DHA YURT BÜLTENİ - 11

TEM otoyolundaki kazada ölen anne ve çocukları toprağa verildi İstanbul Beşiktaş'ta 'makas' atarak ilerleyen otomobil sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya (8) memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Kaza, 8 Haziran günü saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan yolculardan Hiranur Özçelik ile kardeşi Yahya Özçelik yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ise Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE ÇOCUKLARI YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Muş'a gönderildi. İstanbul'da cenaze namazları kılınan anne Seyhan Akçil Özçelik, çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik'in cenazesi Hasköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları tarafından karşılanan anne ve çocukları yanyana kazılan mezarlarda dua ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin araçtan çıkarılması

-Cenazelerin taşınması

-Cenazelerin toprağa verilmesi

-Kadınların ağıt yakması (Süre: 01.59 Boyut: 104 MB) Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) ===================== Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2 kardeş öldü, anne-baba ile diğer çocukları yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) yönetimindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Sait (14) hayatını kaybetti, baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Zeren (6) ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında emniyet kemerleri takılı olmadıkları öğrenilen İremnur ile Sait Yılmaz'ın cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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-Olay yerinden görüntü Haber: Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- ======================== Eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı (2)

EŞEKTEN ÜZÜCÜ HABER Muğla'nın Datça ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün çarpıp yaralı halde kaderine terk ettiği eşekten üzücü haber geldi. Komşu ilçeden olay yerine gelerek yaralı hayvanı kontrol eden Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Çağdaş Emre Şarvan ve Marmaris Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Bora Deveci, eşeğin omurgasının kırıldığını tespit etti. Diyaframında yırtık olduğu tespit edilen eşeğin, nefes almakta zorlandığı, arka bacaklarının tutmadığı görüldü ve uyutulmasına karar verildi. Uyutulan eşek, daha sonra gömülmesi için Marmaris Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- İki veterinerin yaralı eşeği muayenesi

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ================= İslahiye’de, çiftçilere anız uyarısı Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak isteyen çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı.

İslahiye’de 145 bin dekar araziye ekili buğday ile 10 bin dekarda ekili arpa hasadı devam ediyor. Hasat mevsimiyle birlikte başlayan yangınlar ise çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Ziraat Odası da yangınların önüne geçebilmek için harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere, mektup, kısa mesaj ve toplantılarla bilinçlendirme çalışması yapıyor. Jandarma ekipleri ise çiftçileri ve vatandaşları oluşturduğu uygulama noktalarıyla uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Jandarmanın çiftçileri uyarması

- Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU :458 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ================ Modifiye araç tutkunları, Gümüşhane'de buluştu Modifiye araç tutkunları, Gümüşhane'de bir araya geldi. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlik renkli geçti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gümüşhane'ye gelen modifiye araç tutkunları, kent dışında belirlenen trafiğe kapalı alanda izin alarak bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin bir araya geldiği buluşmada sürücüler, 250 modifiye araçla kendi aralarında yarıştı, 'drift' çekip meraklılarına görsel şov sundu. Etkinliğe katılanlar, ilgi gösterdikleri modifiye araçları ise yakından inceledi.

'MODİFİYE YAŞAM TARZIMIZ'

Gümüşhane’nin ev sahipliği yaptığı modifiye araç buluşmasına katılan Önder Saltık, modifiyeye gönül verdiklerini söyleyerek, "Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır. Bizler trafiği kesinlikle aksatmadan devlet büyüklerimizin bizlere tahsis ettikleri yerlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi burada paylaşıyoruz" dedi.

'EĞLENMEK İÇİN YAPIYORUZ'

Rize’den gelen Ahmet Can Tunç da, iki aydır buluşma için hazırlanıldıklarını belirterek, "Yaklaşık 50 arabaya yakın arkadaşlarımızla geldik. Bunu eğlenmek için yapıyoruz. Bu tamamen hobidir. Devletimize herhangi bir zararımız yoktur. Buluşmalarımızı trafiğe kapalı alanda gerçekleştiriyoruz Tüm arkadaşlarımızla basıklık yarışması, gerek 'drift', lastik yakma gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kimseye bir zararımız yoktur. Bu, gerekli izinleri alarak yapmış olduğumuz bir buluşmadır" diye konuştu.