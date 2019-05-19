DHA YURT BÜLTENİ -11

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlediği yarışmanın sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen programda açıklandı. TOBB ve TEPAV, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda açıkladı. Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda oda, borsa başkanı ile TOBB kadın ve genç girişimciler kurulu başkanları katıldı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde birinciliği 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 5324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması aldı. Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin daha çok zengileşmek ve refahını artırmak için küresel ekonomiyle daha fazla bütünleşmek zorunda olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100 başarı öykülerinin, hayata yeni atılacak gençlerimizi girişimci olmaya teşvik etmesini umut ediyoruz. Türkiye 100 şirketleri, sergiledikleri üstün büyüme performanslarıyla, ülkemiz ekonomisinin dinamosu konumundalar. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesidir. Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirket, 2015-2017 döneminde cirosunu ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon TL. Şirketler 2015 - 2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 oranında artırdı. Bu 100 şirketin yüzde 63'ü ihracat yapıyor. İhracatta, Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. İhracat yapan firmalar toptan ticaret sektöründe yoğunlaşıyor" dedi.

BAKAN VARANK KUTLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 100 şirketin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, 2012 yılından bu yana TÜBİTAK'ın öncülüğünde yürütülen Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'na değindi. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip programın önemini anlatan Bakan Varank, "7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz BİGG programıyla gençlerimize, bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere 175 milyon lira destek sağladık. Bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız TÜBİTAK BİGG programının ikinci çağrısı da sonuçlandı. İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz" dedi. 81 İLDE 25 BİN EĞİTİM PROGRAMI

Bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 25 bin eğitim programı açtıklarını, bu programlarda 1.5 milyon katılımcıya girişim eğitimi verdiklerini de anlatan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında girişimcilik dersi alan 230 bin gencimize KOSGEB aracılığıyla yeni Girişim Destek Programı'na başvuru hakkı tanıdık. Üniversitelerce, örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri için, 141 üniversiteye uygulamalı girişimcilik eğitimi onayı verdik. Son 10 yılda kendi işini kuran 50 binden fazla girişimcimize 1 milyar 600 milyon lira destek sağladık. 22 bin kadın girişimcimiz de bu desteklerden yararlandı. En hızlı büyüyen 100 şirketimizin 27 tanesine ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK aracılığıyla 27 milyon lirası hibe olmak üzere 72 milyon lirayı aşkın destek vermişiz."

'HEDEF YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELMEK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye'nin hedefinin yüksek gelirli ülkeler arasında girmek olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, "Girişimciler hayali geniş olan, toplumun ihtiyaçlarını ve fırsatlarını iyi sezgileyen, iyi değerlendiren ve ileriyi görebilenler. Burada bugün sizlerde ileriyi görebildiğiniz için buradasınız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda hedefi yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek. Bu doğrultuda da sektörlerde özellikle teknoloji, Pazar ve markalaşmaya daha fazla yer vermemiz gerekmekte. Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı olarak 2018 yılında imalat sanayide, yüzde 3.5 olan ileri teknoloji ürün ihracatı oranını yüzde 14'lere çekmek üzere bizde politikalarımızı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Programın ardından en hızlı büyüyen 100 şirketin yöneticilerine plaketleri verildi. Görüntü Dökümü

-------------------------- -TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması -Bakan Mustafa Varank'ın konuşması -Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması -Plaket taktiminden görüntü

-Toplantıdan detay görüntü Haber-Kamera: Nedim KOVAN-SAMSUN-DHA =========================== Birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtılar: 4 yaralı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki gruptakiler birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı, 4 kişi yaralandı. Olay saat 13.00 sıralarında, Arifiye Kumbaşı Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki gruptakiler, birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunuldu. Olayın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, olay yerinde incelemeler devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR ============================

Bartın'da yağmur köy yollarına ulaşımı aksattı Bartın'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kaldı. Bazı köy yollarına ulaşım aksadı. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bartın merkeze bağlı Çaybükü Akçamescit ve diğer grup yolları bağlantıyı sağlayan geçici menfez köprüsünde biriken çöpler nedeniyle su akışı yavaşladı. Sabah saatlerinde özel idare ekipleri biriken çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış yaptığı açıklamada, “Aşırı yağışlar nedeniyle Çaybükü Akçamescit ve diğer grup köyleri ile ulaşım sağlayan geçici menfez köprü kapanmış, ulaşım sadece eski köprü üzerinden binek araçlara kontrollü olarak geçiş verilmiştir.ö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sel sularından detay

-Ekiplerin çalışmaları

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ============================= Bingöl'de, 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı Bingöl'de,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Karşıyaka Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan program, şehitler için saygı duruşunda bulunmasıyla başlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikler, öğrencilerin sergilediği gösterinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Kutlamalardan görüntü

- Programa katılanlar

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) =========================== Sıcaktan bunalan denize ve sulama kanalına koştu Antalya'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Denize gidemeyen bazı çocuklar ise tehliyekeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinledi. Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemenin keyfini sürdü. Sahilde göreve başlayan cankurtaranlar ise plajda olası boğulma vakasına karşı hazır bekledi. Sahilde kıyıya yakın bir noktaya kurulan deniz salıncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Falezler kıyısında bulunan bir kayalıktan denize atlayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Denizin ve kentin keyfini çıkardığını belirten Kemal Abbas Koca, deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu, hafta sonu tatilini burada çocukları ve ailesiyle birlikte geçirerek değerlendirdiklerini söyledi. Havva Aytek Aytemur ise deniz sezonunu açtıklarını ve havanın sıcak olduğunu söyledi.

'TEHLİKE' SEZONU AÇILDI

Kentte denize giderek serinleyenlerin yanı sıra serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarını tercih edenler de oldu. Bir grup çocuğun, sulama kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olmasına aldırış etmeden kanalda yüzmeleri dikkati çekti. Kanalda yüzmenin daha keyifli olduğunu belirten çocuklar, kendilerini uyaran vatandaşlara aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı 22, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Denizde yüzenlerin görüntüsü - Sahilde güneşlenenler - Sahilden detay görüntüler - Vatandaş röportajları - Konyaaltı Sahili’nin genel görünümü - Kanalda yüzen gençler - Kanalda yüzen gençlerle röportaj - Detaylar HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) =========================== Ege'de 19 Mayıs coşkusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıldönümü Ege'deki illerde coşkuyla kutlandı. Meydanlar, caddeler, kamu kurum ve kuruluşları ile evlerin balkonları Türk bayrakları ile donatıldı. 7'den 77'ye herkes ellerinden Türk bayrakları alanlara ve sokaklara döküldü. Coşkunun her tarafı sardığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

DENİZLİ

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde 1919 öğrencin aynı anda harmandalı oynadı. Halkoyunları gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından, Valilik önünden etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada düzenlenen törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri, Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Teoman Sancar, Denizli Garnizon Komutanı Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan tarafından girdikleri yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

1919 ÖĞRENCİ HARMANDALI OYNADI

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1919 lise öğrencisi, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde toplu bir şekilde Harmandalı oynayarak kutladı. Protokol üyelerinin de izlediği etkinlikte öğrencilerin aynı anda yaptığı halkoyunları gösterisi görsel bir şölen oluşturdu. Kaldırımlarda gençlerin gösterisini izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

500 ÖĞRENCİ, 100'ÜNCÜ YIL KOREOGRAFİSİ YAPTI

Merkezefendi ilçesindeki Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir çalışma yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 500 öğrenci, beden eğitimi öğretmeni Erol Kayhan öncülüğünde 8 günlük çalışmanın ardından okul bahçesinde '100. Yıl ve 19 Mayıs 2019' yazılı koreografi oluşturdu. Koreografi drone ile görüntülendi. Okul müdürü Türkan Negiş, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yılın okul olarak bu önemli günü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

AYDIN

Aydın'daki 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çelek sunumunun ardından öğrenciler kortej eşliğinde İstasyon Meydanı'ndan Adnan Menderes Stadı'na yürüdü. Kutlamalar stadda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önem taşıyan konuşmalar yapıp, cimnastik, tekvando, güreş ve halkoyunları gösterileri sundu. Daha sonra Gençlik Haftası kapsamında bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler öğrencilerin yapmış olduğu el işleri sergisindeki standları gezdi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim de izledi.

KUŞADASI'NDA KARADA VE DENİZDE COŞKU VARDI

19 Mayıs coşkusu Kuşadası'nda ise Atatürk Meydanı'nda yaşandı. Meydanı dolduranlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından hepbir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, Şehit Kaya Aldoğan Lisesi öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, gençliğin de Atatürk'e cevabını seslendirdi. Halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Tören alanının bulunduğu bölgede, üzerine Bandırma yazan ve Atatürk ile Türk bayraklarının asıldığı gezi teknesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını canlandırdı. Bir su sporu merkezinin parasailing eğitmenin gökyüzüne çıkardığı Türk bayrağı ile kutlamalara renk kattı.

MUĞLA

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından başlayan 'Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü' kutlamaların adresi olan Atatürk Stadyumu'nda sonra erdi. Stattaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Rahvan at binicilerinin geçişinin ardından Muğla Özel Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdiği 19 Mayıs Oratoryosu alkış aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Dansları Topluğu'nun zeybek gösterisinin ardından tekvando ve judo sporcları hünerlerini sergiledi. 15 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkan ve 1100 kilometre pedal çevirip kente ulaşan 20 kişilik bisikletli grup, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Esengül Civelek'e teslim etti.

MANİSA

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Manisa'da törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program nedeniyle çevrede geniş güvenlik önemleri alındı. Resmi törenler, saat 10.00'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören alanında bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular 100'üncü yıla özel hazırlanan 100 metre uzunluğundaki bayrağı açarak Halil Erdoğan Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na geçti. Protokol üyeleri de açılan dev bayrağın arkasından yürüdü. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara katıldı. Program Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk konuşmasında, 19 Mayıs 1919 tarihin milletimiz ve devletimiz tarafından unutulmayacak tarihi bir gün olduğunu hatırlattı. Öztürk, '"19 Mayıs, vatanı işgale uğramış, yorgun ve fakir düşmüş milletimizin, kendisine sonsuz güven duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şartlar ne olursa olsun düşmana teslim olmayacağını gösterdiği, geleceğini yeniden inşa etmek üzere aydınlık günlere yelken açtığı gündür"' dedi.

Konuşmaların ardından tören öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp, şiirler okumasıyla devam etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki taekwondo, jimnastik, judo ve güreş sporçuları gösteriler sundu. Taekwondo sporcuları yaptıkları gösteri sonunda açtıkları Türk bayrağı ile büyük alkış topladı. Törenin sonunda ise protokol üyeleri tarafından Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcularına içerisinde Manisa ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi. Program gösterilerin ardından sona erdi.

ALAŞEHİR'DEKİ KUTLAMALARDA ÖĞRENCİLER SLOGAN ATTI

Alaşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahı boyunca yürüyüp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Yürüyüş aynı meydanda son buldu. Yürüyüşün sonunda meydandaki Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İskiklal Marşı okundu.

Ardından Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Tören öğrencilerin kompozisyon ve şiir okuması ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamındaki şiir, kompozisyon, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

KIZ ÖĞRENCİ BAYILDI

Kutlamalar esnasında bayrak, flama grubunda görevli olan Selahattin Barutçuoğlu 9'uncu sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz bayıldı. Düşme anında elindeki bayrağı bırakmayan Kurnaz'ı diğer arkadaşları son anda tutup, başının yere çarpmasını önledi. Kurnaz'a ilk müdehaleyi aslen dişhekimi olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve kutlamalara katılan Aile Hekimi Neşe Zengin yaptı. Kurnaz, daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kurnaz'ın sıcağa bağlı direnç düşüklüğü nedeniyle bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UŞAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda valilik tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkarak, başlattığı milli mücadelenin, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve sporcular, gösteri sundu. Tören, ulusal yarışlarda derece elde edenlere madalya verilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Öğrencilerin slogan atıp, marşlar okuması

-Flama grubunda görevli olan Selahattin Barutçuoğlu 9. Sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz'ın bayılması

-Bayılan kız öğrenciye ilk müdahalenin yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Spor gösterilerinden görüntü

-Öğrencilere ödülleriin dağıtılmasından görüntü

-1919 öğrencinin harmandalı oynaması

-Harmandalı oynanmasından drone görüntüsü

-Öğrencilerin '100. Yıl ve 19 Mayıs 2019' yazılı koreografi çalışmalarından görüntü

-Koreografinin drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Stadyumdaki kutlamalardan görüntü

-Öğrencilerin sorn ve halk oyunları gösterilerinden görüntü

-Gençlik Haftası kapsamında bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarının verilmesinden

görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çelenk sunma töreninden görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Atatürk stadyumundaki kutlamalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çelenk sunma töreninden görüntü

-100 metrelik bayrakla yürüyüş görüntüsü

-Atatürk Spor Salonu'ndan genel görüntü

-Sporcuların gösterilerinden görüntü

-Manisa GenÇlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ÜN konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, DHA) =========================== Malatya'da 19 Mayıs coşkusu Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Malatya'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Merkez Spor Salonu'nda devam etti. Etkinliklerde 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, öğrencilerin yaptıkları gösterilerin ardından sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan detaylar

- Gösteriler

- Halay çekenler

- Şarkı söyleyenler

- Sporcuların gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=========================== Denizde bayrak açtılar İzmir'in Foça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı. İlk olarak Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Deniz Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay İskender Tunaboylu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlama programında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türk Kadınlar Birliği (TKB) Foça şubeleri adına da çelenkler takdim edildi. Sunumları takiben CHP İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat birer konuşma yaptı. Demokrasi Meydanı'nda şenlik havasında devam eden kutlamalar İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Şahin'in açılış konuşmasının ardından bir öğrencinin Atatürk'ün Gençliğe hitabesini , bir başka öğrencinin Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okuması ve arkadaşlarıyla meydandaki katılımcıların yüksek sesle tekrar etmesiyle sürdü. Gençlik Haftası süresince düzenlenen okullararası sportif müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve kupalarının verilmesinin ardından engelli öğrenciler 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oynadı. Foça Spor Lisesi öğrencilerinin cimnastik ve futbol, Foça Belediyesporlu sporcuların taekwondo, Foça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekibinin okçuluk gösterileri, Fokai Yelken Grubu'nun yat kortej geçişi ile tören devam etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri öğrenci ve katılımcılara gün için özel olarak yaptırılan 100'üncü yıl bileklikleri dağıttı. Foça Jandarma Komando Okulu Eğtim Merkezi Komutanlığı Dalış Timi'nin sualtında yüzerek limana getirdiği Türk bayrağını Kaymakam Ali Çetin'e teslim etmesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar Foça Belediyesi Foklor Ekibi ve 100 dolayında çalışanın birlikte oynadığı zeybek oyunları gösterisi ile tamamlandı. Foça'daki kutlamalar akşam gerçekleştirilecek fener alayı ve 'Fondip' gruplarının konseriyle devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhuiyet Meydanı'ndaki törenden görüntü

-Demokrasi Meydanı'nda ki kutlamalardan görünümler.

-Foça Jandarma Komando Okulu Eğtim Merkezi Komutanlığı Dalış Timi'nin sualtında yüzerek limana getirdiği Türk bayrağını Kaymakam Ali Çetin'e teslim etmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında coşkuyla kutlandı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te düzenlenen programlarda coşkuyla kutlandı.

Eskişehir’de kutlama programı valilik bahçesinde yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, milli mücadelenin 100’ncü yılı olduğunu hatırlatarak, “Bugün, Büyük Önder Atatürk’ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal’ in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının, Ulusal egemenliğin başlangıcıdır 19 Mayıs. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi için buna inanan ve "Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen Ulu Önder, yediden yetmişe, bu amaca inanan her insanımızı arkasına alarak Milli Mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Milli Mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır" dedi.

ÖĞRENCİLER DEV BAYRAK AÇTI

Konuşmanın ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Özdemir Çakacak tarafından verildi. Öğrencilerin spor ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, kutlamaların sonunda Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri eşliğinde ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrencilerin sırtında taşıdığı dev Türk bayrağı açıldı. Programı izleyenler dev Türk bayrağı önünde selfie çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR

Bilecik’teki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlama programında Vali Bilal Şentürk, Ak Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Murat Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan spor gösterilerini ilgiyle izlendi.

KÜTAHYA’DAKİ 19 MAYIS PROGRAMI

Kütahya’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Zafer Meydanı’nda ki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Dumlupınar Spor salonundaki devam eden törende, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, salondaki bulunanların bayramını kutladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, “Bu mücadeleyi Zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır" dedi.

Programda çeşitli spor dallarında dereye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından, halk oyunları ve spor grupları gösterisiyle tamamlandı.

Görüntü dökümü:

(ESKİŞEHİR)

-Törene katılanlar,

-Saygı duruşu,

- Ali Osman Tatlısu'nun konuşması,

-Öğrencilerin gösterileri,

-Dev Türk bayrağının açılmasından çekilen görüntüler.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

Görüntü dökümü:

(KÜTAHYA)

-Atatürk Anıtı'na çelenk konulması,

- Feyzullah Gayret'in konuşması,

-Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi,

-Öğrencilerin gösterilerinden çekilen görüntüler.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) Isparta'da 19 Mayıs kutlandı Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı. Burada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen bu değerli emaneti korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak vizyona sahiptir" dedi.

Törende şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gibi gösteriler ilgiyle izlendi. Son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin gösterilerinden görüntüler

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) Ardahan'daki taş ocağında ölen işçi, Zonguldak'ta toprağa verildi Ardahan'daki taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Selçuk Yazgan'ın (38) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi. 12 Mayıs'ta Ardahan'ın Çataldere köyünde bulunan taş ocağında meydana gelen patlamada, Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. Erzurum'da tedaviye alınan Selçuk Yazgan, dün yaşam mücadelesini kaybetti. İşçilerden Murat Çetin'in de sabah saatlerinde ölüm haberi geldi. Selçuk Yazgan'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Selçuk Yazgan'ın cenazesi, Kozlu Askeritepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Maden ve taş ocaklarında 4 kişilik ekibiyle dinamit patlatma işi yapan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Yazgan’ın taş ocağıyla 3 günlük çalışma için anlaştığı ortaya çıktı. Olayın ikinci çalışma günü dinamit patlatma sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Murat Çetin’in cenazesinin de yarın memleketi Zonguldak’a gönderileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

-Cenaze töreninden detaylar

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi ve ailenin taziyeleri kabulü

-Ölen Selçuk Yazgan’ın fotoğrafları Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) =========================== Fethiye'de 9 dalgıç deniz dibinde Türk bayrakları ile geçit töreni yaptı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, deniz dibinde 'Samsun'a çıkışın '100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz' yazılı döviz açıp, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı. Fethiye'de hizmet veren bir dalış merkezinde görevli 9 dalgıç, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaparak kutladı. Dalgıçlardan 3'ü, bir araya getirildiğinde "Samsun'a çıkışın 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazan dövizleri açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' yaptı. Dalış merkezinin sahibi, dalgıç Önder Diktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.