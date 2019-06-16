DHA YURT BÜLTENİ-11

1)UZMAN ÇAVUŞ VE EŞİ, EVLERİNDE BAŞLARINDAN VURULMUŞ, ÖLÜ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti. Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

CİNNET Mİ, CİNAYET Mİ?

Yasin Delibaşı'nın cinnet geçirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA) ============================================ 2)YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV VE DEPO YANDI SİVAS'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi. Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında köyde Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım düştü. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, ev ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı. Görüntü Dökümü:

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-Yanan evin görüntüleri Haber: Hakan KALELİ/SİVAS (DHA) ============================================= 3)ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Muhammed Siraç Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde Atakent köyü yakınlarında meydana geldi. Seher Yıldız yönetimindeki 63 AJ 012 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seher Yıldız ile yanındaki Fethiye Yıldız, Muhammed Sıraç Yıldız, Yüsra Yıldız ve Yusuf Yıldız ile Merve Kaya yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Siraç Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Yüsra Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.