DHA YURT BÜLTENİ - 11

Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy köyünde tören düzenlendi. Şehit eşi Seyhan Kapaklıkaya ve şehit çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip, gözyaşı döktü. Şehit eşi küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunarak ağladı. Şehit annesi Hatice Kapaklıkaya da oğlunun tabutu başında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kız kardeşi Nazife Yiğit de ağabeyi için gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya için Dereköy Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın 2012’den itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze alanı detayları

Yakınlarının tabuta sarılması

Çocuklarından detay

Namazın kılınması

Detaylar Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN,(DHA) ======================== Ateşe atılan sprey boya kutusu Tayfun'u bu hale getirdi Erzurum'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu Tayfun Aydın'ın (11) yüzü yandı.

Olay, 11 Mayıs günü Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi. Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Tayfun Aydın, kardeşiyle birlikte dedesi İzzet Aydın'ı ziyarete giden Tayfun, oynamak için dışarıya çıktı. Bu sırada çocuklar, etraftan topladıkları çalı çırpıyı yakıp ses çıkarmak için sprey kutusunu ateşin içerisine attı. Sprey boya kutusu o sırada yere eğilen Tayfun’un yüzüne patladı. Arkadaşlarının yandığını gören çocuklar hemen durumu Tayfun'un ailesine verdi. Yüzünde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Tayfun Aydın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Tayfun Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

"Bisiklet sürüyordum. Kardeşim ve arkadaşları oyun oynuyorlardı. Ben de yanlarına gittim. Yerden çubuk almak için eğildim. Ayağı kalkınca birden sprey boya patladı. Ben bilmiyordum onu oraya attıklarını. Ben de korktum aşağıya doğru kaçtım biraz. Yüzümdeki plastik parçaları almaya çalıştım. Halamı ve amcamı çağırdılar. Onlarla hastaneye geldik. Doktorlar güneşe çıkmamı, yoksa yüzümde lekeler oluşacağını söylediler. Bir daha ateşe yaklaşmam ve maytapla asla oynamam. Çocuklar da ateşe yaklaşmasın, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar. Babannem ve halam beni merak etmesinler, çok iyim."

Eşinin 6 yıl önce elektrik akılıma kapılarak iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen anne Hatice Aydın ise “Olay sırasında ben yoktum. Küçük oğlumla beraber dedesindeydi. Köye gittikten iki saat sonra haber geldi. Çocuklar ateş yakmışlar Tayfun da yanlarına gitmiş. O sırada ateşin içine sprey boya atmışlar. O Tayfun'un yüzüne patlamış. Dedesi beni aradığında acile gelmişlerdi. Ben hastaneye geldiğimde oğlumun durumu kötüydü. Sprey boya kutusunun parçaları yüzündeydi. Tedavi sonrası şimdi iyi çok şükür. Durumu iyiye gidiyor. 1 yıl dikkat edilecek, güneşe çıkmayacak. Eğer 1 yıl dikkat edersek doktor iz kalmayacağını söyledi. Eşimden kalan maaşla üç çocuğum ve ben geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tayfun Aydın'ın hastane odasında annesi ile beraber kalması

-Tayfun Aydın'ın el ve yüzünden detay

-Hatice Aydın ile röp

-Tayfun Aydın ile röp

-Tayfun Aydın'ın yüzünün yanmadan önceki fotoğrafı

-Tayfun Aydın'ın yüzün yandıktan sonraki fotoğrafları SÜRE: 04.27 BOYUT: 498 MB Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ==================== Telefon dolandırıcısı ‘Biz açarız’ dedi, kasayı aldı Kocaeli’de, kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcının yalanına inanan kişi, paraların kasada olduğunu söyledi. Eve gelen dolandırıcı, kasanın açılamadığını görünce ‘Biz açarız’ diyerek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı alıp götürdü.

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan kişileri telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi, ‘Adınız FETÖ olaylarına karıştı’ yalanıyla 3 kişiden toplam 200 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler durumu polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak çalışmalara başladı.

AÇAMADIĞI ÇELİK KASAYI ALDI

Polis, 3 Mayıs günü Sakarya'da yaşayan kişinin telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak telefonla aldığı talimatlar doğrultusunda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine 90 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası getirerek istenilen yere bıraktığını, 14 Mayıs günü İzmit'te yaşayan kişiden 60 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındığını belirledi. 16 Mayıs günü ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kişinin evine gelen telefon dolandırıcılarının, kasanın açılamadığının bildirilmesi üzerine kasayı kendilerinin açabileceklerini belirterek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı aldıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, vatandaşları dolandıran şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan A.K.(25) olduğunu belirledi. Zanlının Karamürsel'de ailesi ile birlikte yaşadığı eve baskın düzenlendi. A.K.'nin evinde yapılan aramada dolandırdığı kişilerden birine ait kimlik ele geçirilirken, Gölcük'ten çalınan kasa ise evinin yakınındaki metruk binanın içerisinde bulundu. Gözaltına alınan A.K., sorgusunda suçunu kabul ederken, mağdurlara yapılan telefon aramalarının ise il dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının asayişten çıkışı

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =========================== Kaçak maden ocağında ölen genç maden işçisi toprağa verildi Zonguldak'ta, kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Taner Nasuhoğlu(19) gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Dün saat 03.00 sıralarında, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür ve taş yığınlarının altında kalan maden işçisi Taner Nasuhoğlu, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşları, yaralanan maden işçisini Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Taner Nasuhoğlu’nun yolda duran kalbi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda ikinci kez kalbi duran Taner Nasuhoğlu, bu kez doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

23 Mayıs'ta doğum günü olduğu öğrenilen Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Taner Nasuhoğlu, Sapça Köyü’ndeki evinde alınan helallik sonrası köy camiine götürüldü. Güçlükle ayakta duran baba Bilal Nasuhoğlu taziyeleri kabul etti. Taner Nasuhoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

MUHTAR: ZONGULDAK’IN KADERİ BU

Ölen gencin dayısı ve Sapça Köyü muhtarı Şenay Nasuhoğlu, yeğeninin geçen yıl liseden mezun olduktan sonra gündelik işlerde ve kaçak ocaklarda çalışmaya başladığını söyledi. Yeğeninin işsizlik nedeniyle kaçak ocağa girdiğini anlatan Şenay Nasuhoğlu, şöyle dedi:

"Günlük olarak 100 lira ve üstü alıyordu sanırım tam emin değilim. Zonguldak’ta alın yazısı mı diyeyim, ikinci bir iş sahası olmadığından yeterli iş imkanları bulamadığından tabi bunların bir bölümü şehir dışına çıkarak buralarda geçimini sağlamaya çalışıyorlar. İmkanı olmayanlar buradaki kaçak ocaklarda çalışıyor. Zonguldak’ın genelde kaderi bu diyelim. İnsan aile geçimini sağlayamadıktan sonra insanlar artık ölüm pahasına bile, yuvasını devam ettirebilmek için ailesini geçindirebilmek için zorunlu olarak da bu işlerden faydalanmak zorundalar. İş imkanı yok ne yapacak? Kimse inkar edemez. Zonguldak’ın kaderi bu."

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, kaçak ocağın sahibi oldukları değerlendirilen R.P. ve Ş.N.’yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.