DHA YURT BÜLTENİ - 11

Eskişehir’de son 24 saatte metrekareye 52 kilogram yağış düşerken, yağmurun etkili olduğu Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi’nde 15 kadar ev, Ankara karayolu üzerinde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar ve Sarıcakaya ilçesinde seralar ve tarım alanları sular altında kaldı. Eskişehir’de dün etkili olan sağanak yağmur Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapanı Mahallesi’nde sele neden oldu. Etkili yağış sonrası sel suları mahalledeki 15 eve girdi. Bir çok evdeki eşya kullanılmaz hale geldi. Yarım metreye kadar yükselen suların arasında kaldığını anlatan Aysel Kuzu (52), “Dün çok kötü şeyler yaşandı. Ama çok şükür Allah’tan gelene bir şey denmez ama işte görüyorsunuz. Biz içerdeydik, gelinim ve kızım vardı. Ben eşimi 10 yıl önce kaybettim. Sular içeriye doldu. Evin için ve çevresi doldu. Sel suları göbeğime kadar çıktı. Eşyalarımız perişan oldu. Evden suyun içerisinden güçlükle çıkarak kurtulduk. Mecburen evden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklar bağırıyordu, çok korktular. Zaten gariban biriydik, şimdi eşyalarımız tamamen kullanılmaz hale geldi. Yapacağımız bir şey yok. Akşam 4-5 gibi başlayıp 4 saat sürdü. Bize bu konuda yardım etsinler, her yağmurda sel basıyor evimiziö dedi. Yahnikapanı Mahallesi’nde oturan Ali Rıza Aytüre de sel sularının 15 haneye girdiğini ve tarım alanlarının da sular altında olduğunu ifade ederek, “Akşam 4 gibi aniden doluyla karışık yağmur başladı. Kar fırtınası gibi oldu göz gözü görmedi. Biz o anda 50 metre önümüzü göremedik. Yarım saat sonra kadar da sel geldi. Yapacak bir şeyimiz olmadı. Buralarda hep yarım metre seviyesinde sular vardı. Köy olarak perişan olduk, dün gece saat 01.30 sıralarında motorla su boşaltıyorduk. Sel sularının girdiği en az 15 hane var. Arazilerde ekili, pancar, Ayçiçek, arda gibi mahsulleri de sel vurdu. Tarlalar sularla dolduö şeklinde konuştu. MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARI YIKILDI Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir’e gelen ve Ankara karayolu üzerindeki bir alanda çadırda yaşayanları da sel suları vurdu. Etkili yağışın ardından bir çok çadır yıkıldığını anlatan Memduh Engin, “Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak geldik. Dört sıralarında yoğun şekilde yağmur ve dolu yağdı. Fırtına geldi ve çadırlarımız uçta, bir çoğu da yıkıldı. Döşeklerimiz yorganlarımız sular altına kaldı. Erzaklarımız suyun içinde kaldı, yanımızdaki çocuklar perişan oldu. Öyle bir şiddetli rüzgar oldu ki çadırlar yıkıldı. Çocuklarımız ölecek diye korktuk. Şükürler olsun kimseye bir şey demedi. AFAD ve Kızılay gelerek yardımda bulundu. Erzak ve battaniye dağıttılarö dedi. Çadırı yıkılan Zuhal İlkçi ise yağışın ardından felaketi yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Yağmur çok etkili yağdı, ardından da sel oldu. Bu sırada çadırlar uçtu. Engelli çocuklarımızda vardı, elimizden hiçbir şey gelmedi. Çadırlar ve içindeki eşyalarımız gitti. Herkes perişan halde. Devletimizden yardım bekliyoruz. AFAD ve Kızılay yardım getirdi. Şimdi çadırlarımızı tamir etmeye, eşyalarımızı kurutmaya çalışıyoruzö Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) çağrısı üzerine Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri çadırda kalan mevsimlik işçileri dün gece erzak ve battaniye yardımında bulundu. SARICAKAYA’DA SERALAR YIKILDI Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde etkili olan sağanak yağın ardından meydana gelende selde, seralar ve ekili araziler sular altında kaldı. Sarıcakaya Belediyesi ve AFAD ekipleri selden zarar görenler için hasar tespit çalışmalarına başladı. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, sağanak yağmurun çok etkili olduğunu ifade ederek, “Yağışın ardından ilçede seralar ve tarım alanları sular altında kaldı. Sular çekildikten sonra seralarımızda büyük hasarlar olduğunu gördük. Şimdi hasar tespit çalışmaları başladıö dedi. METREKAREYE 52 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ Eskişehir Meteoroloji 3’ncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Odunpazarı ilçesine son 24 saatte 52 kilogram yağış düştü. Sağanak yağmurun etkili olduğu Sarıcakaya ilçesine 29, Seyitgazi ilçesine 39.5 ve Sivrihisar ilçesine ise 21.3 kilogram yağış düştü. Sağanak yağmurun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Sağanak yağmur

-Karayolu ve geçen araçlar

-Yahnikapanı tabelası

-Evlerin yanında su birikintisi

-Bu basan ev içi ve dışı

-Aysel Kuzu ile röp.

-Evi su basanlarla röp.

-Belediye ekiplerinin konuşması

-Evler ve mahalle

-Mevsimlik işçi çadırları

-İşçilerin çocukları

-Yıkılan çadır

-Dışardaki işçilerin eşyaları

-Mevsimlik işçilerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'da 9 günlük bayram tatilini ormanlık alandaki çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Ramazan Bayramı tatili sürecinde yerli turist patlaması yaşandı. 9 günlük tatil sürecinde 3 bin nüfusu olan Akyaka'ya yaklaşık 70 bin kişi tatilini geçirdi. Kadın Azmağı, koyları ve uçurtma sörfü sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen 'Sakin Şehir'de apart ve otellerde boş yatak kalmadı. Tatilcilerin ilçeden ayrılmasından ardından ormanlık alanlarda ortaya çıkan çöp yığınları, yürekleri sızlattı. Yasak olmasına rağmen mangal ve semaver için yakılan ateşlerin külleri ise dikkat çekti. Günübirlik tatil için İzmir'den Akyaka'ya gelen Ramazan Alkan (53), "Buradaki çöp manzarası kabullenilecek bir şey değil. Kendimiz doğanın güzelliğini mahvediyoruz. Akyaka'ya her sene geliyorum. İnsan kendi evini kirletmek ister mi? Burayı da öyle düşünmemiz gerekiyor. Yiyip içip çöplerimizi, ortada bırakmamamız gerekiyor. Yine buralara tatile geleceğiz" dedi.

Tatilcilerden Murat Çetinkaya ise, "Sabah çocuklarım ile birlikte mıntıka temizliği yapmaya çalıştık. Bir daha geldiğimiz zaman daha kötü manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Her birey kendinden sorumludur" diye konuştu.