1961 yılında hayatını kaybeden Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile askerlerini anmak için program düzenledi. Kemer bölgesinde Türk askerlerinin kaldığı siperleri ziyaret eden üniversite öğrencileri, duygu dolu anlar yaşadı. Gezdikleri siperleri ve kıyıları temizleyen öğrenciler, askerlerin kaldığı bir mağarada da İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda bulundu. Bazı öğrenciler de Paris 2 batığının bulunduğu alana tüplü dalış yaptı. 30 metre derinlikteki Paris 2 batığı üstünde öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.

ÖĞRENCİLER SAVAŞ YILLARINI ANIMSADI

Tarihi yaşatmak ve öğrencilerin de buna ortak olması için her yıl bölgede etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinliklerde öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize ev sahipliği yapan ve tarihi yeniden anlamalarını sağlayan Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

ÇOK BİLİNMEYEN BİR TÜRK SUBAYI

Birinci Dünya Savaşı sırasında Antalya açıklarında hazır bekleyen 3 savaş gemisini, küçük bir dağ bataryası ile batırmayı başaran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, çok bilinmeyen bir Türk subayı. Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında bir ilki başararak, küçük dağ bataryası ile bir deniz uçağı gemisini 36 dakikada batırdı. Batırılan gemi 120 metre boyunda, saatte 24,5 mil hız yapan ve altı deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı Ben My Chree idi. Yüzbaşı Aker, ardından Antalya açıklarında Fransız gemisi Paris 2'yi Akdeniz sularına gömdü.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNİ AKDENİZ'İN DERİN SULARINA GÖMDÜ

Aker'in batırdığı Paris 2 savaş gemisinin yeri, 1995 yılında keşfedildi. Dünyadaki en iyi dalış bölgelerinden biri olarak gösterilen Paris 2'in üstünde, 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı bulunuyor. Türk komutan, Akdeniz'in derin sularında İngiltere'nin 'Alexandra' adlı savaş gemisini de yine top atışlarıyla batırmayı başardı. Alexandra'nın batırıldığı bölge henüz bulunamadı.