DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MARMARİS'TE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, 9 günlük ramazan bayramı tatili için gelenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu başladı. Dönüş güzergahındaki yollarda yoğunluk yaşanırken, plajlar ve otellerin havuz başlarındaki kalabalık ise biraz olsun azaldı. Bayram tatilini Marmaris ve kırsal turistik mahallelere tatil için gelenlerin çoğu, dün akşam ve bugün sabah saatlerinden itibaren dönüş yoluna çıktı. Otellerden otomobilleri ve tur otobüsleri ile ayrılan tatilciler, Cumhuriyet Caddesi'nden Atatürk ve ilçenin çıkışındaki Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 6 kilometrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilciler, Atatürk Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşaklarda trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle 4.5 kilometrelik yolu 25 dakikada geçebildi. Emniyet verilerine göre, dün (perşembe) saat 19.00 ve bugün otellerden çıkışın yapıldığı saat 12.00 itibari ile toplam 11 bin özel ve toplu taşıma aracının ilçeden ayrıldığı bildirildi. Pazar günü akşamına kadar 40 bin aracın daha ilçeden çıkış yapmasının beklendiği belirtildi. Tatilcilerin bir bölümünün ayrılması ile plaj ve otellerin havuz başlarındaki yoğunluk da azaldı. Tatillerine devam edenler ise sabah saatlerinden itibaren denize girip, sere serpe güneşlenirken, kimisi de şezlonglarda kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.

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-Dönüş yolundaki tatilcilerin oluşturdukları uzun araç konvoyları

-Yabancı turistlerin otel bahçesi ve havuz başından görüntüsü

-Hakim bir tepeden plajların görüntüsü Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================================================== 2)TATİLCİLER, UZUNGÖL’E AKIN ETTİ TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, seyir terasından da doğanın keyfini çıkardı. Yoğunluk nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur- kalk yapan çok sayıda araç da arızalandı. Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkan Uzungöl’de, Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini fırsat bilen yerli- yabancı turistler, bölgeye akın etti. Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'e daha çok kent dışından turistler geldi. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen ziyaretçiler, doğanın keyfini çıkarırken, öz çekim de yaptı. Bölgedeki otel ve konaklama tesisleri ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda Uzungöl'deki doluluk oranı, otel, pansiyon ve restoran sahiplerini ise hayli memnun etti.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU Uzungöl’e araçlarıyla gelenler, araçlarını park etmekte zorluk yaşadı. Yoğunluk nedeniyle yoğunluk yaşanan bölgede, dik yokuşta dur- kalk yapan bazı sürücülerin ise araçları arızalandı. Yolda kalan araçlar, çekicilerle kaldırıldı. 'TEKRAR GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ' Bayram tatili için kent dışından Uzungöl’e öğrenci arkadaşlarıyla birlikte gelen üniversiteli Bayram Albayrak,"Biz Karabük Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Karabük’ten geldik. Çok beğendik Uzungöl’ü ve memnun kaldık. Uzungöl’ün havası çok güzel, burası bayağı bir rağbet görüyor gördüğümüz kadarıyla. Burada hoşça vakit geçirdik ve memnun kaldık. İlk defa gelenler var buraya, o arkadaşlar ve öğrencilerimiz de çok beğendiler burayı. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi. 'GENEL OLARAK MEMNUN KALDIK' Bölgeye Van'dan geldiğini anlatan Dürdane Yılmaz da, "Buraya bayram tatili için Van’dan geldik. Öğretmenler olarak buraya geziye geldik. Buranın doğası, ormanla bütünleşmiş bir yerin doğal olarak kalması hoşumuza gitti. Uzungöl’ü çok beğendik fakat kentleşme göl etrafında değil de daha arka taraflara yoğunlaşmış olsaydı ve gölün doğal hali korunmuş olsaydı daha güzel olacaktı. Genel olarak memnun kaldık" diye konuştu.

'ARAÇLA GİRMEKTE ZORLUK YAŞADIK' Uzungöl'de araç yoğunluğu olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade eden Sedat Egeç, "Bursa’dan geldik. Trafiğin yoğun olmasından dolayı Uzungöl’e gidemedik. Araç da biraz yüklü herhalde ondan dolayı da zorluk yaşadık. Çok yoğun bir trafik var" ifadelerinde bulundu. 'SORUN ÇÖZÜLMELİ' Karadeniz turu kapsamında gölü ziyarete geldiklerini kaydeden Olgun Yavuz, "TIR operatörüyüm, buraya Edirne’den geldim. Batum ve Karadeniz turu yapmaya geldik. Tabii bayram tatili olduğu için yollar ve trafik çok yoğun. Trafik kurallarına uymayan sürücüler yüzünden trafik daha da yoğunlaşıyor. Jandarma görevlileri de buradaki trafik problemine çözüm bulmak için çalışıyor. Yukarıdaki hatalı park problemi yüzünden trafik bu hale gelmiş durumda. Turistler de bu durumdan dolayı sıkıntı yaşamaktadır" diyerek park sorununun çözülmesini istedi. 'UZUNGÖL'Ü ÇOK BEĞENDİM' Ağrı'da sınıf öğretmenliği yapan Serpil Tekin, "Ağrı’dan geldik. Uzungöl’ü çok beğendim, doğal manzarası çok güzel fakat biraz fazla betonlaşmaya gidilmiş. Doğal manzaraya müdahale edilmiş olması doğal manzaranın bozulmasına sebep olmuş. Umarım bunu hep birlikte engellemeye çalışırız" dedi.

'DOLULUK ORANI YÜZDE 90’NA ULAŞTI' Uzungöl'de restoran ve otel işletmecisi Mehmet İnan ise "Bu sene bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı Uzungöle büyük bir talep oldu. Günübirlik gelen misafirlerimiz çok fazlaydı. Yurtdışından gelen turistlerle birlikte Uzungöl’deki tesislerin doluluk oranı yüzde 90’na ulaştı. Tahminime göre bir haftaya kadar Uzungölde konaklama kapasitesi yüzde yüze ulaşacaktır" diyerek ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi. UZUNGÖL Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

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-Uzungöl'den detaylar

-Uzungöl'e gelen araç kuyruğu ve arıza yapan araç

-Uzungöl'ü terastan izleyen yoğun kalabalıktan görüntüler

-Göl çevresinde gezinen vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

-Genel detaylar

Görüntü boyutu : 598 MB Haber:Selçuk BAŞAR-Kamera: BİLGE AVCI/DHA-TRABZON ================================================== 3)MUŞ’TA 16 SÜRÜCÜYE 3 BİN 760 TL PARA CEZASI MUŞ’ta, “Güvenli Bayram" uygulaması kapsamında, drone destekli havadan yapılan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 16 sürücüye 3 bin 760 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen “Güvenli Bayram" uygulaması kapsamında drone destekli havadan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 16 sürücüye toplam 3 bin 760 TL para cezası uygulandı. Muş-Bingöl karayolu üzerinde trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone uçuran İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tek tek tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, jandarma ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında, işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan 16 sürücüye 3 bin 760 lira ceza kesildi.