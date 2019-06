DHA YURT BÜLTENİ-11

'MİLLET ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Tekrarlanacak seçim için destek isteyen İmamoğlu, "Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da, partisince Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşan İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi. Konuşması sırasında, memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik anılarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçim için destek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 18 gün görev yaptığını ve bu süreçte İstanbul'a güzel mesajlar verdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul'da bir süreç yaşadım. Seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım; ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz. Bizim insanımız demokrasiye, cumhuriyete ve özgürlüğe alışmış insanlardır. Bizim insanımız yüreğinde her zaman 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır. Bu süreci biz tedavi ederken, bazıları kötü söz kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek istemiyorum. 'Çaldılar' diyebilirler. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz; çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim. Seçildiğimde 18 gün görevde kaldım, İstanbul'a çok güzel mesajlar verdik. 18 günde insanlarımızın gönlünde taht kurduk. 18 gün, milletimizi mutlu ederken, birilerin de aklını başından aldı hatta 18 günde çıldırdılar. Ben var ya o insanları, 1800 günde deli edeceğim deli. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki İstanbul halkı o kadar mutlu olacak ki şaşıracaklar."

2)AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN 'PENÇE' HAREKATI AÇIKLAMASI: ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatıyla ilgili, "Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım" dedi. Çanakkale Kordon'daki öğretmenevinde, AK Parti İl Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, eski milletvekilleri İbrahim Köşdere ve Ayhan Gider, gençlik ile kadın kolları yöneticileri ve çok sayıda partili bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden AK Parti'li Turan, "AK Parti; yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma ve beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu özgüvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti, Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu? Onlar için de iyi oldu, AK Parti için de iyi oldu; ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere imkan sağlandı. 'Tek millet, tek devlet, tek vatan' diyen kim varsa 'baş tacı' diyeceğiz. Bizim için ölçü bu" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatıyla ilgili Turan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor. Tüm imkanlar zorlanarak, tüm imkanlar seferber edilerek, bu ülkenin beraberliği, milli birliği için adımlar atılıyor. Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım. Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz; ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ortak değerler olması lazım. Bu ortak değerleri, meseleyi masaya yatırdığımızda Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili ana muhalefetin bir tek ifadesini gördünüz mü? Var mı bir açıklaması, var mı bir moral motivasyonu? Maalesef yok. Oysa biz terör başta olmak üzere ortak sorunlarımıza tüm partilerin siyasi parti gözetimi yapmaksızın beraber adım atmasını, askere beraber sahip çıkmasını isteriz. 3 tane dangalağın televizyonda çıkıp da askerimize laf atmasının bizim için bir kıymeti yok. Askerimiz gereğini yapacak ve haddini bildirecektir."