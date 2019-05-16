DHA YURT BÜLTENİ -11 

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çocukları kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın (21), siyanür kullanarak yaptığı sıvıyı içirmesi sonucu hayatlarını kaybeden Mehmet Kalkan (46) ve eşi Fatma Kalkan (39), memleketleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, Bayraklı Soğukkuyu Mahallesindeki evlerinde, internetten sipariş ettiği potasyum siyanür ile hazırladığı sıvıyı, anne ve babasına, "Değişik bir şerbet yaptım, bir tadın" diyerek içirdi. Fatma ve Mehmet Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan'ın aynı sıvıyı içirmek istediği kardeşi Mehmet Taha (16) ise reddetti. Bu sırada bardağın devrilmesi sonucu sıvı üzerlerine döküldü. Mahmut Can Kalkan ve kardeşleri Mehmet Taha ile Emir Can da (4) sıvıdan etkilendi. 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mehmet Kalkan ile Fatma Kalkan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİLER Kalkan çiftinin cenazesi, İzmir'den memleketleri Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirildi. Çift için, ilçedeki Molla Hüsrev Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu olan Mehmet Taha Kalkan ve Emir Can Kalkan da katıldı. Mehmet Taha Kalkan, diğer yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Mehmet Taha, cenaze namazı öncesi kardeşi Emir Can'ı kucağına alarak anne ve babasının tabutunun başına götürdü. Emir Can, bir süre tabutların başında bekledikten sonra tekrar diğer yakınlarının yanına götürüldü. Cenazeye katılan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mehmet Taha ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Kalkan çiftinin cenazeleri, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından ilçeye bağlı Akçakoyunlu köyü mezarlığında toprağa verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açıp, elektrik tellerini koparan, ardından da intihara kalkışan Müslüm U. (36), polisin iknası sonucu eylemine son verdi. Olay, gece geç saatlerde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm U., pompalı tüfekle sokakta peş peşe ateş açıp, elektrik tellerini kopardı. Silah seslerini duyan ve elektrikleri kesilen mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Müslüm U., bu kez de intihar edeceğini söyledi. Ailevi sorunları nedeniyle ölmek istediğini belirten Müslüm U., uzun süre direndi. Müslüm U., önce kola, ardından da kullandığı ilaçların getirilmesini istedi. İlaçları aldıktan sonra teslim olan Müslüm U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkili elektrik firması personelinin çalışmasıyla elektrik tellerinin tamir edildikten sonra mahalleye yeniden elektrik verildi.

Düzce D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada kum taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Olay öğlen saatlerinde D-655 Karayolu Kurtsuyu Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Muammer Akdeniz idaresinde ki 34 KJ 7110 plakalı kamyon sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüjlere yan yattı. Yan yatan kamyon refüj betonlarına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Diğer yandan kamyonda Düzce’de faaliyet gösteren bir cam fabrikasına cam kumu taşıdığı öğrenildi. Kaza da şans eseri ölen yada yaralanan olmazken kamyonun kurtarma çalışmaları sırasında Akçakoca Karayolu Düzce istikameti yaklaşık 45 dakika boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da, trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi. Kaza, dün, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. F.Y. (41) yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk, 'XXX3 ZZZL1' diye kayıt edilerek, tedaviye alındı. Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı. Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikayetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı. ÇOCUKLARINA MENDİL SATTIRIYORMUŞ Faysal Ceddo'nun, polis ekiplerince yapılan inceleme ve GBT sorgusunda, çocuklarına zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi. Ceddo'nun 5 çocuğunun bulunduğu ve hepsini farklı noktalarda çalıştırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı oğlu Taha'yı hastaneden kaçıran Faysal Ceddo'nun yakalanması için çalışma başlattı. KAZA YERİNDE İLGİSİZ DAVRANMIŞTI Öte yandan dün kaza sonrası yol ortasında yatan yaralı Taha Ceddo'nun babası Faysal Ceddo, olay yerine gelmiş, çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Görüntü Dökümü

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- Hastane giriş çıkışlardan görüntü

- Ambulansın geliş gidiş görüntüsü

- Hastaneden genel detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)

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Caminin sosyal tesisini soyan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, camiye ait sosyal tesise girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, yakalandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan caminin sosyal tesisinde yaşanan hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, görüntülerden şüphelinin H.G. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan H.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Sosyal tesisteki şüpheli

- Şüphelinin dolapları karıştırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Engelli gençler çakı gibi komando oldu

Denizli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapan 122 fiziksel engelli, eğitimin ardından yemin edip komando oldu.

Denizli'deki 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda fiziksel engelleri bulunan 122 kişi için yemin töreni yapıldı. Tugay Komutanlığı'ndaki törene; Vali Hasan Karahan, 11'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, kurum amirleri, askerler ve engelli vatandaşların aileleri katıldı.

İlk olarak Tugay'a bu sabah getirilen engelliler, kapıda davul zurnayla karşılandı. Daha sonra kamuflajlı askeri elbiseleri giyen engellilere yanaşık düzen ve askeri eğitim verildi. Eğitimlerin bitmesinin ardından yemin törenine geçildi. Ellerini silahların ve Türk bayrağının üzerine koyan engelliler, yemin etti. Terhis belgeleri ise protokol üyeleri tarafından verildi. Yemin töreni sırasında engelli gençlerin yakınlarından bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı. Geçit töreninin ardından temsili komando olan engelliler, aileleriyle buluştu. Aileler gözyaşları içinde engelli çocuklarına sarılarak, onları kutladı.

Engelli oğlunu asker elbisesi içinde görünce duygulandığını söyleyen Kezban Birsin, "Oğlumun asker olduğunu görünce ağladım. Bize böyle bir anıyı yaşatan herkese teşekkür ederim. Oğlum da çok mutlu oldu" dedi. Tekerlekli sandalyeli engelli Mertcan Birsin ise, asker olmanın hayalini kurduğunu ifade ederek, "Bugün ben komando oldum. Çok mutluyum" diye konuştu. Bazı ailelerin engelli çocuklarının avuçlarına kına yakıp, getirdiği görüldü. Tören sonunda engelli gençler ve aileleri silahlar ve tanklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Davul ve zurna çalınmasından görüntü

- Engellilerden detay görüntüler

- Yemin töreni yapılması ve askerlik belgelerinin verilmesi

- Geçit töreni yapılması

- Kezban Birsin ve engelli oğlu Mertcan Birsin ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

