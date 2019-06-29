DHA YURT BÜLTENİ-11 

İnebolu'da hortum Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hortumdan detaylar

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA) ============================== ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. ABD Donanması 6'ncı Filosu'na bağlı 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 09. 40 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. ABD savaş gemisi, saat 11.00'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen destroyer, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Türk bayrağı asılan destroyerin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.

ABD savaş gemisi, dana sonra Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ABD savaş gemisinin boğaz geçişinden genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ========================== FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalandı Bursa merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 tabip binbaşı, 2 üsteğmen, 7 astsubay ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü

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-Sanıkların adliyeye çıkarılışı -Genel ve detay görüntü Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ========================== Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi Oğuz Yılmaz beraberindeki arkadaşıyla otomobiliyle gittiği Yukarıbilenler Mahallesi kırsalında yol kenarında bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yılmaz, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini anladığı yavru şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

Yavru ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.