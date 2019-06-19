DHA YURT BÜLTENİ-11

YHT HATTI TEK HATTAN ULAŞIMA AÇILDI SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan YHT hattı, sabaha karşı tek hattan ulaşıma açıldı. Geyve Dereköy Mahallesi'nde selden ve toprak kaymasından dolayı zarar gören YHT hattında dün geceden bu yana yapılan çalışmalar sabah saat 04.00 sıralarında tek hattan ulaşıma açıldı. YHT’nin sel nedeni ile rayların altının boşaldığı kapanan İstanbul- Ankara yönü Alifuat Paşa ile Arifiye arasındaki hattı açmak için DSİ ile TCDD ekipleri tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan ikinci hattın akşam saatlerinde açılması bekleniyor. D-650 KARAYOLU TAMAMEN AÇILDI Dün gece aşırı yağışlarda çamurlu sel suları nedeniyle kapanan D-650 Karayolu ise Karayolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda gece saatlerinde çift taraflı ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri de sabah erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürdürdü. Ulaşım D- 650 Karayolunda aksamadan devam ediyor.

EVLERE SEL SUYUYLA BİRLİKTE ÇAMUR GİRDİ Dereköy Mahallesinden geçen derenin taşması nedeni ile evlerde su baskını yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile Dereköy Mahallesi sakinleri selden dolayı çamur ve su dolan evlerinde temizleme çalışması yaptı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ve belediyelerin de destekleriyle çamur deryasına dönen mahallerinde temizleme çalışmalarına sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çamur kaplı YHT hattı

-Temizleme çalışmaları

-Açılan D-650 Karayolu görüntüleri

-Evleri sel suyu ile birlikte çamur dolan vatandaşların temizleme çalışmaları

-İş makineleri detayları İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) =================== KÜTAHYA’DA DOLU YAĞIŞI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLERİNİ VURDU KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyünde etkili olan dolu yağışı çilek tarlalarında büyük zarar yol açtı. Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, 100 ton çileğin zarar gördüğünü ifade ederek, “200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 500 bin lira kadar kaybımız varö dedi.

Domaniç ilçesine bağlı 50 haneli Sefa köyünde etkili olan dolu yağışı çilek ve ormancılıkla geçimini sağlayan üreticileri vurdu. Zor şartlarda tarım yaptıklarını ifade eden köylüler, artan yağışlar ve dolunun çilek üretimine de zarar verdiğini söyledi. Domaniç İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, yıllık 200 tonun üzerinden çilek üretimi yaptıkları köyde şiddetli yağışların zarara yol açtığını söyleyerek, “Köyümüz bin 350 rakımlı, ormancılık ve çilek üretimi ile geçinen 165 nüfuslu 50 haneli bir köy. Bu seneye kadar yıllık 200 ton çilek üretimi yapılmaktaydı. Ancak bu sene yağışlardan dolayı bu 200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 500 bin lira civarı kaybımız var. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından çileklerin üzerini kapatılması için destek istiyoruz. Her sene dolu ile karşılaşıyoruz. Çileklerin üzeri kapatılırsa, devlet bu konuda bize yardımcı olursa ekonomiye katkımız devam ederö dedi.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul ise dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışıyla üreticilerin büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Özoğlu, “Dün akşam saatlerinde Domaniç’te ciddi bir dolu yağışı oldu. Sefa köyü demek, çilek üretimi demek. Dolu yağışı sonrası bizimde çilek hasadını bir nevi bitirdi. Buradan yaklaşık 200 ton çilek bekliyorduk. Tahmini 90-100 ton arası çilek hasadından zararımız bulunuyor. Çileklerin doludan dolayı yok olması çiftçilerimize ciddi şekilde maddi zarara uğrattı. Burada sadece çilek değil, elma, erik, kiraz, ceviz, patates ve fasulyesi de zarar gördü. Bizler burada hasar tespit yaptıktan sonra kurumlarımızla birlikte çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapmak zorundayız. Tabi burada çiftçilerimizi de ikaz etmek zorundayız. Bu tür afat olayları için sigortalarını yaptırmalarını istiyoruzö şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

-Çilek tarlaları

-Üreticilerin tarlaları incelemesi

-Köy muhtarı Ali Bayram ile röp.

-Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğlu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)- ========================= Ayak parmağının kesilmesini beklerken bacağından oldu ANTALYA'da sol ayak başparmağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede acil ameliyat olması söylenerek, başka hastaneye yönlendirilen ancak buradan da yer olmadığı gerekçesiyle evine gönderilen Mustafa Yaldız'ın(62), ağrılarının artması üzerine gittiği üçüncü hastanede, sol bacağı kangren nedeniyle kesildi. Antalya'da 30 yıl taksicilik yaptıktan sonra emekli olan Mustafa Yaldız, geçen yıl aralık ayında, sol ayağının baş parmağındaki şişlik ve kızarıklık nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Kalp ve şeker hastası olan Yaldız, hastaneye yatırıldı. Bir kaç gün sonra ise parmağın kesilmesine karar verildi. Ancak doktorlar, hastanelerinde koroner yoğun bakım ünitesi bulunmadığı gerekçesiyle Yaldız'a başka hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Taburcu edilen Mustafa Yaldız, otomobiliyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, acil servisten giriş yaptı. Buradaki görevliler ise hastaya, poliklinikten randevu alarak, gelmesini söyledi.

ÜÇÜNCÜ HASTANE AMELİYATI YAPTI Randevu alıp, ertesi gün aynı hastanenin ortopedi servisinde muayene olan Yaldız'a doktorlar, parmağı ameliyat ile kesmeleri gerektiğini ancak hastanede yer olmadığını belirterek, evine gitmesini, ameliyat tarihi için kendisini arayacaklarını belirtti. Evine dönen Yaldız, ağrıları artınca yakınları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil ameliyata alınan Yaldız'ın kangren olduğu ortaya çıkan sol bacağı, kasık bölgesine yakın bir noktadan kesildi. BACAĞI KESİLDİKTEN SONRA HASTANEDEN 'AMELİYAT' TELEFONU Bacağı kesildikten 2 ay sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden telefonla aranan Mustafa Yaldız'a, ameliyat için gelebileceği söylendi. Hastaneden gelen telefon, Yaldız'ı kızdırdı. Mustafa Yaldız, Hasta ve Engelliler ile Yakınları Derneği'ne (HEYAD) başvurarak, yardım istedi. HEYAD Başkanı Hüseyin Ayhan, Yaldız'ın büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "İhmaller nedeniyle yürüyebilen hasta yatağa bağımlı hale geldi. Artık sürekli bir başkasının desteğine ihtiyacı var. Biz önce Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Avukatımız da suç duyurusunda bulunacak" diye konuştu.

'ÖLSEYDİM DAHA İYİYDİ' Bacağı kesilen Mustafa Yaldız da hastaneden şikayetçi olduğunu söyledi. Yaldız, "Beni ameliyat etmeden eve gönderdiler. Çok mağdur oldum. Bacağım kesileceğine ölseydim daha iyiydi. Tuvalete bile gidemiyorum, çok mağdur oldum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Yaldız'dan detaylar

-Yaldız'ın kesilen bacağından detaylar

-Yaldız'ın ailesinden görüntüler

-Hüseyin Ayhan Röp.

-Mustafa Yaldız Röp. 03.08" / 352 MB Haber:Hasan DEMİRBAŞ - Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) =========================== İZMİT'TE DEV ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ: 1 YARALI İZMİT kent merkezinde bulunan yürüyüş yolunda dev Çınar agacı şiddetli yağışta devrildi. Bir otomobil Çınar ağacının altında kalıp hasar görürken kaldırımda yürüyen Dilek Erkol isimli genç kadın yaralandı.

Olay Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yürüyüş yolu mevkinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde İzmit kent merkezinde şiddetli yağış sonrasında yürüyüş yolunda bulunan dev Çınar ağaçlarından biri Hasret Özübey'in içersinde olduğu 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çınar ağacının dalları kaldırımda yürüyen Dilek Erkol isimli genç kadının ayaklarına çarpması sonucu yaralandı. Olayı görenler hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri genç kadına olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Dilek Erkol Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Erkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük bir gürültüyle otomobilinin üzerine ağacın düştüğünü söyleyen Hasret Özübey, "Tam Çınar ağacının altında durmuştum. Bu esnada kapıyı açmaya fırsat kalmadan büyük bir gürültüyle Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Şans eseri otomobilin arka tarafına doğru devrildi. Ben de biranda kendimi otomobilden dışarı attım. Allahtan arka tarafa düştü ve ben de o sırada otomobilden sağ sağlim çıkabildim." dedi.

Yürüyüş yolu devrilen Çınar ağacı nedeniyle ulaşıma kapanırken Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev Çınar ağacını parçalara ayırarak yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen Çınar ağacı

-Altında kalan otomobil

-Otomobil sürücüsü ile röp

-İtfaiye ekiplerinin çalışması Haber-Kamera:Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA ============================================== BAKAN VARANK: ÇEŞİTLİ MASKELERLE HALA ARAMIZDA DOLAŞIYORLAR SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da katıldığı fabrika açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yurtta Sulh Darbe Konseyi'nin fahri üyeleri, çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar" dedi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kauçuk fabrikasının açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasına yaşamını yitiren Muhammed Mursi'ye rahmet dileyerek başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Mısır'ın yaşadığı akıbeti Türkiye'ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımı olduğunu söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz pazartesi günü Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendik. Hayatını, inandığı değerler uğruna mücadeleyle geçiren ve bu yolda rahmeti rahmana kavuşan Mursi'ye buradan bir kez daha rahmet diliyorum. O'nun vefatı vesilesiyle ortaya çıkan tepkiler, bizim de zihin dünyamızın tazelenmesine imkan verdi. Mısır'ın seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı'na yönelik darbeye ses çıkarmayan, sözüm ona özgür dünyanın ve sözüm ona demokratik ülkeleri, O'nun vefatı karşısında da kafalarını kuma gömdüler. İşte 15 Temmuz hain darbe girişimi, Mısır'ın yaşadığı akıbeti Türkiye'ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımıydı. Bu niyetlerini Mursi'nin vefatı sonrası sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik benzetmelerle apaçık beyan etmekten de çekinmiyorlar. Bu tablo bize bir şeyi çok net gösteriyor. Yurtta Sulh Darbe Konseyi'nin fahri üyeleri çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar. Türkiye'ye yönelik yapılan planların, kurulan tuzakların hala cari olduğunu bizler çok iyi biliyoruz.Tek başına Türkiye'nin takındığı tavrın, yürüttüğü politikaların batı başkentlerinin planlarını nasıl yerle yeksan ettiğini, bunun nasıl öfke savrulmalarına neden olduğunu da görüyor, yaşıyoruz."

"Türkiye'nin duruşundan rahatsız olanlar, bu duruşun temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti hükümetleriyle hesaplaşmak için önümüzdeki İstanbul seçimlerini de bir fırsat olarak görüyorlar" diyen Varank, "Bir belediye seçimine, olduğundan daha fazla siyasi anlam yükleyenler, 23 Haziran gecesi yaptıkları hatanın farkına varacaklar. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin yönetiminde asla bir zaafiyet yaşanmayacak. Aksine, seçimsiz geçecek 4 yıllık süre zarfında, Türkiye ekonomisini sağlam adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah Binali beyin belediye başkanlığıyla da İstanbul, hem belediyecilik anlamında 5 yılını kaybetmeyecek hem de Türkiye'nin üretim seferberliğinde katkısını daha da artıracak" dedi.

Varank, konuşmasının ardından açılışını yaptığı fabrikada incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Mustafa Varank konuşmaları

-Fabrika açılış töreni

-Bakan Fabrikayı gezme detayları KOCAELİ/DHA ============================================== KURSİYERLER YAPTIKLARI GİYSİLERİ SERGİLEDİ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin giyim kursuna katılan kursiyerler yıl sonu sergisinde 50 kuruş ile 15 lira arası maliyetle ürettikleri giysileri sergiledi.

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan giyim kurusuna 30 kursiyer katıldı. 12 hafta ve 360 saat süren giyim kursunda kursiyerler 50 kuruş ile 15 lira arası maliyetle çok sayıda kadın giysisi üretti. Üretilen giysiler Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri, kursiyerler ve yakınları katıldı. Sergi açılışı protokol tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirilirken, protokol üyeleri başarılı kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Gayet güzel eserleriniz, çalışmalarınız olmuş. Bu çalışmalarınız burada kalmazsa, özel hayatınızda da yapmaya, üretmeye devam ederseniz bu kursların katkısını en üst seviyeye ulaştırmış olursunuz" dedi.

Kurs öğretmeni Mine Gökçetin, "Ürünlerimizin maliyetleri 50 kuruş ile 15 lira arasında değişiyor. Çok iyi çalışan bir kursiyer bir ya da iki günde bir ürün elde edebilir. 15 liraya mal edilen ürünün piyasa değeri 80 ile 100 lira arasında değişebilir. Kursiyerlerimiz hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de güzel vakit geçiriyor. Kursiyerlerimiz sosyalleşmiş de oluyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülsan Güler de "Gelinlerime giysi yaptım. Ama ileride sipariş de alabilirim. Maliyetleri çok düşük 50 kuruş, 1 lira, 2 lira 50 kuruş, 15 lirayı ancak buluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kurdele kesilirken görüntü

- Sergi açılısı öncesi salondan katılımcılar görüntü

- Protokol sergi incelemesinden görüntü

- Kaymakam Eflatun Can Tortop açılışta konuşmasından

- Sergide giysi görüntüleri

- RÖP1:Mine Gökçetin(kur öğretmeni)

- Ucuza mal edilen giysilerden yakın ve uzak açılardan değişik görüntüler

- RÖP2:Gülsan Güler(Kursiyer görüntü)

- Ucuz giysilerden görüntü 267 MB /// 02.25"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLIA(Antalya), (DHA) ===================== KONYA, LALE ÜRETİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE'nin lale üretiminin yüzde 98,4'ü Konya'da üretiliyor. Konya'nın ardından İstanbul ikinci, Yalova da üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 'TÜİK) , bitkisel üretim istatistiklerinden lale üretiminin 2018 yılında ne kadar üretildiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 410 bin metrekare alanda 40,7 milyon lale üretildi. Türkiye’nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü Konya karşıladı. Konya'da 400 bin metrekare alanda 40 milyon lale üretildi. İkinci sırada yer alan İstanbul'da 7 bin 500 metrekare alanda 560 bin, Yalova'da ise 700 metrekare alanda 50 bin lale üretildi. Konya'da metrekare başına 100 adet lale üretilmiş oldu. Türkiye’de ise 2018 yılında metrekare başına 99 adet lale üretildi. TÜİK verilerine göre 2017 yılında Konya'da 44 milyon lale üretilirken, geçen yıl yüzde 9,1 oranda azalma ile 40 milyon lala üretildiği belirtildi. İstanbul'da ise 2017 yılında 380 bin lale üretilirken, 2018 yılında yüzde 47,1 oranında artarak 560 bin adet oldu.