DHA YURT BÜLTENİ-11

Antalya'da tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Arslan'ın cenazesi camiye getirildi. Burada düzenlenen törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Nursel Arslan ve Nazife Demirkapı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. ŞENTOP VE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI Cenaze namazı öncesinde camiye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arslan Ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Şentop ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti ve CHP Denizli Milletvekilleri, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğlende kıldırdığı cenaze namazının ardından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri, Arslan'ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze aracıyla Denizli Asri Mezarlık'a getirilen Arslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, defin işlemi sırasında kürekle mezara toprak attı. KILIÇDAROĞLU: DENİZLİ BUGÜN ONU BAĞRINA BASTI Cenaze töreninin sona ermesinin ardından mezarlıkta kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kazım Arslan son derece başarılı bir milletvekilimizdi. Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Denizli'deki bütün vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı ve sevecen bir insandı. Son derece yardımsever birisiydi. Denizli onu bugün bağrına bastı. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Allah rahmet eylesin" dedi. CHP Lideri, cenaze töreninin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket etti. MÜJDE AR: ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI Cenaze törenine katılan sanatçı Müjde Ar ise, "Çok üzgünüz. Gerçekten müstesna ve eşi bulunmayan bir insandı. Kimselere benzetemediğimiz bir siyasetçiydi. Hayatımızda çok güzel bir etki bıraktı. Kazım Arslan, örnek insan olarak nitelendirilebilecek bir kişiydi. Hayatımda çok insan tanıdım. Kazım bey bambaşka birisiydi. Denizli'ye de çok şey katmış. 2 Haziran'da Honaz ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimi öncesinde dağ tepe demeden dolaşmış. Çok erken ayrıldı aramızdan daha uzun yıllar keşke birlikte olabilseydik" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ CANKURTARAN, 100 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

MERSİN’in turistik merkez Mezitli ilçesinde Soli Halk Plajı’nda kafe işleten Oktay Öztürk (45), bugüne kadar 100 kişiyi boğulmaktan kurtardığını söyledi.

Akdeniz’in en önemli tarihi değerlerinden olan Soli Pompeipolis antik kentinden ismini alan Soli Halk Plajı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentte sıcaklığın nem oranıyla birlikte 35 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Soli Halk Plajı’nı doldurdu. Sahilde kafe işleten Oktay Öztürk, "İşletmecilikten önce benim için her şeyden önemli olan insanların can güvenliğidir. Sahilimizde can güvenliği yok. 10 senedir burada canımı hiçe sayarak sudan çıkardığım 100’e yakın insanı acil yardım ekibi gelene kadar ilk müdahale yaparak boğulmaktan kurtardım. Hayata döndürdüklerimin duasını almak beni mutlu ediyor. 20- 30 arası kişiyi de tüm çabalarıma rağmen maalesef kurtaramadım" dedi.