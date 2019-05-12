DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KONYA'DA KAFEDEKİ KAVGADA SİLAHLA RASTGELE ATEŞ AÇTI: 10 YARALI KONYA'da ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi, aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu kafeye gelip, çıkan kavgada tüfekle rastgele ateş açması sonucu aralarında müşterilerinde bulunduğu 10 kişi bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokaktaki bir kafede meydana geldi. İsmi belirlenemeyen 1 kişi, aralarında husumet bulunan kişinin sahip olduğu kafeye geldi. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Bunun üzerine saldırgan, aracından aldığı tüfekle, rastgele kafeye ateş açtı. Açılan ateş sonucu aralarında müşterilerinde bulunduğu 10 kişi, bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Yaralılar, ambulans ve kendi imkanlarıyla yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu Bilen ailesinin buruk Anneler Günü Binali Yıldırım "Anneler günü"nü kutladı

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- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisi dışından detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ========================================= 2)MARMARA DENİZİ KIYILARINDAKİ TURUNCU RENK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahillerininin turuncu renge boyanması Türk Hava Kurumu (THK) Tekirdağ Sportif Havacılık Külubü eğitmeni Kadir Aksoy tarafından yamaç paraşütüyle uçarken havadan görüntülendi.

THK Tekirdağ Sportif Havacılık Külubü eğitmeni Kadir Aksoy, hafta sonlarında doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan, Şarköy ilçesi Uçmakdere ve Ganos Tepesi'nden adrenalin sporu severleri yamaç paraşütü ile uçuşlar yaptırıyor. Aksoy, bugün yaptığı uçuşta Marmara Denizi sahil boyunun turuncu renge dönüştüğünü görünce bu anları görüntüledi. Aksoy, Uçmakdere bölgesinden sürekli uçtuğunu belirterek, "İlginç bir görsel oluşturun böyle bir manzaraya karşı kayıtsız kalamadım ve görüntüledim. Ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Bu durum sahil boyunca devam ediyor" diye konuştu.

'MARMARA BİZE YÜZÜNÜ KIZARTIYOR

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmezi (MAREM) Projesi lideri hidrobiyolog Levent Artüz, turuncu görüntünün 'Red Tide' (Kırmızı gelgit) olarak adlandırılan bir reaksiyon olayı olduğunu ve yılda birkaç kez tekrarladığınısöyledi. Artüz. 1980'lerden

sonra hayatımıza giren bu olgunun, kirliliğin en direk bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Marmara Denizi artık bize yüzünü kızartıyor" dedi.

RED TİDE (KIRMIZI GELGİT) NEDİR?

Bu biyolojik oluşum, genellikle ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında sıcak sularda görülüyor. Çoğunlukla bazı canlı türlerinin zaman zaman oluşturduğu sürüler tarafından oluşturuluyor. Bu sürüler bulundukları suya kırmızı bir renk veren ve zaman zaman öldürücü bir etkiye de sahip olan toksin salgılıyorlar. Bu toksinlerin yoğunluğuna göre su renk değiştiriyor.

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Tandem uçuş yapan eğitmen ve sporcunun havadaki görüntüsü

-Yamaç paraşütü ile uçarken kıyıdaki turuncu rengin izlemeleri

-Şarköy kıyıları boyunca denizi kaplayan turuncu renk

-Detay görüntüler Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ===================================================== 3)SAKAR GEÇİDİ'NDE ÇEKİCİ UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ÖLÜ 1 YARALI MUĞLA'da yaklaşık 50 metrelik uçurama yuvarlanan oto çekicisindeki 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Ortaca yönüne giden Abdullah Kul'un kullandığı 48 ABB 337 plakalı oto çekicisinin önündeki tıra çarpmamak için direksiyonu kırınca, kontrolden çıktı. Savrulan oto çekicisi yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Oto çekicinin şoförü Abdullah Kul yaralı olarak kurtarılıp, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kul'un durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza sırasında, yanındaki araçtan fırladığı belirlenen Deniz İnce ve içerde Hasan Çiçek'in ise yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen İnce ve Çiçek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. İsmini açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, "Aracın balatalarından dumanlar yükseliyordu. Hızlı gitmiyordu. Ancak önündeki tıra çarpmamak için direksiyonu kırdı ve uçuruma yuvarlandı" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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-Kaza yerinde ölenlerin görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ===================================================== 4)CAMİ YANINDA SİGARA İÇEN KADINA, İMAMDAN TEPKİ BURSA'da, İznik'e gezmeye gelen Nilay Vural (38), Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içtiği için imam Yaşar Ar'ın (49) tepkisiyle karşılaştı. Vural, kendisine "Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç" diyen Ar'dan şikayetçi olurken, polis, kadın ile imamın ifadesine başvurdu. Olay, İznik ilçesi Abdulvahap Tepesi'nde meydana geldi. İznik'e geziye gelen Nilay Vural, iddiaya göre, Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içerken, imam Yaşar Ar'ın tepkisiyle karşılaştı. Kadına bağıran Ar, "Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç" dedi. Bunun üzerine Vural, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, imamı şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ile imamın ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölge esnafından Eyüp Poyraz, yaşananları anlatırken, "Buraya gelen ziyaretçi, Abdulvahap Camii'nin alt tarafında, çamların önünde sigara içiyor. İmam da geldi, kadına bağırdı; 'Burada sigara içemezsin, burası neresi?' diye hakaretler yağdırdı" dedi. Recep Öztürk ise "Ben de şikayetçiyim. Her türlü baskıyı yapıyor. Ablama, bana sataşıyor. Annemi de aşağılamıştı, 'Seni ayağımın altına alırım' demiş. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Kadının isyanı

-Esnafların görüşleri

-Camiden detaylar Süre: 1.33, Boyut: 204 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) ============================================== 5)KAMYONETİN KASASINDA 33 KAÇAK YAKALANDI KAYSERİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine Y.T. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kontrolde, kamyonetin üzeri brandayla kapatılan kasasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak yakalandı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücüsü Y.T. gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- - Kaçak göçmenlerin kamyondan indirilmesi (polis kamerası) - Diğer detaylar Süre:2.07 Boyut:16 MB Haber- Kamera: KAYSERİ- DHA ================================================== 6)EDİRNE'DE ONARIMI YAPILAN BULGAR KİLİSESİ AYİNLE AÇILDI EDİRNE’de, kubbesi onarılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi için ayin düzenlenip açılışı yapıldı.

Edirne'de o dönem Bulgarların yoğun yaşadığı Kıyık semtinde 1880 yılında Osmanlı Padişahı Abdulhamid zamanında yapılan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin kubbesi onarım yapılmasının ardından bugün ayin düzenlenerek açılışı yapıldı. Titanyum birleşimi krom paslanmaz çelikten altın renginde kaplanan kubbenin açılışına, Bulgaristan Din İşleri Başkanı Emil Velinov, Bulgaristan'ın Razgrad kentinin Türk Valisi Günay Hüsmen, Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev, Bulgar Ortodoks rahipleri vatandaşları ile İstanbul ve Edirne'de bulunan kilise cemaati katıldı.

Kalabalık bir katılım ile düzenlenen program öncesi papazlar tarafından dua okunup ayin düzenlendi. Düzenlenen ayin sonrasında kilise bahçesinde konuşmaların ardından kurdele kesilip kubbesi onarılan Sevti Georgi Kilisesi tekrar Ortodoksların ibadetine açıldı.