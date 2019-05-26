DHA YURT BÜLTENİ -11 

Birecik'te Fırat Nehri kıyısındaki yol çöktü Son bir ay içerisinde 3 kez heyelanın meydana geldiği Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bu kez Fırat Nehri kıyısındaki yol çöktü. Olay, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsünün altındaki sahil yolunda meydana geldi. Bir aydır 3 kez heyelan meydana gelen bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan nehir kıyısındaki yol sahil gürültüyle çöktü. Yolun çöken kısmındaki bölümü Fırat Nehrine gömüldü. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çökme sırasındaki bölgede bulunan bir kişinin ise kaçarak kurtulduğu görüldü. Çökme meydana gelen ve güvenlik amacıyla kapatılan yolda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerasına yansıyan çökme anı

- Bir vatandaş son anda kurtulması

- Yol çöken bölge

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) ============================= Vali Akbıyık'tan Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, asker ve özel harekat polisleri ile iftar yaptı. Vali Akbıyık, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, eski adı Kalane olan, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ve Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer de eşlik etti. Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesinde görev yapan asker ve polisler ile sohbet eden Vali Akbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de telefonla aradı. Akbıyık, Soylu ile Çetin'in selamlarını güvenlik güçlerine iletti. Akbıyık, "Buradaki güvenlik güçlerimiz, çok yüksek moral ve motivasyonla görev yapıyor. Yüksekova, Hakkari ve ülkemiz emin ellerde. Güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, asker ve özel harekat polisleri ile iftar yaptı. Hakkari Valisi Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Yüksekova'daki Efeler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Efeler taburunda bir araya geldiği güvenlik güçleriyle sohbet eden Akbıyık, bölgeden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Akbıyık'ın üs bölgeye gelişi

-Mevzide nöbet tutan asker ve özel harekat polisleri ile sohbet etmesi

-detaylar

-Vali Akbıyık, telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüşmesi

-Vali Akbıyık'ın askerlere iftar açması

-Detaylar

-Vali Akbıyık'ın Efeler Taburu ziyareti Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) ============================= Ballıkayalar ve Kandıra’da ağaçların kesilecek olmasına tepki Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Kandıra Babaköy’de 13 hektarlık alanda yaklaşık 5 bin ağacın ve Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçecek Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle 17 bin ağacın kesilecek olmasına tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılması için çalışma başlatıldı. Ocağın açılması planlanan alanda ağaçlar numaralandırılarak kesim işlemi başlatıldı. Gebze Tavşanlı köyü sınırları içerisinde kalan birinci derece doğal SİT alanı statüsündeki Ballıkayalar Tabiat Parkı sahasından da otoyolun 1,7 kilometrelik kısmının geçecek olması nedeniyle 17 bin ağaç kesilecek. Kocaeli Ekolojik Yaşal Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ile yönetim kurulu üyeleri bugün gerçekleşen toplantıda, Ballıkayalar Tabiat Parkı ve Babaköy ile ilgili görüştü. Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle yolun parka zarar vereceğini açıklayarak, "Yeni yapılan İzmit-İstanbul Otoyolu'nun 64 kilometrelik kısmı Kocaeli sınırlarından geçiyor. Bunun bir kısmı da Ballıkayalar'dan geçecek. ÇED raporunun olumlu olması ve vilayet tarafından kabul edilmesi neticesinde bir sıkıntıya düştük. Yolun Ballıkayalar’dan geçecek bölümü 1,7 kilometre uzunluğunda olacak. Bu kısım parkın kuzey doğusundan geçecek. Ancak orman tahribatı sadece bu kısımda olmayacak. Yapılan otoyol kapsamında 84 hektarlık bir alanda Kocaeli yarımadasındaki ağaçlar tahrip edilecek. Düzenlenen ÇED raporunda ise sadece Ballıkayalar'dan bahsedilmiş. Tahrip edilen diğer yerlerden bahsedilmiyor" dedi.

‘OTOYOLUN ALT YAPISI İÇİN MALZEME ÇEKİLECEK’

Kandıra Babaköy bölgesinde yapılacak orman tahribatına değinen Zengin, “Kandıra Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlanması amacıyla bir taş ocağı açılacak. Taş ocağının açılması için bu alanda yaklaşık 5 bin ağaç kesilmesi planlanıyor. Hatta ağaçların kesilmesine başlandı. Otoyolun alt yapısı için oradan malzeme çekilecek. Zaten sürekli ölümlü kazaların yaşandığı Kandıra Yolu üzerinde büyük bir kamyon trafiği oluşturarak bu malzemeyi inşaat sahasına taşıyacaklar. Yaz günü hem tozu hem de trafiği düşünebiliyor musunuz?ö diye konuştu. ‘TEKRAR ORMAN SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İMKANSIZ’

Ağaçların kesilmemesini talep eden Zengin, “Biz ağaçların kesilmemesini ve bu sahanın taş ocağına teslim edilmemesini talep ediyoruz. Bu alanda taş ocağı açılması, hem bölgedeki turizmi, hem de trafiği baltalayacaktır. Aynı zamanda bu ağaçlar kesildikten sonra o bölgenin tekrar orman sahasına dönüştürülmesi imkansız. Orası işi bittikten sonra tabiatın ortasına bir hançer gibi kalacak. Bu yüzden daha iyi alternatiflerin araştırılmasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntüler

- Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin'in konuşması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, freni boşalan halk otobüsü rampadan inerek binaya çarptı. Otobüs sürücüsü ağır yaralanırken, bina hasar gördü. Kaza öğle saatlerinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta meydana geldi. Harun Özay yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü, yolcu almak için hareket ettikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Hızla rampadan inmeye başlayan otobüsü yönlendirmeye çalışan Harun Özay, kalabalığa çarpmamak için manevra yapınca, İsmail Demirko’ya ait 2 katlı binanın balkonuna çarptı. Harun Özay ağır yaralanırken, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Harun Özay, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüsün binanın balkonuna çarpması sonucu binanın duvarları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Hasar gören binadan görüntüler

Halk otobüsünden görüntüler

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Karlıova'da ters lalelere ilgi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yetişen ters laleler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Hasanova yaylalarında yetişen ters laleleri görmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler, sıklıklarla Karlıova'ya geliyor. Doğa güzelliği ve içinde barındırdıkları rengarenk çiçeklerle özellikle fotoğrafçıların uğrak yeri olan Karlıova'nın, 200 rakımlı yaylalarında yetişen ters laleler ise ayrıca adından söz ettiriyor. İlçe sakinlerinden Bülent Temiz, "2000 rakımlı dağlarımızda yetişen bu çiçeklere sahip çıkmamız gerekir. Karlıovalılar olarak hem kış, hem de bahar aylarındaki doğal güzelliklerimiz ülkemizdeki fotoğrafçıların adeta uğrak yeri oldu. Yaylalarımızda yetişen bu ters laleleri görmek isteyen vatandaşlar her gün buralara gelerek doğa güzelliklerimize hayran kalıyorlar" dedi. Görüntü Dökümü

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- Karlıova dağlarında ters lalelerin görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),(DHA)

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Çocuklar oyuncak şenliğinde gönüllerince eğlendi Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Oyuncak Şenliği'nde renkli görüntüler yaşandı.

Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kent Park'ta gerçekleştirilen şenlikte yüzlerce çocuk, birbirinden ilginç oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında parkın çeşitli noktalarında iş atölyeleri kuruldu, müzik ve dans gösterileri yapıldı. Datça Kent Parkı'nda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 13'üncü Oyuncak Şenliği, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklardan oluşan Reşadiye Sanat Atölyesi müzik grubunun konseri ile devam etti. Profesyonel orkestraları aratmayan minik müzisyenlerin hareketli parçaları ile coşan konuklar, şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardı. Mavili Mor Meleklerin dans gösterisi, izleyenleri büyüledi. Tam bir uyum içinde hareketlerini sergileyen minikler, izleyenlerden alkış aldı. Akademi Datça dans ve jimnastik grubunun gösterileri nefesleri kesti. Özellikle 5 yaş grubu miniklerin başarılı akrobatik hareketleri büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda davetliler, minik jimnastikçileri alkış yağmuruna tuttu.