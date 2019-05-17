DHA YURT BÜLTENİ -11

Siyanürlü katliamı, 'kırmızı gözlü süper kahraman'ın istemesiyle yapmış İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'ın (21), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalkan'ın, üniversitenin laboratuvarında sadece kendisinin görebildiği, çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve uzun siyah pelerin takan bir süper kahramanla tanıştığını ve bu olayı da onun istemesi üzerine gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'a (46) ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer iki kardeş ise yakınları tarafından, anne ve babalarının cenazelerinin toprağa verildiği Yozgat'a götürüldü.

'KIRMIZI GÖZLÜ SÜPER KAHRAMAN' SÖYLEMİŞ

Siyanürlü şerbet ile Mahmut Can Kalkan'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Bir yandan üniversite eğitimine devam ederken bir taraftan da internetten ticaret yaptığını belirten Kalkan'ın, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dediği öğrenildi.

'ÜÇE KADAR SAYIP, FONDİP YAPMALARINI SÖYLEDİM'

Olay günü eve gittiğinde, babasıyla süper kahramanı aynı masada otururken gördüğünü, ancak süper kahramanın kendisini görünce kaybolduğunu dile getiren Mahmut Can Kalkan'ın, "Bir süre babamla evde ders çalıştım. Daha sonra, süper kahramanın bizim eve gelmesinin, bu olayı hemen yapmam için bir mesaj olduğunu düşündüm, ders çalışmayı bıraktım ve marketten aldığım şerbetin içine koydum. Kardeşim Emir Can ile annem ve babama verdim. Üçe kadar sayıp, fondip yapmalarını istedim. Annem ve babam yaptı ama Emir Can içmek istemedi" dediği belirtildi.

'EBEDİ UYKUYA DALACAKSINIZ'

Emir Can ise ifadesinde, şerbeti içmek istemediğini söyleyince ağabeyinin kendisine zorla içirmeye kalkıştığını ve bu sırada sıvının sol gözüne döküldüğünü söyledi. Ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın elinde bir saatle zaman tuttuğunu belirten Emir Can'ın, "İçtikten sonra '20 dakikanız kaldı, 15 dakika sonra ebedi uykuya dalacaksınız' deyip duruyordu. Ben ambulansı aradım ve evden çıkıp komşulara bağırdım. Babam anneme hemen yoğurt yemeleri gerektiğini söyledi. Sonra yere yığıldılar" dediği öğrenildi.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ==================== Bitiş çizgisini aynı anda geçen 5 öğrenci diskalifiye edildi Karabük'te düzenlenen atletizm müsabakasında dereceye girebilmek için ter döken öğrencilerden 5’i kol kola girip aynı anda bitiş çizgisini geçince kurallar gereği diskalifiye edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Koşusu' düzenledi. Genç Kızlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi kategorilerinde yapılan koşuya 25 lise öğrencisi katıldı. Çamlık Tabiat Parkındaki 1500 metrelik parkurda aynı anda verilen start ile birlikte öğrenciler dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye giremeyeceklerini öğrenen 5 öğrenci, kol kola yürüyerek geldikleri bitiş çizgisini aynı anda adımlarını atarak geçti. 5 öğrenci, kurallar gereği diskalifiye edildi.

Diskalifiye edilen öğrencilerden Furkan Özal, "Diskalifiye olmamız önemli değil. Her zamanki gibi dostluğumuz, kardeşliğimiz kazandı. Mutluyuz. Dereceye girme gibi bir ümidimiz yoktu." dedi.

Ceyhun Demir ise, "Kardeşlik, barış için bir adımdı. Hep birlikte attık. Hep birlikte kazandık. Mutluyuz." diye konuştu.

Koşu sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs’ta düzenlenecek olan törende verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Yarıştan detay

-5 öğrencinin kola kola gelip aynı anda bitiş çizgisini geçmeleri

-Furkan Özal röp

-Ceyhun Demir röp Süre:(01.58) Boyutu:(218 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ===================== Keban Barajı'nın tahliye kapakları 15 yıl sonra açıldı Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 2'nci barajı olan Keban Barajı'nın tahliye kapakları 15 yıl aradan sonra açıldı. Buradaki su, Murat Nehri'ne tahliye edildi.

Elazığ'da kış mevsimin aşırı yağışlı geçmesinden dolayı Keban Barajı doldu. 1974 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde üretime başlayan Keban Barajı'nda artan suyun tahliye edilmesi için 3 tahliye kapağı açılarak fazla su Murat Nehri'ne aktarıldı. Keban Barajı'nda en son 15 yıl önce su tahliyesinin yapıldığı bildirildi. Görüntü Dökümü

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- Su tahliyesinden görüntü

- Keban Barajından görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB Haber:Erkan BAY-Kamera:ELAZIĞ,(DHA) ==================== Elinde silahla intihar edeceğini söyleyen cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Eskişehir’de açık cezaevinden firar eden Cevahir Yurdakul (30), sabah 05.00 sıralarından kendisinden şüphelenen mahalle bekçilerinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca havaya ateş ettiği silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyleyen Yurdakul, polis ve Özel Harekat ekiplerinin 8 saat süren ikna çabalarının ardından tabancasını bırakarak teslim oldu.

Eskişehir’de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir Açık Cezaevi’nde bulunan Cevahir Yurdakul, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar etti. Sabah 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken Yurdakul, bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp havaya 2 el ateş etti ve kaçtı. Yaklaşık 200 metre kaçan Yurdakul, Çamlıca Mahallesi Kanalboyu sokak üzerindeki ağaçlık alanda etrafını saran polis ve bekçileri görünce silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyledi.

8 SAATTE İKNA OLDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Özel Harekat ekipleri Yurdakul’un olduğu sokağa sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, tedbir amacıyla da sağlık ekipleri çağrıldı. İki polis memuru müzakereci olarak Cevahir Yurdakul’u teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Yurdakul, polislerin alandan çekilerek gitmelerine izin vermesini istedi. Sabah 05.00 sıralarında başlayan ikna çabası 13.00 sıralarında Yurdakul’un kalbine tuttuğu tabancayı polise vermesi sonucu sona erdi. Gözaltına alınan Yurdakul, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapatılan sokak

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Özel Harekat ekipleri

-Şüphelinin çevresindeki polisler

-Elinde silahla Cevahir Yurdakul

-Polisin ikna çabası

-Silahını bırakan Yurdakul

-Yurdakul’un polis aracına götürülmesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================== Otizmli öğrenciler harçlıklarını Türk Kızılay'ına bağışladı Adıyaman'da harçlıklarından biriktirdikleri paraları zarflara koyan 43 otizmli öğrenci Türk Kızılayı'na yardımda bulundu.

Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören 43 otizmli öğrenci harçlıklarından biriktirdikleri paraları zarflara koyarak Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut’a teslim ederek yardımda bulundu. Bağış zarflarını teslim alan Murat Bulut duyarlılıkları için otizmli çocuklara teşekkür etti. Okul Müdürü Mehmet Taşkın, “Okul olarak otistik öğrencilerimizin otizmin bir farklılık olmadığını bir hastalık olmadığını ispatladık bugün. Adıyaman Kızılay Şubesi'nin getirmiş olduğu yardım zarflarını öğrencilerimize verdik. Aileleri tarafından kendilerine verilen harçlıkları zarflara koyarak ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi öğrencilerimiz bu anlamda çok duygulandığım bir gün oldu. Kendilerine verilen 1 veya 2 Liralara harçlıklarını zarflara koyarak bizlere teslim ettiler. Bizlerde bu zarfları Kızılay'a teslim ettik. Kızılay yetkilileri ise bu yardım zarflarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar" dedi.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Murat Bulut ise, “Özelikle bu projede bizlere yardımcı olan öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Buradan aldığımız bağışlarımızı yardıma muhtaç öğrencilerimiz için kullanacağız. Bu tür otistik çocuklarımızın katkı sunması bizleri çok duygulandırdı. Çünkü bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapmak için kendi harçlıklarını zarflara koymaları bizi hem duygulandırdı hem de sevindirdi. Çünkü bu öğrencilerin aileleri yardıma muhtaç olan kişilere vermiş olduğu değeri göstermekte emeği geçenlere teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan genel görüntü

-Otizmli çocuklardan görüntü

-Otizmli çocukların Kızılay zarflarına harçlıklarını koyması

-Otizmli çocukların zarfları teslim etmesi

-Okulu Müdürü Mehmet Taşkın konuşması

-Kızılayı Şube Başkanı Murat Bulut'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ===================== Diyarbakır'da başarılı 25 milli sporcu ödüllendirildi Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden 25 milli sporcuyu ödüllendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sergileyen Diyarbakırlı 25 milli sporcu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından ödüllendirildi. Devlet Su İşleri konferans salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın önemli oranda bir gençlik potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bugün burada, geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem ülkemizin bayrağını, hem de Diyarbakır'ımızı çok büyük başarıyla temsil eden Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşan, belki çok güzel bir örnek olan milli sporcularımızı ödüllendirmek, siz değerli gençlerimizle bu coşkuyu paylaşmak için bir aradayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu töreni gerçekleştirmekten, böylesi başarılı, gelecekte ülkemiz adına alanlarında çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığımız siz sporcularımızı ödüllendirmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtiyor, öncelikle bu başarının kahramanı bütün sporcularımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Diyarbakır'da çok büyük bir genç öğrenci ve genç kitlesine sahibiz. Diyarbakır, Türkiye'nin bu anlamda en genç, en güçlü ve en güzel illerinden biridir. Bunu kazanıma dönüştürmeniz, sahip olduğunuz bu gücü sonuca ve başarıya taşımamız lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, başarılı milli sporculara ödüllerini vermesiyle tören son buldu.