DHA YURT BÜLTENİ -11

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Batuhan Fırat, son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken, büyük üzüntü yaşadılar.Olay dün saat 17.30 sıralarında Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yuvacık Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Batuhan Fırat, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Batuhan kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bugün, Başiskele Yuvacık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Batuhan’ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Batuhan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. 3 çocuk babası Metin Fırat, oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.

SINIF ARKADAŞLARI FOTOĞRAFINA SARILDI

Sınıf arkadaşlarının, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken büyük üzüntü yaşadılar. Arkadaşları, Batuhan’ın fotoğrafına sarıldı.

Bu arada, Batuhan Fırat'a çarparak ölümüne neden olan sürücü M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da ihbar üzerine Yeni Otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik kuleden beton zemine çakılarak yaşamını yitiren Kerem Can A.'nın (27) altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, saat 04.30 sıralarında Yeni Otogar inşaat alanında meydana geldi. Polis ekibi, şüpheli kişi ihbarı üzerine inşaat alanına gitti. Burada ekip arama çalışması yürütürken, bir polis memuru, yapımı süren yaklaşık 40 metre yükseklikteki kuleden üzerine doğru bir şey geldiğini fark etti. Son anda kaçarak kurtulan polis memuru, düşen şeyin insan olduğunu fark edince, büyük şaşkınlık yaşadı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine çakılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede düşen kişinin Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kerem Can A. olduğu belirlendi. Kerem Can A.'nın cenazesi SDÜ Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.