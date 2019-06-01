DHA YURT BÜLTENİ - 11

Odun kesen kadın komşuya nacakla saldırı güvenlik kamerasında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, evinin yakınındaki müstakil evde yaşayan ve bahçesinde odun kıran komşusu 50 yaşındaki Sevcan Yalman'la gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışan 39 yaşındaki İsmail İ., önce balkonundan komşusuna şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından komşusunun yanına giden İsmail İ., Yalman'ı tekme- tokat ile eline geçirdiği parke taşı ve nacakla döverek, hastanelik etti. O anlar ise, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay, geçen perşembe günü, Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Sevcan Yalman, evinin bahçesinde odun kırmaya başladı. Bu sırada gürültüden rahatsız olan komşusu İsmail İ., evinin balkonuna çıkarak, odun kıran Yalman ile gürültü çıkardığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan İsmail İ., eline geçirdiği cam şişe, parke taşı ve kovayı peşi sıra Yalman'a fırlattı. Parke taşı sırtına isabet eden Yalman, yere yığıldı. Öfkesini dindiremeyen İsmail İ., zemin kattaki balkonunun duvarından sokağa çıkarak Yalman'ın yanına gitti. Tekme- tokat saldırdığı Yalman'ı, daha sonra parke taşıyla darp etmeyi sürdürdü. Kadının elindeki nacağı da alan İsmail İ., yerde yatan yaralı Yalman'a defalarca vurdu. Diğer komşuların araya girmesiyle Yalman, ölümden döndü.

ŞİDDET ANI KAMERADA

İsmail İ.'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusuna uyguladığı şiddet, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde komşusuyla tartışan İsmail İ.'nin parke taşı ve kova fırlatmasının ardından bahçe inmesi, ardından da yerdeki kadına parke taşı ve nacakla defalarca vurması yer alıyor. Komşularının haber vermesiyle ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yalman'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma İsmail İ.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası aynı gün adliyeye sevk edilen İsmail İ., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Balkondan komşusuyla tartışan İsmail İ'den görüntü

- Parke taşı ve kova fırlatması

- Taşın kadına isabet etmesi

- İsmail İ.'nin bahçeye inip, kadını dövmesi Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ======================== Çorum'da zabıta ile dilenci kadınlar arasında arbede Çorum'da, yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta görevlileri ile aralarında arbede yaşanan bazı dilenciler, belediye koridorlarına çişlerini yaptı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklar ile camii önlerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 14 kişi ekip otolarına alınarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çorum Belediyesi önüne getirilen dilenciler ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne girmek istemeyen bazı kadınlar, yerlere yatarak görevlilere zorluk çıkardı. Zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle dilenciler içeriye alındı. Bazı dilenci kadınlar, çişlerini koridora yaptı.

Dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 450 lira paraya el konuldu. Dilenci kadınlardan bazıları paraları saçları ve başına doladığı yazmasının içine saklamaya çalıştı. Dilenci kadınlar, Kabahatler Kanunu'na göre kesilen para cezaları sonrası bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Zabıtaların araçla dilencileri belediyeye getirmesi

-Zabıta ve dilenciler arasında arbede

-Bazı dilencilerin kendilerini yere atmaları

-Kadın zabıta ve iki dilencinin yere düşmeleri

-Koridorda yaşanan arbede

-Zabıtanın üst araması

-Detaylar (SÜRE 5 dk) (BOYUT 81.9 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM (DHA) ==================== Kilis'te Suriyelilerin iş yeri yandı, 1 milyon liralık zarar oluştu Kilis'te, Suriyelilere ait bir indirim mağazasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalede güçlük çektiği yangında yaralanan olmazken, yaklaşık 1 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Yangın dün gece geç saatlerde 7 Aralık Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katındaki Suriyelilere ait, plastik eşya satışı yapılan indirim mağazasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sardı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Zaman zaman küçük çapta patlamaların yaşandığı yangına itfaiye müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi. İş yerindeki hasarın 1 milyon lira olduğu tahmin edilirken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yanan iş yerinden görüntü

- Evlerinin penceresinden izleyenler

- Olay yerindeki kalabalık

- Soğutma çalışması

- Görgü tanıkları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 441 MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ======================= LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı Aksaray’ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Eşmekaya-Eskil arasında meydana geldi. Cavit Öztürk'ün (33) kullandığı 34 İY 3481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Servet Dağlı'nın(52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dağlı'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada Cavit Öztürk, kızı Nisa Öztürk ve Feyza Çaymaz (19) ile Servet Dağlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulunslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servet Dağlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babası ve yengesiyle birlikte LGS 'ye gireceği okula giderken kazanın olduğunu anlatan Nisa Öztürk, öSınava gidiyorduk, otomobil önümüze çıktı. Sonrasını hatırlamıyorumö dedi.

Polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-LGS sınavına giden Nisa Öztürk röp

-Detaylar Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)) ===================== İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Antalya'da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan ve 2 bin 700 lira kira borcu olduğunu söyleyen M.B. (38) için vatandaşlar aralarında para topladı. Toplanan para eksik kalınca bir kişi aracından 2 bin 200 lira getirerek paranın büyük bir kısmını tamamladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan parkın falez kısmında meydana geldi. Parkta bulunan kafeye ait kısımdaki çitleri geçip falezlerin üzerine çıkan M.B., burada oturmaya başladı. Bir süre sonra falezlerden sarkan M.B.'yi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri önlem aldı.

ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Falez kısmına yaklaşan polisler, M.B.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. M.B. polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Polis ekipleri, uzun süren konuşmalar sonucu ikna olmayan M.B.'ye iş bulma vaadinde de bulundu. Bu sırada kafe içerisinde oturan bazı kişiler, oturdukları yerden olayı izlerken, bazıları ise cep telefonuyla görüntü çekti.

VATANDAŞLAR ARASINDA PARA TOPLADI

M.B.'yi vazgeçirmek için konuşan bazı vatandaşlar para toplamaya karar verdi. Bir süre sonra kafede oturan kişilerin masalarını gezerek para toplayan vatandaşlar, toplanan parayı M.B.'ye verdi. M.B.'nin buna rağmen eyleminden vazgeçmemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen bir kişi gelerek borcunun tamamını ödeyeceğini söyledi. Aracına giderek 2 bin 200 lira getiren kişi vatandaşlara dönerek, "150 lira eksik kaldı. Aranızda toplayın çocuğu kurtaralım" dedi. Paranın toplanmasının ardından intihardan vazgeçen M.B.'ye parayı veren kişi telefon numarasını vererek, iş vereceğini de söyledi. M.B. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ====================== Muhtar Doğu, kendi elleriyle yetiştirdiği sebzeleri ihtiyacı olanlara dağıtacak Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürülen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, devraldığı babasının görevini yürütürken, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Muhtar Doğu, "Mahalleme hizmet edip, babamın yolunda olmak istiyorum. Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebze ve meyveleri mahallede ihtiyacı olan ailelere vermek istiyorum" dedi.

Erciş Belediye Meclis Üyesi olan, Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürüldü.

Doğu'nun oğlu 39 yaşındaki evli 3 çocuk babası Veli Doğu, babasının ölümünün ardından yapılan ara seçimlerde muhtar olarak seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimleri'nde de Latifiye Mahallesi Muhtarlığı için yarışan Doğu, 4 rakibine 2 bin oy fark atarak, yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu. Babasından devraldığı muhtarlığı en iyi şekilde yapmak için çalışan Doğu, bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere bahçesinden yetiştirdiği sebze ve meyveleri dağıtacağını söyleyen Muhtar Doğu, "16 Ekim 2016'da şehit edilen babamın görevini bana devrettiler. 2 yıl devam ettiğim muhtarlık görevini elimden geldiğince hakkına uygun yapmaya çalıştım. 31 Mart seçimlerinde kendi mahalleme muhtar adayı olup, rakiplerime 2 bin oy fark atarak muhtar seçildim. Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebze ve meyveleri kendi ellerimle yetiştirip, mahallede ihtiyacı olan ailelere vermek istiyorum. Biz bir ölür, bin çoğalırız. Gerekirse bu vatan için milyonlarca şehit verir ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayız. Vatan sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhtar Doğu'nun bahçede çalışmaları

-Bürosunda röportaj

-Bahçede el arabasıyla çalışması

-Elleriyle bahçedeki otları temizlerken

-Kürekle bahçede çalışması

-Bahçede yapılan röportaj Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)- ==================== Serinlemek isteyenler su parkına koştu Antalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, serinlemek için su parklarına akın etti.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranı yüzde 70'lere ulaştı. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 36 derece olduğu turizm kentinde, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve su parklarını doldurdu. Kent merkezindeki su parkına gelen tatilcilerin kimisi havuza girip serinledi, kimisi de su kaydıraklarından kayarak bu anların keyfini çıkardı. Her yaştan tatilcinin doyasıya eğlendiği havuz kenarlarında güneşlenenler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Su parkının fotoğraf ekibinin çekimler sırasında farklı atmosfer oluşturmak için getirdiği köpek balığı kafası maketi ise turistlerin büyük ilgisini çekti. Köpek balığı maketinin ağzına oturan çocuklar fotoğraf çektirdi. Su parkının maskotu papağan 'Cabbar' ise olup bitenleri tünediği şezlongun üzerinden izledi.