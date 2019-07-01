DHA YURT BÜLTENİ - 11

Selfie çekerken şelaleye düşen genci aramalar sürüyor Kayseri'nin Develi ilçesinde Homurlu Şelalesi'nde dün akşam selfie çekmek isterken dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya düşen Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları sürüyor. Yahyalı'da oturan Serkan Turan Timurbuğa, dün ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'ne gitti. Timurbuğa, saat 17.00 sıralarında şelanenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıkıp selfie çekmek isterken dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düştü. Timurbuğa, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün geç saatlere kadar yapılan aramalarda Timurbuğa'ya ulaşılamadı. YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı. Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan gelen polis dalgıçlar da sabahtan itibaren arama çalışmalarına katıldı. Yapılan aramalarda Timurbuğa'nın bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Ancak bölgenin çok dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışması yapılamadı.

Bunun üzerine suyun seviyesinin düşürülmesi amacıyla şelalenin üst tarafında suyun yönünü değiştirmek için çalışma başlatıldı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sürerken, Timurbuğa'nın yakınları ve arkadaşları ise umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Şelaleden görüntü

-Suyun yönünün değiştirilme çalışması

-Genel detay Haber:Olcay DÜZGÜN-Kamera:İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) ==================== Tatil beldesinde yangından geriye kara örtü kaldı İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının yok ettiği bölge drone ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu bölgede masmavi sahile bakan yamaçlar kapkara örtüyle kaplandı. Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi’nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi. Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ve Bergama ilçeleri itfaiye ekiplerinin çabasıyla gece saatlerinde yangın söndürüldü.

YEŞİL DOĞA YOK OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından ilk belirlemelere göre 10 hektarlık doğa örtüsü kül oldu. Yangının yok ettiği bölge DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Tatil beldesinin masmavi denizine uzanan yamaçların kara örtüye dönmesi yürekleri sızlattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürerken, ekipler iş makineleriyle yanan bölgedeki küle dönen ağaçları temizlemeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Drone çekimi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ==================== Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü'ne girerek kaybolan AK Parti ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın (51) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısında bulunan Höyükönü mevkisine dün saat 18.00 sıralarına ailesi ve arkadaşlarıyla gelen AK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını yanına alarak tekneyle göle açıldı. Bir süre sonra teknenin motoru durdurulurken, Murat Satılmış yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Murat Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Yaklaşık 50 metre tekneden uzaklaşan Murat Satılmış'ı kurtarmak isteyen oğlu ve damadı, teknenin motorunu çalıştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istedi. Kıyıdan başka bir tekneyle göle açılanlar Murat Satılmış'a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Murat Satılmış suda gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, Eğirdir Jandarma Komutanlığı Bot Timi, Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İHH ve Gelendost Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen Murat Satılmış'ın izine rastlanamadı. Bölgede bu sabah arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Botla açılan ekipler Murat Satılmış'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalara bölgedeki balıkçı tekneleri de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aramaya katılan ekipler

- Ekiplerin tekneyle göle açılması

- Göldeki teknelerden genel görüntü

- Çalışmaları izleyen yakınları

- Detaylar HABER- KAMERA: Taner ERDEM/GELENDOST, (Isparta), (DHA) ===================== Bitlis'in çamura şekil veren kadınları Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yaşayan kadınlar, çamura şekil vererek, ürettikleri çömlek, tandır, testi ve buna benzer malzemelerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Uzun yıllardır bu işle ilgilendiklerini söyleyen kadınlar, kızlarına, gelinlerine ve torunlarına da bu sanatı öğretiyor.

Yüzyıllardan beridir bir gelenek haline gelen çömlekçilik mesleğini halen sürdüren Kavakbaşılı kadınlar, çamurdan yaptıkları hamurla çömlek, tandır, testi ve vazo gibi ürünler üretip satıyorlar. Kadınlar sattıkları malzemelerden elde ettikleri gelirle hem aile geçimlerini hem de çocuklarının eğitimine katkı sağlıyor. Beldede neredeyse her evde yapılan sanat son yıllarda süsleme sanatıyla da buluştu. Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlanan Usta Öğretici ile yapılan küpler, boyanarak süs eşyası olarak da satışa sunuluyor. Kavakbaşı Beldesinde çamurdan geçimini sağlayan kadınlar, geleneklerini sürdürmek için kızlarına, gelinlerine ve torunlarına da bu sanatı öğretiyor. Kadınlar, beldenin erkekleri tarafından yerin 4 metre altından çıkarılan kırmızı toprağı çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra sanata dönüştürüyor.

ÇAMURDAN ÇÖMLEK, VAZO VE TANDIR YAPIYORLAR

Beldede yıllardan bu yana kadınların ellerinin kil ve çamurlu olduğunu söyleyen Saniye Özabay, bir önceki kuşaktan öğrendikleri bilgileri yeni kuşaklara aktardıklarını anlattı. Kırmızı toprağa kum kattıktan sonraki aşamada ayaklarıyla çamuru yoğurduklarını belirten Özabay, "Çamurun kıvama gelmesinden sonra güveç, tencere, çanak, çömlek, tandır, vazo gibi ürünler elde ediyoruz. Bu ürünleri de satışa sunuyoruz. Çok uygun fiyatlara satıyoruz" dedi.

Uzun yıllardın bu işle uğraştığını söyleyen Zeynep Tarhan, kadınlar tarafından yapılan ürünlerin süslemeleri için kurs talebinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Doğduğundan beri bu tür işlerin içindeyim. Bizim kadınlarımız bu tür işlerden para kazanıyor. Benim annemde diğer annelerde bu işi yapıyor. Yapılan bu ürünler çevre köylerin yanı sıra batı illerine de satılıyor. Kadınlarımız eşleri ve oğulları yardımıyla kırmızı toprağı çıkarıyorlar. Güneşte kuruttuktan sonra taşlarını ayıklıyorlar. Daha sonra sarı kumla karıştırıp bir süre ayakları ile yoğuruyorlar. Tandırın haricinde bütün mutfak araç ve gereçleri daha hijyenik olsun diye yakma işleminden geçiriliyor. Bunların yapımında tamamen doğal malzemeler kullanılır hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmaz. Eskiden kadınlar boş zamanlarını değerlendirmek için bu işle uğraşıyordu. Ama daha sonra bir kazanç haline getirdiler bu işi. Bundan para kazanıyorlar evlerinin geçimlerini ve çocuklarının okul masraflarını buradan sağlıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kadınların elde edilen toprağı elemeleri

-Sulandırılarak çamura dönüştürülmesi

-Yaşlı Kadının çömlek kapağı yapmasından detay

-Yapılan ürünlerden detaylar

-Üretilen külerin boyanmasından detaylar

-Yapılan küplerden detay görüntüler

-Saniye Özabay ile röportaj

-Tandır yapımından detaylar

-Usta Öğretici Zeynep Tarhan ile röportaj Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ==================== Kentin ünlü ressamı iş hanında ölü bulundu Zonguldak’ta iş yerleri ve binalara yaptığı resimlerle tanınan Mustafa Endez(69), yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu.

Kentte uzun yıllardır iş yerlerinde ve binalara yaptığı resimlerle geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Endez, her sabah uğradığı pastaneye gitmeyince çalışanları kaldığı iş hanına gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla eve giren polis, Mustafa Endez’in yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Endez’in ölümü kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Çalışma ofisi olarak ta kullandığı iş hanında kalan Mustafa Endez’in cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Endez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mustafa Endez, yaptığı yağlı boya tablolar ve duvar resimleriyle biliniyordu.