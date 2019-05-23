DHA YURT BÜLTENİ - 11

24 bin 883 kişi arasından maden işçisi olanlar sevindi Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1500 yeraltı işçisi için geçen 2 Mart’ta bin kişinin kurasının çekilmesinin ardından bugünde 500 işçi için kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük'te aynı anda yapıldı. 24 bin 883 kişinin katıldığı kura çekiminde, ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

Geçen yıl Zonguldak’ta miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTK’ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçinin kuraları geçen 2 Mart’ta yapıldı. Zonguldak’ta 700, Karabük’te 200, Bartın’da ise 100 kişi kura ile maden işçisi olmaya hak kazandı. Bin kişilik kontenjana toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. 500 kişilik ikinci etap kontenjanına ise başvurular yeniden alındı. TTK’ya alınacak işçiler için Zonguldak’a 350, Bartın’a 100, Karabük’e ise 30 kontenjan ayrıldı. Kura çekimi aynı anda 3 ilde gerçekleştirildi. Toplam 24 bin 883 kişi, maden işçisi olabilmek için başvuruda bulundu. Zonguldak’taki kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve maden işçisi olmak isteyen adaylar katıldı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu birinci kurada belirlenen adayların sisteme girişleri 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini ve iş başı yapacaklarını söyledi.

VALİ BEKTAŞ: ‘ZONGULDAK MADENLERLE VAR OLMUŞ’

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş madenciliğin Zonguldak için ayrı bir önem taşıdığını, taşkömürünün Türkiye’nin hizmetine sunma ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Bunu da öncelikle TTK eliyle sonra da diğer sözleşmeli kuruluşlar eliyle yapmak durumundayız. Dolayısıyla maden işçiliği Zonguldak'ın gündeminde hep oldu ve olmaya da devam edecek. Zonguldak madenle var olmuş. Bu çerçevede TTK'nın faaliyetlerini gerek işçi alma gerekse yenilenme ve sorunları çözme faaliyetlerini önemsiyoruz. Madenci adaylarımız gerçek bir kura ile çekilişe katılacaklar. İnşallah hakları tecelli etmiş olacak. Bu imkan için TTK'ya, hükumetimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BAKAN YARDIMCISI CANSIZ: ‘DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN GAYRET EDİYORUZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak’ın ‘ekmeğini taştan çıkarmak’ deyiminin vücut bulduğu yer olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Cansız, şöyle dedi:

“Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizin gayri safi milli hasıla içerisindeki madencilik payını yüzde 1'ler seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 3'ler hedefine taşıma gayretimiz var. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bunu 4-5 milyar dolarlar seviyesine çıkartma gayretimiz var. Bu inanç öz güven bizde var. Bunu kazanacak maden kaynağımız ve gücümüz de var. Madenciliğin Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızlarından birisi olması ve bu alana daha fazla yatırım yapılabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Bundan dolayı bizler derinlere indikçe yükselir Türkiye diyoruz. İnşallah madencilik sektörü büyüdükçe Zonguldak, Bartın, Karabük, Karadeniz ve tüm Türkiye büyüyecek.”

MİLLETVEKİLİ YAVUZYILMAZ: ‘BİNİN ÜZERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞAN VAR’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuşmasında, TTK'nın 14 bin norm kadrosu bulunduğunu alınan işçi sayısının yeterli olmadığını söyledi. Kurumu ayağa kaldırmak için daha önemli atılımlar yapılması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz, “14 bin 500 madenci çalışması gereken yerde maalesef çok daha düşük sayıda madenci çalışıyor. 2002’de 15 bin işçinin çalıştığı yerde bugüne geldiğimizde yapılan yanlışlık nihayet fark edilmiş ve yerli üretimin arttırılması için madenlerimize işçi alımı başlatılmıştır. Bu sevindirici bir gelişme olsa da diğer yandan oldukça yetersizdir. Çünkü halihazırda ruhsatsız kaçak ocaklarda binin üzerinde kayıt dışı çalışanımız var'' dedi.

KURA ÇEKİMİNE ADAYLARIN İLGİSİ AZ OLDU

Konuşmaların ardından kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişte ilk olarak protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın'da kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, adayların ilgisi birinci kura çekimine göre az oldu. Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda kura çekimine, izleyiciler kura çekmek için sahneye davet edildi. Kura çeken bir kişi, elindeki rakam 9 veya 6 olduğu anlaşılmadan küreye attı. Salondakilerin tepki göstermesi üzerine çekiliş kamera görüntülerinden izlendi. Rakamın 6 olduğu görüntülerden anlaşılmasının ardından kura çekimine yeniden devam edildi.

KURADA İSMİ ÇIKANLAR SEVİNDİ

Zonguldak’ta kurada ismi çıkan evli ve 2 çocuk babası Orhan Kırkıl(29), ismini duymasına rağmen ilk başta sevinemedi. Aynı isim ve soy isimde başka aday olduğu için sevinemeyen Orhan Kırkıl, kura çekimine verilen arada noterin yanına gitti. Listede kendi bilgilerini gören Orhan Kırkıl, kardeşine sarılarak sevindi. Ardından ailesine haber veren Orhan Kırkıl, “İlk kuraya da girmiştim ama çıkmamıştı. Bu sefer içime doğdu. Kardeşimle geldim. Kurada ismim çıktı ama aynı isim ve soyisimde bir kişi daha var. Arada kontrol ettim. İşsizim, çok mutluyum.” dedi. Karabük'ten kuraya katılan Cihat Alagöz(22) de adının okunmasının ardından yanındaki arkadaşına sarıldıktan sonra salondan çıkıp kuzenini telefonla arayarak mutluluğunu paylaştı. Alagöz, “Askerden gelmiştim, boştaydım. Bekliyordum öyle bir iş için. Bu iş için bir baş koyduk. Allah nasip etti. Ekmeğimizi orada yiyeceğiz inşallah. Mutluyum. Seneye Allah herkese nasip eder. Her şeyin hayırlısı.” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ZONGULDAK

-Kura çekimi

-Salondan detaylar

-Orhan Kırkıl ile röp.

-Bakan yardımcısını konuşması

-Deniz Yavuzyılmaz’ın konuşması

Süre: (5:25) Boyut: (608 MB)

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BARTIN

-Salondaki işçiler

-Detay görüntüler

-Kura çekimi

Süre: 1.28 Boyut: 165 MB

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KARABÜK

-İşçi adaylarının küredeki topları kaldırması

-Kamera kaydının incelenmesi

-İtiraz edilmesi ve 9’un 6 olduğu anlaşılması

-Adı okunanların ve yakınlarının sevinmesi

-Adı okunan Cihat Alagöz’ün sevinmesi ve açıklaması

Süre:(06.06) Boyutu:(678 MB.) KARABÜK / BARTIN / ZONGULDAK, (DHA) ==================== Tunceli Belediyesi'nden 'Dersim Belediyesi ve çok dilli hizmet' kararı Tunceli Belediye meclis üyelerince alınan kararda, belediye binasına 'Dersim Belediyesi' tabelası asılması ve çok dilli hizmet kararı alınırken, kayyum yönetimi döneminde Kızılay ile İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz kiraya verilen yerlerin sözleşmesinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında dün, belediye meclis üyeleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinden hizmet kararı alındı.

KARARLAR OY ÇOĞUNLUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis üyelerinin belediye tabelasının değişimiyle ilgili toplantıda alınan kararda şu sözlere yer verildi: "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi."

3 DİLLİ HİZMET KARARI

Meclis üyelerinin, toplantıda çok dilli belediyecilikle aldıkları karar ise şöyle belirtildi: "İlimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."

Tunceli Belediyesi'nde kayyum yönetimi döneminde Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz olarak tahsis edilen yerlerin sözleşmeleri iptal edilmesi ise belediye meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Görüntü Dökümü

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Belediyeden detaylar görüntü TUNCELİ,(DHA) ==================== Trenin çarptığı kadın öldü Niğde'de raylardan geçmeye çalışan 45 yaşındaki Meryem Dal, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Raylardan geçmeye çalışan Meryem Dal'a yük treni çarptı. Yaralanan Dal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Ağlayan yakınlarından görüntü

-Ambulanstan görüntü Süre: 01'33" Boyut: 102 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ============= (Özel) - Sınıf öğretmeni, organik peynir mayası üretti Elazığ'da sınıf öğretmeni Şule Çelik (45), bitkisel ve hayvansal gıda karışımdan organik peynir mayası üretti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) Ar-Ge için 430 bin lira destek alan Çelik, ürettiği ve 1 yıl tüketim ömrü olan mayanın dünyada ilk olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni 2 çocuk annesi Şule Çelik, bitkisel ve hayvansal gıda karışımıyla organik peynir mayası üretti. Şule öğretmen, dünyada ilk olduğunu söylediği ve 1 yıl tüketim ömrü olan maya için KOSGEB'e başvurdu. Çelik'e KOSGEB tarafından mayayla ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yapması 430 bin lira destek verildi. Şule Çelik, aldığı destekle Fırat Üniversitesi Teknokent'te mayayla ilgili inceleme yaptırdı. Çelik, 1 yıl süren inceleme sonucu mayanın tamamen organik ve sağlığa zararının bulunmadığının kanıtlandığını söyledi. Organik peynir mayasının dünyada ilk olduğunu belirten Çelik, "Peynir bizim için çok önemli bir gıda. Sürekli tüketiyoruz. Artık peynirlerde eski lezzet yok. Lezzetten ziyade acı bir tat, şişme ve bozulma oluyor. Biz bunu sıfıra indirmek için bu mayayı bulduk. Bu mayamızla uzun süre peynirler bozulmuyor. Mayanın en büyük özelliği 1 yıl boyunca bozulmadan kalmasıdır. İçinde herhangi kimyasal madde yok, insan sağlığına bir zararı da yok. Elde ettiğimiz mayanın insan sağlığına herhangi bir etkisinin olup, olmadığını incelemek için Ar-Ge yaptık. Fırat Üniversitesi Teknokent'te çalışmamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Bu süreçte mayamızın endüstride kullanılabilmesi ve gücünün artırılması için çalışmalar yaptık. Çalışmalarda çok büyük bir başarı elde ettik" dedi.

Çelik, maya için üretim tesisi kuracaklarını ifade ederek, "Üretime başlarken hem insan sağlığına faydam olacak, hem daha güzel ve lezzetli peynirler elde edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine bir canlılık katacağız" diye konuştu.