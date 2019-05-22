DHA YURT BÜLTENİ - 11

Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın villasında elleri ve ayakları bağlanarak, kasalarından ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizin çalınmasına yönelik 4 günde, aralarında eski hizmetlileri Moldovalı Lulia Dragusan'nın (34) da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Çoğu Moldova uyruklu olan şüphelilerin, profesyonel çete olduğu ve arkalarında iz bırakmamak için büyük çaba sarf ettiği tespit edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, cumartesi gecesi, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, Sarar çiftini ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, silah zoruyla rehin alınıp, soyulduklarını söyledi. Olayın hemen ardından Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, iş insanı Cemalettin Sarar'ın konutuna giderek, olayla ilgili bilgi aldı.

EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan'nın Yalova'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla olayın ilk şüphelisi olduğu tespit edilen Lulia Dragusan, 15 saat sonra gözaltına alınarak, Eskişehir’e getirildi. Dragusan'ın ifadesi ve bağlantılı olduğu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise villa çalışanlarından Ali Y. (32) ismine ulaşıldı. Ali Y., Eskişehir polisi tarafından gözaltına alındı.

PROFESYONEL EKİP

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili olarak fabrika, konut ve apart otellerin bulunduğu Sümer Mahallesi'ndeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca şehir giriş- çıkışında bulunan MOBESE kameraları da geçmişe dönük incelemeye alındı. Şüphelilerin kameralara yansımamak için büyük çaba sarf ettikleri, çalınan ziynet eşyalarının taşınması için hafif ticari araç ve motosiklet gibi farklı araçlar kullandıkları ve çete oldukları tespit edildi.

ROMANYA SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON

Soygunla bağlantısı olduğu ve Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlenen 8 şüpheli, Bulgaristan polisine verilen bilgilerle Romanya sınırında yakalandı. Hafif ticari araçta, 4'ü kadın 8 şüphelinin yer aldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulgaristan İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmesinin ardından 4'ü kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Moldova uyruklu Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltı işleminin ardından Türkiye'nin iade talebi nedeniyle Sofya'da cezaevine konuldu.

Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemleri sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olan Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan ile Ali Y.'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Haber: Müslim SARIYAR- Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ================= Mezarlığı çevreleyen teller çalındı, vatandaş tepki gösterdi Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar bir mahalleye mezarlığı çevresini koruyan tellerini çalarken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay Tarsus ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sucularlı Mahallesi’nde yaşandı. Hırsız yada hırsızlar mezarlığa ait yüz metre uzunluğundaki çit tellerini çaldı. Mezarlığa ziyaret için giden vatandaşların ihbarı ile mezarlıktaki çit tellerinin yerinde olmadığını gören muhtar Mustafa Yıldırım, durumu yetkililere bildirdi.

Daha öncede köyüne ait su deposunun güneş enerji panelinin de çalındığını belirten Yıldırım, "Gördüğünüz gibi yüz metre mezarlığımızın telleri çalınmıştır, bir an önce yapılmasını istiyoruz. Köy mezarlığımızın kapısı var ama duvarı çiti yok. Buda bir şey anlam ifade etmiyor. Bir an önce mezarlığımız çevresini korunmasını istiyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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-Muhtar Mustafa Yıldırım mezarlık kapısını açarken

-Mezarlığın tabelası

-Mezarların görüntüsü

-Tellerin söküldüğü çitlerin görüntüsü

-Muhtar Yıldırım çitler arasında yürürken

-Muhtar Yıldırım’ın açıklaması

-Muhtar Yıldırım mezarlık kapısını kapatırken

-Genel ve detay görüntü

(BOYUT:294,86 MB) (SÜRE:2,37 DK) Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) =================== Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayın Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra CHP’li belediyelerde çalışan üyelerinin işten çıkartıldığını öne sürerek, "Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilerimize dokunmayın" dedi.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendika tarafından Mersin'de geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuşma yapan Halil Özdemir, yerel seçimlerin ardından Hizmet İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu’na saldırı başladığını söyledi. Özdemir, belediyelerde çalışan işçilerin tehdit ile sendikalarından istifa ettirildiğini, etmeyenlerin de işten çıkartıldığını iddia ederek, "Özellikle CHP’li belediyeler, seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak şehrin temizliğini yapan o şehrin emektarı, yirmi dört saat o şehre hizmet edenleri zorla sendikalarından istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyenlerin yerleri değiştirildi. Daha sonra işten atıldılar. Bolu’da 97 arkadaşımız işinden oldu. Biz şunu diyoruz; Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilere dokunmayın. Bir belediye başkanı hizmet için gelir, insanları ekmeğinden, rızkından etmek için gelmez. Gariban işçileri Ramazan ayında kapı önüne koydular. Hepsinin borcu var, çocuklarının ihtiyacı var ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapının önüne bıraktılar" dedi.

Özdemir, "Türkiye genelindeki tüm belediyelerde taşeronlarla beraber 400 bine yakın işçi var. AK Parti iktidara geleli 17 seneye yaklaştı. Biz hiçbir belediyeye müdahale etmedik. İşçiler kendi sendikalarında beraber çalışıyorlar. Ama ne yazık ki CHP’li belediyeler göreve gelir gelmez ilk işleri sendikamızla uğraşmak oldu" diye konuştu.

Taşerondan kadroya geçen işçilere de müjde veren Özdemir, sosyal ve mali haklarda yaşanılan sorunların 5 ay içinde çözüleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Taşeronda çalışan arkadaşlar için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçmişte taşeronla aynı yerde yemek yemeyen sendikalar şimdi meydanlarda yalan yanlış ifadelerle sizlerin kafasını karıştırıyor. Yalanlarına, iftiralarına inanmayın. Biz sizlerle beraber yola çıktık. Sendikacılıktan öte gönül bağımız, dostluğumuz var. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işçilerimizle aramıza giremeyecek. Bizler yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Kesinlikle bir kuruş aidat almadık. Bundan sonra da beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabiki sıkıntılarımız var ama son beş yılda çok büyük mesafeler katettik. Hayal kırıklığına kapılmak yok. Çünkü siz sağlam bir konfederasyondasınız. Sizlerle yola çıkarken kadro alacağız, sendikal haklar alacağız demiştik. Bunları gerçekleştirdik. Sendikamızın verdiği mücadeleyle 1 milyona yakın işçi kadro aldı. Bu dünyada bir ilk oldu. KİT'lerde, MEB’de çalışan arkadaşların sıkıntıları için de mücadelemizi kararlılıkla veriyoruz.Ama eksiklikler var. Göreceksiniz ki bu eksikliklerin hepsi 5-6 ay içinde giderilecek. Siz üyesi 320 bin olan Türkiye’nin en büyük işçi sendikasının üyelerisiniz. Sendikamıza güvendiğiniz müddetçe başınızı öne eğdirmeyeceğiz."

Kıdem tazminatına da değinen Özdemir, "Yapılacak düzenlemede hiçbir arkadaşımızın hak kaybı olmayacak. Haklarından geriye gitmeyecek, zarar gelmeyecek. Türkiye’de 14 milyondan fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı işçi var. Bunların yüzde 70-80’i kıdem tazminatı alamıyor. Genel Başkanımız hep şunu söyler; 'Bütün işçiler kıdem tazminatı alsın'. Sadece kamuda, belediyelerde değil organize sanayilerde, şirketlerde çalışanlar da alsın. Bizim üyemiz olsun olmasın herkesin kıdem tazminatı alması için mücadele ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonu, kıdem tazminatında kesinlikle hiçbir işçi ve emekçi arkadaşımızın hak kaybı olmayacağını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.

HİZMET-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra CHP'li belediyelerde çalışan üyelerinin işten çıkartıldığını öne sürerek, "Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilerimize dokunmayın" dedi.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendika tarafından Mersin'de geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuşma yapan Halil Özdemir, yerel seçimlerin ardından Hizmet İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu'na saldırı başladığını söyledi. Özdemir, belediyelerde çalışan işçilerin tehdit ile sendikalarından istifa ettirildiğini, etmeyenlerin de işten çıkartıldığını iddia ederek, "Özellikle CHP'li belediyeler, seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak şehrin temizliğini yapan o şehrin emektarı, yirmi dört saat o şehre hizmet edenleri zorla sendikalarından istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyenlerin yerleri değiştirildi. Daha sonra işten atıldılar. Bolu'da 97 arkadaşımız işinden oldu. Biz şunu diyoruz; Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilere dokunmayın. Bir belediye başkanı hizmet için gelir, insanları ekmeğinden, rızkından etmek için gelmez. Gariban işçileri Ramazan ayında kapı önüne koydular. Hepsinin borcu var, çocuklarının ihtiyacı var ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapının önüne bıraktılar" dedi.

Özdemir, "Türkiye genelindeki tüm belediyelerde taşeronlarla beraber 400 bine yakın işçi var. AK Parti iktidara geleli 17 seneye yaklaştı. Biz hiçbir belediyeye müdahale etmedik. İşçiler kendi sendikalarında beraber çalışıyorlar. Ama ne yazık ki CHP'li belediyeler göreve gelir gelmez ilk işleri sendikamızla uğraşmak oldu" diye konuştu.

Taşerondan kadroya geçen işçilere de müjde veren Özdemir, sosyal ve mali haklarda yaşanılan sorunların 5 ay içinde çözüleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Taşeronda çalışan arkadaşlar için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçmişte taşeronla aynı yerde yemek yemeyen sendikalar şimdi meydanlarda yalan yanlış ifadelerle sizlerin kafasını karıştırıyor. Yalanlarına, iftiralarına inanmayın. Biz sizlerle beraber yola çıktık. Sendikacılıktan öte gönül bağımız, dostluğumuz var. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işçilerimizle aramıza giremeyecek. Bizler yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Kesinlikle bir kuruş aidat almadık. Bundan sonra da beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabiki sıkıntılarımız var ama son beş yılda çok büyük mesafeler katettik. Hayal kırıklığına kapılmak yok. Çünkü siz sağlam bir konfederasyondasınız. Sizlerle yola çıkarken kadro alacağız, sendikal haklar alacağız demiştik. Bunları gerçekleştirdik. Sendikamızın verdiği mücadeleyle 1 milyona yakın işçi kadro aldı. Bu dünyada bir ilk oldu. KİT'lerde, MEB'de çalışan arkadaşların sıkıntıları için de mücadelemizi kararlılıkla veriyoruz.Ama eksiklikler var. Göreceksiniz ki bu eksikliklerin hepsi 5-6 ay içinde giderilecek. Siz üyesi 320 bin olan Türkiye'nin en büyük işçi sendikasının üyelerisiniz. Sendikamıza güvendiğiniz müddetçe başınızı öne eğdirmeyeceğiz."

Kıdem tazminatına da değinen Özdemir, "Yapılacak düzenlemede hiçbir arkadaşımızın hak kaybı olmayacak. Haklarından geriye gitmeyecek, zarar gelmeyecek. Türkiye'de 14 milyondan fazla Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı işçi var. Bunların yüzde 70-80'i kıdem tazminatı alamıyor. Genel Başkanımız hep şunu söyler; 'Bütün işçiler kıdem tazminatı alsın'. Sadece kamuda, belediyelerde değil organize sanayilerde, şirketlerde çalışanlar da alsın. Bizim üyemiz olsun olmasın herkesin kıdem tazminatı alması için mücadele ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonu, kıdem tazminatında kesinlikle hiçbir işçi ve emekçi arkadaşımızın hak kaybı olmayacağını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Halil Özdemir'in görüntüsü

-İftardan genel ve detay görüntü

-İftar açılması

-Özdemir'in işçilerle sohbet etmesi

-Özdemir ile röportaj SÜRE:04'53" BOYUT: 548,58 MB Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) =================== Babasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi oldu ELAZIĞ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 566 konutun sahipleri, kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkanlardan Engize Özbay, babasının emekli maaşıyla geçindiğini belirterek, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TOKİ tarafından merkez Bızmışen Aşağı Holpenk Mahallesi'nde inşa edilecek 566 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlardan Engize Özbay, şu an oturduğu evin dayanaksız olduğu için TOKİ'ye başvurduğunu söyledi. Ev sahibi olmaktan mutlu olduğunu anlatan Özbay, "Bu eve çok ihtiyacım vardı. Şu an oturduğum ev yıkılıyor. Yalnız yaşıyorum. Sadece babamdan emekli maaşım var. Bunun dışında herhangi bir gelirim yok. Bu eve çok ihtiyacım vardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kuraya gelen vatandaşlardan görüntü

- Kura çekiminden görüntü

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA) ================== Eskişehir’de 3 TAYAD üyesine gözaltı Eskişehir’de Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 3 kişi, afiş açıp, izinsiz açıklama yapmak isteyince gözaltına alındı.

TAYAD üyesi 3 kişi, Adalar mevkii Porsuk Bulvarı üzerinde ‘Adalet istiyoruz’ yazılı pankart açtı. Açıklama yapmak isteyen Yıldız T., Deniz A. ve Taylan S. çevrede bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis aracına bindirilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Yunus Emre Devlet Hastanesi

-Acil servis ve polisler

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne gitmesi

-Polis aracına binmeleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ======================== Sarkan elektrik kabloları yol kapattı

Çorum'da, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinden geçen elektirik kablolarının sarkması nedeniyle bir süre çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 30 dakika araç ulaşımına kapalı kalan yol, kabloların yol dışına alınması ile yendien açıldı.

İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinden geçen elektrik kabloları yola sarktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri geldi. Trafik ekipleri D-100 karayolunu çift yönlü araç trafiğine kapattı. Elektrik arıza ekipleri kopan kabloları yol dışına alırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan karayolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. Görüntü Dökümü

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- Kopan elektrik kabloları tamir çalışması

-Araç trafiğine kapatılan yol

-Trafik ekipleri

-Araç konvoyu

-Detaylar (SÜRE:2 dk) (BOYUT 27 MB) Haber-Kamera: Mustafa Ulusoy- /ÇORUM, (DHA) ================= Foçalılar tatbikata katılan askeri gemileri gezdi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından olan Denizkurdu-2019 Tatbikatına katılan askeri gemilerden 3'ü, demir attığı İzmir'in Foça ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üç denizde eş zamanlı düzenlediği en büyük planlı tatbikatlardan biri olan Deniz Kurdu 2019'a katılan TCG Tekirdağ keşif karakol gemisi, TCG Tayfun hücumbotu ve TCG 18 Mart denizaltısı, ziyarete açıldı. Foça'nın dışında Aliağa ve Menemen ilçelerinden de çoğunluğu öğrenci yüzlerce kişi gemileri ziyaret etti. Özellikle ilk kez bir askeri gemiye binenler, harekat, silah ve elektronik sistemler ile görevli askerlerin yaşam alanlarını ilgiyle inceledi. Bazı öğrenciler, gemileri yakından gördükten sonra askerlik ve denizci olma konusunda daha istekli hale geldiklerini belirtti.

Gemiyi ziyaret eden Menemen Haldun Koşay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Yaren İnce, İklim Küçükyol ve Esra Aydın, daha önce fotoğraflarını gördükleri gemileri hem dışarıdan hem içeriden görmenin çok keyif verdiğini, sadece süs olarak gördükleri bayrakların ise her birinin ayrı bir anlamı olduğunu öğrenince şaşırdıklarını, Türkiye'nin modern harp gemilerinin varlığıyla gurur duyduklarını söyledi. Menemen Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman ise "Askerlerin ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bizim için ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını, bu ortamda yaşamak için psikolojilerinin ne kadar sağlam olması gerektiğini yerinde gözlemledik, hayran kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Foça Deniz Üssü ziyaret bölgesinden görüntü

- Ziyaretçilerin gemilere girişinden görüntü

- Personelin bilgi aktarmasından görüntü

- Öğretmen Nesrin Karaduman konuşma Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) ===================== Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekne TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve bir dönem devletin üst kademesinin kullandığı 'Goncagül' adlı tekne, Tunceli Valiliği'ne hediye edildi.

Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar tarafından kullanılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknesi 'Goncagül', Tunceli Valiliği'ne hediye edildi. Teknenin teslimatı için Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Sonel, 'Goncagül' teknesinin, kentin turizmi için kullanılacağını söyledi. Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı yaptığı başarılı mücadele sonucunda Tunceli'miz artık huzur ve turizm şehri oldu. Daha önceden gondollarımız, sürat teknelerimiz, gezi teknelerimiz, su jetimiz vardı. Bugün de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız 'Goncagül' adlı bu tekneyi Tunceli'ye armağan etti. Tunceli turizmine hizmet edecek bu güzel ve tarihi 'Goncagül' teknemizin ayrı bir anlamı var. Teknemizi Gölcük Tersane Komutanlığı'mızdan arkadaşlarımız özel olarak getirdiler. Hakikaten emek verdiler. 'Goncagül'ü buraya naklettiler. 'Goncagül', vaktinde fırkateynlerden üst düzey komutanlarımızı, sayın cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı, komutanlarımızı fırkateynlerden alıp gezdiren, ağırlayan manevi bir özelliği var. İnşallah 'Goncagül' bundan sonra Tunceli'de yöre insanımıza, Tunceli'ye gezmeye gelen misafirlerimize hizmet verecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, Munzur Nehri'nde tekne turu yaptı.