DHA YURT BÜLTENİ - 11

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Emrah Gök (24), yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Mehmet Ali M. (16) ise gözaltına alındı. Kaza, İslahiye- Hassa yolunun 15'inci kilometresinde, Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Gök'ün kullandığı plakasız motosiklet ile Mehmet Ali M. yönetimindeki 80 EN 149 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emrah Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan Mehmet Ali M.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Minibüsün, Mehmet Ali M.'nin babası H.M.'ye ait olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan H.M., jandarma ekiplerine, kaza anında aracı oğlunun kullandığını söyledi. Mehmet Ali M., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor. Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Araçtan inmeleri

-Adliyeden detaylar

Süre: (1:18) Boyut: (239 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı

Adana’da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediğinin ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. CANKUR ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. CANKUR görevlileri, 3 gündür ağaçtan inemediği belirtilen kediyi bölge esnaflarından birine sahiplendirdi.

Görüntü Dökümü

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- Ağaca çıkan itfaiye eri

- Kediyi ağaçtan undurmesi

- Vatandaşlardan görüntü

SÜRE:01'02" BOYUT:114 mb

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan 'yazlık' akını

Edirne'de komşu ülke Yunanistan ve Bulgarsitan'dan gelen ziyaretçiler, yazlık alışverişlerini kentin 'Ulus Pazarı' olarak bilinen halk pazarından yapıyor. Sabah erken saatlerde şehre gelen turistler giyimden takıya tüm ihtiyaçlarını pazardan karşılıyor.

Edirne'de 'Ulus Pazarı' adıyla her Cuma günü kurulan kent pazarının müdavimlerinin büyük bölümünü Yunan ve Bulgar turistler oluşturuyor. Özellikle sıcaklıkların artarak yaz mevsimine geçildiği günlerde turistler de yazlık alışverişini bu pazardan yapıyor. Pazarın artık uluslararası bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor. Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor. Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Esnaflar olarak bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Pazarda her bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiyatına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçilerin ilgisi de çok oluyor" dedi.

Pazar esnaflarından Salih Mızrak da , ürünlerinin kaliteli ve ucuz olduğu için turistlerin de tercihini Edirne'deki pazarlardan yana kullandığını söyledi. Mızrak, "Pazarımız yalnızca Edirne'deki vatandaşlara değil, çevre illere ve komşu ülkelerdeki vatandaşlara da hitap ediyor. Bunun en önemli sebebi ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatta olması. Komşularımız yazlık ürünleri Edirne'den alıyor" diye konuştu.