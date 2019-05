DHA YURT BÜLTENİ -11

DENİZLİ Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde 1919 öğrencin aynı anda harmandalı oynadı. Halkoyunları gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından, Valilik önünden etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada düzenlenen törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri, Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Teoman Sancar, Denizli Garnizon Komutanı Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan tarafından girdikleri yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. 1919 ÖĞRENCİ HARMANDALI OYNADI Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1919 lise öğrencisi, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde toplu bir şekilde Harmandalı oynayarak kutladı. Protokol üyelerinin de izlediği etkinlikte öğrencilerin aynı anda yaptığı halkoyunları gösterisi görsel bir şölen oluşturdu. Kaldırımlarda gençlerin gösterisini izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. 500 ÖĞRENCİ, 100'ÜNCÜ YIL KOREOGRAFİSİ YAPTI Merkezefendi ilçesindeki Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir çalışma yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 500 öğrenci, beden eğitimi öğretmeni Erol Kayhan öncülüğünde 8 günlük çalışmanın ardından okul bahçesinde '100. Yıl ve 19 Mayıs 2019' yazılı koreografi oluşturdu. Koreografi drone ile görüntülendi. Okul müdürü Türkan Negiş, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yılın okul olarak bu önemli günü coşkuyla kutladıklarını söyledi. AYDIN Aydın'daki 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çelek sunumunun ardından öğrenciler kortej eşliğinde İstasyon Meydanı'ndan Adnan Menderes Stadı'na yürüdü. Kutlamalar stadda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önem taşıyan konuşmalar yapıp, cimnastik, tekvando, güreş ve halkoyunları gösterileri sundu. Daha sonra Gençlik Haftası kapsamında bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler öğrencilerin yapmış olduğu el işleri sergisindeki standları gezdi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim de izledi. KUŞADASI'NDA KARADA VE DENİZDE COŞKU VARDI 19 Mayıs coşkusu Kuşadası'nda ise Atatürk Meydanı'nda yaşandı. Meydanı dolduranlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından hepbir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, Şehit Kaya Aldoğan Lisesi öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, gençliğin de Atatürk'e cevabını seslendirdi. Halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Tören alanının bulunduğu bölgede, üzerine Bandırma yazan ve Atatürk ile Türk bayraklarının asıldığı gezi teknesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını canlandırdı. Bir su sporu merkezinin parasailing eğitmenin gökyüzüne çıkardığı Türk bayrağı ile kutlamalara renk kattı. MUĞLA Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından başlayan 'Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü' kutlamaların adresi olan Atatürk Stadyumu'nda sonra erdi. Stattaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Rahvan at binicilerinin geçişinin ardından Muğla Özel Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdiği 19 Mayıs Oratoryosu alkış aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Dansları Topluğu'nun zeybek gösterisinin ardından tekvando ve judo sporcları hünerlerini sergiledi. 15 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkan ve 1100 kilometre pedal çevirip kente ulaşan 20 kişilik bisikletli grup, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Esengül Civelek'e teslim etti. MANİSA Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Manisa'da törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program nedeniyle çevrede geniş güvenlik önemleri alındı. Resmi törenler, saat 10.00'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören alanında bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular 100'üncü yıla özel hazırlanan 100 metre uzunluğundaki bayrağı açarak Halil Erdoğan Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na geçti. Protokol üyeleri de açılan dev bayrağın arkasından yürüdü. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara katıldı. Program Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk konuşmasında, 19 Mayıs 1919 tarihin milletimiz ve devletimiz tarafından unutulmayacak tarihi bir gün olduğunu hatırlattı. Öztürk, '"19 Mayıs, vatanı işgale uğramış, yorgun ve fakir düşmüş milletimizin, kendisine sonsuz güven duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şartlar ne olursa olsun düşmana teslim olmayacağını gösterdiği, geleceğini yeniden inşa etmek üzere aydınlık günlere yelken açtığı gündür"' dedi. Konuşmaların ardından tören öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp, şiirler okumasıyla devam etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki taekwondo, jimnastik, judo ve güreş sporçuları gösteriler sundu. Taekwondo sporcuları yaptıkları gösteri sonunda açtıkları Türk bayrağı ile büyük alkış topladı. Törenin sonunda ise protokol üyeleri tarafından Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcularına içerisinde Manisa ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi. Program gösterilerin ardından sona erdi. ALAŞEHİR'DEKİ KUTLAMALARDA ÖĞRENCİLER SLOGAN ATTI Alaşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahı boyunca yürüyüp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Yürüyüş aynı meydanda son buldu. Yürüyüşün sonunda meydandaki Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İskiklal Marşı okundu. Ardından Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Tören öğrencilerin kompozisyon ve şiir okuması ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamındaki şiir, kompozisyon, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. KIZ ÖĞRENCİ BAYILDI Kutlamalar esnasında bayrak, flama grubunda görevli olan Selahattin Barutçuoğlu 9'uncu sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz bayıldı. Düşme anında elindeki bayrağı bırakmayan Kurnaz'ı diğer arkadaşları son anda tutup, başının yere çarpmasını önledi. Kurnaz'a ilk müdehaleyi aslen dişhekimi olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve kutlamalara katılan Aile Hekimi Neşe Zengin yaptı. Kurnaz, daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kurnaz'ın sıcağa bağlı direnç düşüklüğü nedeniyle bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. UŞAK 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda valilik tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkarak, başlattığı milli mücadelenin, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve sporcular, gösteri sundu. Tören, ulusal yarışlarda derece elde edenlere madalya verilmesiyle sona erdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri öğrenci ve katılımcılara gün için özel olarak yaptırılan 100'üncü yıl bileklikleri dağıttı. Foça Jandarma Komando Okulu Eğtim Merkezi Komutanlığı Dalış Timi'nin sualtında yüzerek limana getirdiği Türk bayrağını Kaymakam Ali Çetin'e teslim etmesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar Foça Belediyesi Foklor Ekibi ve 100 dolayında çalışanın birlikte oynadığı zeybek oyunları gösterisi ile tamamlandı. Foça'daki kutlamalar akşam gerçekleştirilecek fener alayı ve 'Fondip' gruplarının konseriyle devam edecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te düzenlenen programlarda coşkuyla kutlandı.

Eskişehir’de kutlama programı valilik bahçesinde yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, milli mücadelenin 100’ncü yılı olduğunu hatırlatarak, “Bugün, Büyük Önder Atatürk’ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal’ in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının, Ulusal egemenliğin başlangıcıdır 19 Mayıs. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi için buna inanan ve "Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen Ulu Önder, yediden yetmişe, bu amaca inanan her insanımızı arkasına alarak Milli Mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Milli Mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır" dedi.

ÖĞRENCİLER DEV BAYRAK AÇTI

Konuşmanın ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Özdemir Çakacak tarafından verildi. Öğrencilerin spor ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, kutlamaların sonunda Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri eşliğinde ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrencilerin sırtında taşıdığı dev Türk bayrağı açıldı. Programı izleyenler dev Türk bayrağı önünde selfie çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR

Bilecik’teki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlama programında Vali Bilal Şentürk, Ak Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Murat Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan spor gösterilerini ilgiyle izlendi.

KÜTAHYA’DAKİ 19 MAYIS PROGRAMI

Kütahya’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Zafer Meydanı’nda ki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Dumlupınar Spor salonundaki devam eden törende, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, salondaki bulunanların bayramını kutladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, “Bu mücadeleyi Zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır" dedi.

Programda çeşitli spor dallarında dereye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından, halk oyunları ve spor grupları gösterisiyle tamamlandı.